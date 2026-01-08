Varga Barnabás csaknem ötmillió euró ellenében szerződött a görög bajnokság éllovasához, az AEK Athénhoz a téli átigazolási időszakban. A Fradi mihamarabb szeretné megtalálni a kiváló formában lévő támadó utódját, a hírek szerint az NB I címvédője már ajánlatot is tett egy olyan labdarúgóért, aki az egyik riválistól, a Puskás Akadémiától érkezhet.

Varga Barnabás a görög AEK Athén csapatához igazolt a Fraditól

Fotó: aekfc.gr

Lukács Dániel lehet Varga Barnabás utódja a Fradinál?

A 31 éves támadó pótlása kapcsán sorra merülnek fel a nevek, többek között Bárány Donáté is, aki már a télen eligazolna a Debrecen csapatától. A csakfoci.hu értesülései szerint azonban a Ferencváros nem a DVSC csatára, hanem egy másik NB I-es rivális játékosa iránt érdeklődik.

A Fradi elsődleges kiszemeltje a Puskás Akadémia válogatott labdarúgója, Lukács Dániel,

akiért állítólag már ajánlatot is tett a klub. Az FTC célkeresztjében szerepel a Diósgyőr holland támadója, Elton Acolatse is, de Lukács szerződtetése az MLSZ magyarszabályának történő megfelelés szempontjából is előnyösebb lehetne a címvédő számára.

Lukács Dániel (jobbra) a Fradi játékosa lesz?

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A felcsútiak 29 éves futballistája tavaly nyáron érkezett a Kecskeméttől, 18 bajnokin 11 gólt szerzett és egy gólpasszt is adott az őszi idényben, tehát csapata kulcsemberének számít. Lukács a magyar válogatottban szeptemberben mutatkozott be Marco Rossinál, a nemzeti együttesben eddig 5 találkozón lépett pályára, ezeken 2 gólt szerzett.

