„Itt a visszavágás ideje” – írja a bolgár Sportal, miután kiderült, hogy újra találkozik a Fradi és a Ludogorec. Az oldal kiemeli, hogy ugyan a nehezebb ellenfelet, a Stuttgartot elkerülte a razgradi csapat, de emlékeztet az őszi vereségekre, amiért most bosszút állhatna a csapat.

Ősszel kétszer is nyert a Fradi a Ludogorec ellen

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A Fradi 2025-ben kétszer is legyőzte a Ludogorecet

A két csapat ősszel találkozott a Bajnokok Ligája selejtezőjében. Ott a Fradi egy idegenbeli 0–0 után hazai pályán 3–0-ra nyert és kiütötte a bolgárokat. Aztán az Európa-liga ligaszakaszában is összefutottak, ott 3–1-re nyert a Fradi a Groupamában.

A dsport-nál sem tudták elsőre eldönteni, hogy a visszavágásnak örüljenek, vagy a deja vu érzése fogja el őket. A portálnál emlékeztetnek, hogy már hét meccse van a két csapatnak az elmúlt évekből, és csak három ebben a szezonban már. Eközben a topsport újabb magyar rémálomról ír.

Az első meccs Razgradban lesz február 19-én, a visszavágót egy héttel később rendezik Budapesten.

A Ludogorec a Nice elleni 1–0-s sikerrel érte el csütörtök este a 22. helyet és a továbbjutást. A továbbjutóra a következő körben a Porto vagy a Braga vár majd.

