A találkozó utolsó perceiben tovább fokozódott a dráma: az angol válogatott középpályás, Elliot Anderson a 95. percben a kiállítás sorsára jutott, miután hevesen reklamált a horvát játékvezetőnél, Igor Pajacnál, így nem lehet ott a Fradi elleni meccsen.

Elliot Anderson nem játszhat majd a Fradi ellen

Elliot Anderson kiállítása segítheti a Fradit?

Anderson mindössze 21 perccel korábban lépett pályára, mivel

Dyche tartalékos kezdőt küldött harcba, több kulcsjátékosát pihentetve.

Az általa váltott Douglas Luizt, akit a Chelsea kiszemeltjeként is emlegetnek, gyenge teljesítményéért a vendégszurkolók hangos füttyszóval kísérték le a pályáról. A Forest támadójátéka egész este erőtlennek bizonyult, és a kevés lehetőség közül a legnagyobbat is elpuskázták: Morgan Gibbs-White kihagyta a megítélt büntetőt, miután a Braga kapusa, Lukas Hornícek bravúrral hárított.

Egy perccel később Ryan Yates öngólja döntötte el a mérkőzést — a portugál házigazdák egyetlen kaput eltaláló lövés nélkül tudták megnyerni a találkozót.

Végül Anderson kiállítása tette fel a pontot a botrányos estére, a Forest játékosai döbbenten vették körül a játékvezetőt. Bár az efféle szóbeli reklamálásért járó azonnali piros lap manapság ritka az angol futballban, a Nemzetközi Futballszabályokat (IFAB) követve Pajac „sértő, becsmérlő vagy trágár megnyilvánulásokért” dönthetett így.

Elliot Anderson sent off for comment to referee during farcical Europa League clash https://t.co/9bVfgshu6L — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) January 22, 2026

A döntés értelmében Anderson kénytelen lesz kihagyni a Nottingham Forest utolsó alapszakaszmeccsét, amelyet hazai pályán a Ferencváros ellen játszik az angol együttes.

Dyche csapata még mindig halvány reményeket táplál a legjobb nyolc közé jutásra, ehhez azonban mindenképp győzelemre, és más eredmények kedvező alakulására is szüksége lenne.

Anderson számára a portugáliai eset komoly pofon: az utóbbi hónapokban Thomas Tuchel kedvelt játékosává vált, már hat válogatott fellépésnél jár a 60 millió euróra taksált focista. A 23 éves angol reméli, hogy a piros lap ellenére sikerül megőriznie jó formáját és kiharcolnia helyét a világbajnoki keretben.