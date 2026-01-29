A Fradi szenzációs őszt produkált az Európa-liga alapszakaszában, Robbie Keane együttese hét meccsen 15 pontot szerzett, és még veretlen a sorozatban. A magyar bajnokcsapat az utolsó játéknap előtt a hetedik helyen áll az alapszakaszban és saját kezében van a sorsa a nyolcaddöntős szereplést illetően.
Ha a Ferencváros győzni tud az angol Nottingham Forest otthonában, akkor nincs min matekozni, Robbie Keane csapata biztosan bejut a nyolcaddöntőbe. A csütörtök esti találkozón azonban nem a Fradi lesz az esélyes, így érdemes azzal is számolni, mi történhet a magyar csapattal, ha pontokat veszít a City Groundon.
Milyen esélyei vannak a Fradinak?
Az már önmagában bravúr, hogy a Fradi már tavaly decemberben, a skót Glasgow Rangers legyőzésével bebiztosította a továbbjutását az Európa-liga alapszakaszában, ezt követően pedig az első nyolcba kerülés sem tűnt elérhetetlennek.
Hogy ez miért is fontos? Azért mert a 36 csapatos El-főtábla első nyolc helyezettje egyenes ágon a nyolcaddöntőbe jut, míg a 9-24. helyezettek oda-visszavágós párharcokban küzdenek meg a legjobb 16 közé kerülésért. Vagyis az első nyolcba kerüléssel a Fradi megspórolhatna egy párharcot és azonnal nyolcaddöntős lenne.
A Nottingham Forest az előző szezonban a hetedik helyen végzett a Premier League-ben, mindezt úgy, hogy az utolsó fordulóban még a BL-szereplés kiharcolására is megvolt az esélye. Az angol csapat keretének összértéke a Transfermarkt becslése szerint közel 630 millió euró, ezzel szemben a Fradié csak 43 millió euró körül mozog. Ez is szerepet játszhat abban, hogy a statisztikákkal foglalkozó Football Meets Data portál szerint mindössze 9% esély van a Ferencváros sikerére, 16% a döntetlenre és 75% a PL-csapat győzelmére.
A képlet nagyon egyszerű. Mivel az Fradi a Panathinaikosz elleni döntetlennel megőrizte a helyét az első nyolcban, egy bravúrgyőzelem biztos továbbjutást érne a nyolcaddöntőbe. Döntetlen vagy vereség esetén viszont már a többi pályát is figyelni kellene.
A Fradinak az utolsó forduló előtt 15 pontja van, így még a jelenleg 15. helyen álló, 12 pontos Bologna is megelőzheti papíron, a mögötte 11 ponttal következő Nottingham viszont már nem. Ebből is látszik, mekkora a harc a továbbjutásért, papíron ugyanis még hét csapat is megelőzheti a magyar bajnokot.
A valószínűségszámításon, szimulációkon és adatelemzésen alapuló előrejelzése nem sok esélyt ad a Fradinak a bravúrra: egészen pontosan 19% esély mutatkozik arra, hogy a magyar csapat ott lesz a legjobb nyolc között az El-alapszakasz végén.
A Fradi mögött lévő csapatok közül erre a legnagyobb esélye a portugál Portónak (74%), a spanyol Betisnek (66%) és a belga Genknek (36%) van.
A Fradi riválisainak sorsolása
A nyolcadik helyen álló Betis (14 pontos) a holland Feyenoord csapatát fogadja, amely hat ponttal a 26. helyen áll, így halvány esélye még van arra, hogy bejusson a rájátszásba. Az andalúz csapat azonban még veretlen hazai pályán.
A kilencedik Porto (14 pontos) a Fradi által is legyőzött Rangerst fogadja. A skót csapat borzalmas formában van, az Európa-ligában is csak a 32. helyen áll, egy megnyert mérkőzéssel, így valószínűleg nem Portugáliában fog csodát tenni.
A tizedik Genkre (13 pontos) papíron szintén könnyű meccs vár. A belga csapat a 35., utolsó előtti helyen álló svéd Malmőt fogadja, amely egy döntetlent leszámítva mindegyik meccsét elveszítette a sorozatban.
A 11. helyen álló Crvena zvezda (13 pontos) a spanyol Celta Vigót (12 pontos) fogadja, vagyis a Fradi két potenciális riválisa egymás ellen játszik. Döntetlen esetén egyik csapat sem előzheti meg a Fradit, a szerb csapat viszont egy győzelemmel a magyar bajnok elé kerülhet. A spanyol csapat egy sikerrel pontszámban beérné a vereséget szenvedő magyar bajnokot, onnantól kezdve pedig a gólkülönbség lenne a döntő.
A 12. helyen álló PAOK (12 pontos) a francia Lyon vendége lesz. A görög csapatnak bravúr kellene az első nyolcba jutáshoz, ugyanis a Lyon hat meccsből hetet nyerve a tabella élén áll, és már biztos helye van az első nyolcban. Persze, az is megeshet, hogy pont ezért a francia csapat nem fogja komolyan venni az utolsó mérkőzését.
A 13. VfB Stuttgart (12 pontos) a svájci Young Boys csapatát fogadja. A Fradi veresége esetén a német csapat pontszámban beérhetné a magyar bajnokot, azonban nem lesz egyszerű feladata, mert a 23. helyen álló Young Boysnak is tepernie kell, hogy bennmaradjon a rájátszásban.
A 15. Bologna (12 pontos) az izraeli Maccabi Tel Aviv csapatával mérkőzik majd Topolyán. Az olasz csapatra papíron könnyű meccs vár, ugyanis a Maccabi Tel Aviv az utolsó helyen áll az Európa-ligában, egy döntetlen mellett hatszor szenvedett vereséget.
A Fradi tehát nem csak azért van nehéz helyzetben, mert egy Premier League-csapat otthonában kellene csodát tennie, hanem azért is, mert a riválisainak nagy részére korántsem vár megoldhatatlan feladat.
