Csütörtök este kilenc órától a magyar bajnok Ferencváros a kétszeres BEK-győztes Nottingham Forest otthonában lép pályára az Európa-liga alapszakaszának utolsó fordulójában. A Fradi már korábban bebiztosította helyét a rájátszásban, azonban Robbie Keane csapatának egy óriási bravúrral még arra is megvan az esélye, hogy automatikusan a nyolcaddöntőbe jusson. Azonban ha a bravúr mégsem jönne, a Fradi sorsa az ellenfelek kezébe kerül.

A Fradi szenzációs őszt produkált az Európa-liga alapszakaszában, Robbie Keane együttese hét meccsen 15 pontot szerzett, és még veretlen a sorozatban. A magyar bajnokcsapat az utolsó játéknap előtt a hetedik helyen áll az alapszakaszban és saját kezében van a sorsa a nyolcaddöntős szereplést illetően. 

A Fradi a nyolcaddöntőbe jutásért játszik az Európa-ligában
Fotó: Polyák Attila

Ha a Ferencváros győzni tud az angol Nottingham Forest otthonában, akkor nincs min matekozni, Robbie Keane csapata biztosan bejut a nyolcaddöntőbe. A csütörtök esti találkozón azonban nem a Fradi lesz az esélyes, így érdemes azzal is számolni, mi történhet a magyar csapattal, ha pontokat veszít a City Groundon. 

Milyen esélyei vannak a Fradinak?

Az már önmagában bravúr, hogy a Fradi már tavaly decemberben, a skót Glasgow Rangers legyőzésével bebiztosította a továbbjutását az Európa-liga alapszakaszában, ezt követően pedig az első nyolcba kerülés sem tűnt elérhetetlennek. 

Hogy ez miért is fontos? Azért mert a 36 csapatos El-főtábla első nyolc helyezettje egyenes ágon a nyolcaddöntőbe jut, míg a 9-24. helyezettek oda-visszavágós párharcokban küzdenek meg a legjobb 16 közé kerülésért. Vagyis az első nyolcba kerüléssel a Fradi megspórolhatna egy párharcot és azonnal nyolcaddöntős lenne.

A Nottingham Forest az előző szezonban a hetedik helyen végzett a Premier League-ben, mindezt úgy, hogy az utolsó fordulóban még a BL-szereplés kiharcolására is megvolt az esélye. Az angol csapat keretének összértéke a Transfermarkt becslése szerint közel 630 millió euró, ezzel szemben a Fradié csak 43 millió euró körül mozog. Ez is szerepet játszhat abban, hogy a statisztikákkal foglalkozó Football Meets Data portál szerint mindössze 9% esély van a Ferencváros sikerére, 16% a döntetlenre és 75% a PL-csapat győzelmére. 

Ferencvaros' Irish coach Robbie Keane reacts at the end of the UEFA Europa League football match between Ferencvarosi TC and Rangers in Budapest on December 11, 2025. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Robbie Keane csapata a nyolcaddöntős szereplésért játszik az Európa-ligában
Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

A képlet nagyon egyszerű. Mivel az Fradi a Panathinaikosz elleni döntetlennel megőrizte a helyét az első nyolcban, egy bravúrgyőzelem biztos továbbjutást érne a nyolcaddöntőbe. Döntetlen vagy vereség esetén viszont már a többi pályát is figyelni kellene.

A Fradinak az utolsó forduló előtt 15 pontja van, így még a jelenleg 15. helyen álló, 12 pontos Bologna is megelőzheti papíron, a mögötte 11 ponttal következő Nottingham viszont már nem. Ebből is látszik, mekkora a harc a továbbjutásért, papíron ugyanis még hét csapat is megelőzheti a magyar bajnokot.

A valószínűségszámításon, szimulációkon és adatelemzésen alapuló előrejelzése nem sok esélyt ad a Fradinak a bravúrra: egészen pontosan 19% esély mutatkozik arra, hogy a magyar csapat ott lesz a legjobb nyolc között az El-alapszakasz végén.

A Fradi mögött lévő csapatok közül erre a legnagyobb esélye a portugál Portónak (74%), a spanyol Betisnek (66%) és a belga Genknek (36%) van.

A Fradi riválisainak sorsolása

A nyolcadik helyen álló Betis (14 pontos) a holland Feyenoord csapatát fogadja, amely hat ponttal a 26. helyen áll, így halvány esélye még van arra, hogy bejusson a rájátszásba. Az andalúz csapat azonban még veretlen hazai pályán. 

A kilencedik Porto (14 pontos) a Fradi által is legyőzött Rangerst fogadja. A skót csapat borzalmas formában van, az Európa-ligában is csak a 32. helyen áll, egy megnyert mérkőzéssel, így valószínűleg nem Portugáliában fog csodát tenni. 

A tizedik Genkre (13 pontos) papíron szintén könnyű meccs vár. A belga csapat a 35., utolsó előtti helyen álló svéd Malmőt fogadja, amely egy döntetlent leszámítva mindegyik meccsét elveszítette a sorozatban. 

A 11. helyen álló Crvena zvezda (13 pontos) a spanyol Celta Vigót (12 pontos) fogadja, vagyis a Fradi két potenciális riválisa egymás ellen játszik. Döntetlen esetén egyik csapat sem előzheti meg a Fradit, a szerb csapat viszont egy győzelemmel a magyar bajnok elé kerülhet. A spanyol csapat egy sikerrel pontszámban beérné a vereséget szenvedő magyar bajnokot, onnantól kezdve pedig a gólkülönbség lenne a döntő. 

A Fradi riválisainak nem lesz nehéz dolga az utolsó játéknapon
Fotó: Polyák Attila

A 12. helyen álló PAOK (12 pontos) a francia Lyon vendége lesz. A görög csapatnak bravúr kellene az első nyolcba jutáshoz, ugyanis a Lyon hat meccsből hetet nyerve a tabella élén áll, és már biztos helye van az első nyolcban. Persze, az is megeshet, hogy pont ezért a francia csapat nem fogja komolyan venni az utolsó mérkőzését. 

A 13. VfB Stuttgart (12 pontos) a svájci Young Boys csapatát fogadja. A Fradi veresége esetén a német csapat pontszámban beérhetné a magyar bajnokot, azonban nem lesz egyszerű feladata, mert a 23. helyen álló Young Boysnak is tepernie kell, hogy bennmaradjon a rájátszásban. 

A 15. Bologna (12 pontos) az izraeli Maccabi Tel Aviv csapatával mérkőzik majd Topolyán. Az olasz csapatra papíron könnyű meccs vár, ugyanis a Maccabi Tel Aviv az utolsó helyen áll az Európa-ligában, egy döntetlen mellett hatszor szenvedett vereséget.

A Fradi tehát nem csak azért van nehéz helyzetben, mert egy Premier League-csapat otthonában kellene csodát tennie, hanem azért is, mert a riválisainak nagy részére korántsem vár megoldhatatlan feladat. 

