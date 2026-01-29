A Nottingham Forest azon kevés csapatok egyike – Európában egészen biztosan az egyetlen – amelyik többször nyerte meg a legrangosabb kontinentális sorozatot, mint saját hazája bajnokságát! A Nottingham Forest ugyanis csupán egyszer, 1978-ban nyerte meg az akkor még Division I néven futó angol bajnokságot, ugyanakkor kétszer a legendás BEK-serleget. A Fradi csütörtökön este ennek a klubnak az otthonában írhatja tovább a nemzetközi kupacsodájának történetét.

Robbie Keane, a Fradi mestere nehéz meccsre számít Angliában

Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztőség

A Fradi még bejuthat a legjobb nyolcba

Ehhez elsősorban le kellene győzni a világ legerősebb bajnokságában vitézkedő hazaiakat, no meg más meccsek eredményeit is figyelni kell majd, ami nem lesz nehéz, mert az utolsó körben mindegyik mérkőzés egy időpontban kezdődik (magyar idő szerint mindegyik 21.00-kor). Lássuk, az ír vezetőedző miképp küldi csatába a zöld-fehéreket: