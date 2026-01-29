Nem éppen a békés Nottingham várta a Fradi Európa-liga meccsre érkező küldöttségét. Szerda éjjel a szokásos heti egyetemi buli hangzavara töltötte meg belvárost. Tescós és IKEA-s szatyornak öltözött (igen, igen, igazuk volt a Gyalog galopp francia várvédőinek...) fiúk, és a kellemetlenül hideg, 2-3 Celsius fokos, szeles nottinghami éjszakában is miniszoknyában és spagettipántos felsőben sétáló lányok visongtak, ameddig a szem ellátott.

Reméljük, hogy a City Groundon békésebb hangulat fogadja a Fradit

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Ennél már csak az volt kellemetlenebb, amikor reggel arra ébredtünk, hogy a hírek egy fegyveres támadásról szóltak, egy tinédzsert kaszaboltak össze egy machetével.

Lesz azért egy Fradi-meccs is

Na, de ennyit a Kékfényről, most jöjjön valami egészen más. Foci. Merthogy csütörtökön helyi idő szerint 20, magyarországi idő szerint 21 órától a Nottingham Forest a Ferencvárost fogadja a patinás City Groundon.

A kétszeres BEK-győztes csapat 30 év után térhetett vissza az európai porondra, miután a 2024-25-ös idényben a Premier League 7. helyén zárt. A várakozások nagyok voltak, most viszont már jóval kisebb a felhajtás. A Forest ugyanis az előző fordulóban a csapatot elkísérő kétezer drukker előtt kapott ki 1-0-ra Bragában, úgy, hogy a portugáloknak nem volt kaput eltaláló lövésük... A győzelmüket jelentő gólt a Forest játékosa, Ryan Yates szerezte.

Ryan Yates a Fradi ellen is lőhetne egy öngólt

Fotó: MIGUEL LEMOS / AFP

A helyi lap, a Nottingham Post ugyan az utolsó három oldalát a Forestnek szenteli, de a cikkekben alig esik szó a Ferencváros elleni meccsről. Nem véletlen... A Forest a csodával határos módon – azaz matematikailag – még bejuthatna a legjobb nyolc közé, erre azonban nagyjából annyi esélye van, mint a magyar válogatottnak kijutni a nyári foc-vb-re. A csodához ugyanis nyolc csapat együttes betlijére lenne szükség, közülük pedig többnek a meccse is „országos 1-es”.

Ennyit Európáról és a Fradiról...

Fotó: Origo

Így aztán a Post is inkább azzal van elfoglalva, hogy ünnepelje a francia csatár, Jean-Philippe Mateta megszerzését a Crystal Palace-tól, valamint az olasz Lorenzo Lucca érkezése is fontosabb a csütörtök esti meccsnél. A PL-ben csak a 17. helyen álló Forest számára sokkal fontosabb, hogy megőrizze a helyét az élvonalban, így aztán hiába hangoztatja az edző, Sean Dyche és a szerb hátvéd, Nikola Milenkovics, hogy milyen fontos a jó eredmény, ezt érdemes fenntartásokkal kezelni.