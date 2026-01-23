Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Ezt önnek is látnia kell! Orbán Viktor a magyarországi békecsúcsról beszélt

Ezt látnia kell!

Nem üres az űr: valami egészen mást találtak a csillagok között

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Nottingham Forest rémálomszerű estét élt át Portugáliában: Sean Dyche együttese 1–0-s vereséget szenvedett a Bragától az Európa-liga csoportkörében, miközben minden rossz megtörtént, ami csak megtörténhetett. Az utolsó körben a Fradival játszik majd hazai pályán a PL-csapat.

A találkozó utolsó perceiben tovább fokozódott a dráma: az angol válogatott középpályás, Elliot Anderson a 95. percben a kiállítás sorsára jutott, miután hevesen reklamált a horvát játékvezetőnél, Igor Pajacnál, így nem lehet ott a Fradi elleni meccsen.

Elliot Anderson nem játszhat majd a Fradi ellen
Elliot Anderson nem játszhat majd a Fradi ellen
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Elliot Anderson kiállítása segítheti a Fradit?

Anderson mindössze 21 perccel korábban lépett pályára, mivel 

Dyche tartalékos kezdőt küldött harcba, több kulcsjátékosát pihentetve.  

Az általa váltott Douglas Luizt, akit a Chelsea kiszemeltjeként is emlegetnek, gyenge teljesítményéért a vendégszurkolók hangos füttyszóval kísérték le a pályáról. A Forest támadójátéka egész este erőtlennek bizonyult, és a kevés lehetőség közül a legnagyobbat is elpuskázták: Morgan Gibbs-White kihagyta a megítélt büntetőt, miután a Braga kapusa, Lukas Hornícek bravúrral hárított.  

Egy perccel később Ryan Yates öngólja döntötte el a mérkőzést — a portugál házigazdák egyetlen kaput eltaláló lövés nélkül tudták megnyerni a találkozót.  

Végül Anderson kiállítása tette fel a pontot a botrányos estére, a Forest játékosai döbbenten vették körül a játékvezetőt. Bár az efféle szóbeli reklamálásért járó azonnali piros lap manapság ritka az angol futballban, a Nemzetközi Futballszabályokat (IFAB) követve Pajac „sértő, becsmérlő vagy trágár megnyilvánulásokért” dönthetett így.  

A döntés értelmében Anderson kénytelen lesz kihagyni a Nottingham Forest utolsó alapszakaszmeccsét, amelyet hazai pályán a Ferencváros ellen játszik az angol együttes. 

Dyche csapata még mindig halvány reményeket táplál a legjobb nyolc közé jutásra, ehhez azonban mindenképp győzelemre, és más eredmények kedvező alakulására is szüksége lenne.  

Anderson számára a portugáliai eset komoly pofon: az utóbbi hónapokban Thomas Tuchel kedvelt játékosává vált, már hat válogatott fellépésnél jár a 60 millió euróra taksált focista. A 23 éves angol reméli, hogy a piros lap ellenére sikerül megőriznie jó formáját és kiharcolnia helyét a világbajnoki keretben.  

Mbappé is szóba került a Fradi újabb bravúrja után
Óriási botrány: ütötték a Fradi El-ellenfelének szurkolóit
A Fradi gólszerzője elmondta, mit érzett a tizenegyes ellövése előtt
Drámai fordulattal ért véget a Fradi El-meccse, de a csodás sorozat így is folytatódott

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!