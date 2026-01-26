A Ferencváros hiába szerzett vezetést az őszi bajnok ETO FC Győr ellen, a győriek nemcsak egyenlíteni tudtak, hanem végül sima, 3-1-es győzelmet arattak. A lefújás után igencsak látszott a Fradi játékosain a csalódottság, ami nem is meglepő, lévén a fővárosiak ebben az idényben már az ötödik vereségüket szenvedték el, és csupán háromszor tudták otthon tartani a három pontot.

Robbie Keane szerint túl sok hiba okozta a Fradi vesztét a Győr ellen

Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

A Fradi edzője szerint idő kell az újaknak, csak az nincs

Vasárnapi vereségével a Ferencváros visszacsúszott a harmadik helyre a tabellán és négy pontra nőtt a hátránya a Győrrel szemben, amely több mint 20 év után tudott ismét nyerni a Fradi vendégeként. Az FTC vezetőedzője, Robbie Keane a lefújás után nem kertelt, úgy fogalmazott, csapatának össze kell szednie magát.

„A Győr kemény ellenfél, de a második félidőben magabiztosan érezhettük magunkat, a gólunk után voltak lehetőségeink, amiket sajnos kihagytunk. Az volt a különbség a két csapat között, hogy az ETO megfelelően értékesítette helyzeteit, mi pedig nem, illetve több párharcot nyertek nálunk. Újra össze kell szednünk magunkat, mennünk kell tovább, senki nem fog nekünk ajándékokat osztogatni, nekünk kell kiharcolni ezeket” – értékelt a mérkőzés után Robbie Keane az M4 Sport kamerái előtt.

A címvédő januárban elvesztette két legjobb játékosát, Tóth Alexet és Varga Barnabást, ettől függetlenül az ír szakember kifejtette, hogy csak a győzelem elfogadható. Noha Franko Kovacevic góllal debütált, Keane megjegyezte, hogy az új játékosoknak még időre van szükségük ahhoz, hogy beilleszkedjenek és felvegyék a ritmust.

Túl sok párharcot és második labdát vesztettünk el a mérkőzés utolsó harmadában. Főleg középen vesztettünk sok labdát, sok volt az apró buta hiba. Amikor elveszted a két legjobb játékosodat, akkor időt kell hagynod az újaknak, alkalmazkodni kell a új helyzethez,

de az a gól, amit Franko lőtt, azaz ő erőssége, míg Elton jól ismeri az NB I-et, kell egy kis idő nekik, de nyilván erre nincs lehetőség, mindent a lehető leghamarabb kell végrehajtanunk. Grubert szerettük volna kezdetni, de akkor nem maradt volna több jól cserélhető támadó játékos. Szeretnénk minél több lehetőséget adni neki. A második félidőben jól játszottunk, volt később két nagy helyzetünk, amik nem mentek be, ez megbosszulta magát, ez döntött ma, az ellenfél jobban sáfárkodott a helyzeteivel. A mi részünkről túl sok volt a hiba” – fogalmazott Keane a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón.