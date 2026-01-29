A Fradi szenzációs őszt produkált az Európa-liga alapszakaszában, Robbie Keane együttese hét meccsen 15 pontot szerzett, és még veretlen a sorozatban. A magyar bajnokcsapat az utolsó játéknap előtt a hetedik helyen áll az alapszakaszban és saját kezében van a sorsa a nyolcaddöntős szereplést illetően.

A Fradi a nyolcaddöntőbe jutásért játszik az Európa-ligában

Fotó: Polyák Attila

Ha a Ferencváros győzni tud az angol Nottingham Forest otthonában, akkor nincs min matekozni, Robbie Keane csapata biztosan bejut a nyolcaddöntőbe. A csütörtök esti találkozón azonban nem a Fradi lesz az esélyes, így érdemes azzal is számolni, mi történhet a magyar csapattal, ha pontokat veszít a City Groundon.

Milyen esélyei vannak a Fradinak?

Az már önmagában bravúr, hogy a Fradi már tavaly decemberben, a skót Glasgow Rangers legyőzésével bebiztosította a továbbjutását az Európa-liga alapszakaszában, ezt követően pedig az első nyolcba kerülés sem tűnt elérhetetlennek.

Hogy ez miért is fontos? Azért mert a 36 csapatos El-főtábla első nyolc helyezettje egyenes ágon a nyolcaddöntőbe jut, míg a 9-24. helyezettek oda-visszavágós párharcokban küzdenek meg a legjobb 16 közé kerülésért. Vagyis az első nyolcba kerüléssel a Fradi megspórolhatna egy párharcot és azonnal nyolcaddöntős lenne.

A Nottingham Forest az előző szezonban a hetedik helyen végzett a Premier League-ben, mindezt úgy, hogy az utolsó fordulóban még a BL-szereplés kiharcolására is megvolt az esélye. Az angol csapat keretének összértéke a Transfermarkt becslése szerint közel 630 millió euró, ezzel szemben a Fradié csak 43 millió euró körül mozog. Ez is szerepet játszhat abban, hogy a statisztikákkal foglalkozó Football Meets Data portál szerint mindössze 9% esély van a Ferencváros sikerére, 16% a döntetlenre és 75% a PL-csapat győzelmére.

Robbie Keane csapata a nyolcaddöntős szereplésért játszik az Európa-ligában

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

A képlet nagyon egyszerű. Mivel az Fradi a Panathinaikosz elleni döntetlennel megőrizte a helyét az első nyolcban, egy bravúrgyőzelem biztos továbbjutást érne a nyolcaddöntőbe. Döntetlen vagy vereség esetén viszont már a többi pályát is figyelni kellene.

A Fradinak az utolsó forduló előtt 15 pontja van, így még a jelenleg 15. helyen álló, 12 pontos Bologna is megelőzheti papíron, a mögötte 11 ponttal következő Nottingham viszont már nem. Ebből is látszik, mekkora a harc a továbbjutásért, papíron ugyanis még hét csapat is megelőzheti a magyar bajnokot.