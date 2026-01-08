Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Megszólalt Dudás Miklós nagyapja – felkavaró dolgokat állít unokája haláláról

Gyász

Meghalt Sergio J. Ramos

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Ferencváros magyar válogatott csatára, Varga Barnabás a görög élvonalban szereplő AEK Athén csapatához szerződött. A hírek szerint a Fradi a Puskás Akadémia támadójával, Lukács Dániellel pótolhatja a gólerős futballistát.

Varga Barnabás csaknem ötmillió euró ellenében szerződött a görög bajnokság éllovasához, az AEK Athénhoz a téli átigazolási időszakban. A Fradi mihamarabb szeretné megtalálni a kiváló formában lévő támadó utódját, a hírek szerint az NB I címvédője már ajánlatot is tett egy olyan labdarúgóért, aki az egyik riválistól, a Puskás Akadémiától érkezhet.

Varga Barnabás a görög AEK Athén csapatához igazolt a Fraditól
Varga Barnabás a görög AEK Athén csapatához igazolt a Fraditól
Fotó: aekfc.gr

Lukács Dániel lehet Varga Barnabás utódja a Fradinál?

A 31 éves támadó pótlása kapcsán sorra merülnek fel a nevek, többek között Bárány Donáté is, aki már a télen eligazolna a Debrecen csapatától. A csakfoci.hu értesülései szerint azonban a Ferencváros nem a DVSC csatára, hanem egy másik NB I-es rivális játékosa iránt érdeklődik. 

A Fradi elsődleges kiszemeltje a Puskás Akadémia válogatott labdarúgója, Lukács Dániel, 

akiért állítólag már ajánlatot is tett a klub. Az FTC célkeresztjében szerepel a Diósgyőr holland támadója, Elton Acolatse is, de Lukács szerződtetése az MLSZ magyarszabályának történő megfelelés szempontjából is előnyösebb lehetne a címvédő számára.

Felcsút, 2025. november 30. Tóth Alex (b), a Ferencváros és Lukács Dániel, a Puskás Akadémia játékosa a Fizz Liga 15. fordulójában játszott Puskás Akadémia FC - Ferencvárosi TC mérkőzésen a felcsúti Pancho Arénában 2025. november 30-án. MTI/Hegedüs Róbert
Lukács Dániel (jobbra) a Fradi játékosa lesz?
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A felcsútiak 29 éves futballistája tavaly nyáron érkezett a Kecskeméttől, 18 bajnokin 11 gólt szerzett és egy gólpasszt is adott az őszi idényben, tehát csapata kulcsemberének számít. Lukács a magyar válogatottban szeptemberben mutatkozott be Marco Rossinál, a nemzeti együttesben eddig 5 találkozón lépett pályára, ezeken 2 gólt szerzett.

Kapcsolódó cikkek

Meglepő hír érkezett Varga Barnabás átigazolásával kapcsolatban
Miért lett kényszerpálya Varga Barnabás eladása? Mit nyert és mit veszített ezen a Fradi?
Az olasz sztárcsapat horribilis összeget fizetne a Fradinak Tóth Alexért

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!