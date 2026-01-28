A Fradi hét fordulót követően 15 ponttal veretlenül áll a 7., automatikusan nyolcaddöntőt érő helyen, amit még úgy is óriási eredmény lenne megtartani, hogy a 11 ponttal 16. Forest esélyei már elszálltak az első nyolc közé kerülésre. Az ír szakember azonban ezúttal sem hazudtolta meg önmagát, és elárulta, hogy a Fradi bizony nem azért érkezett a közép-angliai városba, hogy könnyű prédául szolgáljon az előző PL-idény 7. helyén végző Nottingham Forestnek.

Robbie Keane mindenkit biztosított afelől, hogy nem lesz könnyű dolga a Fradi ellen az angol sztárcsapatnak

Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

„Ismerhetnek már annyira, hogy nem szeretek csak védekezésre beállni. Szeretem az aggresszív támadó focit, és egyébként is: egy edzőnek muszáj kockáztatnia, szerintem ez jól látszott a Fenerbahce ellen, amikor beszorítottuk őket. Persze tisztában vagyok vele, hogy az ellenfél kvilitásából kifolyólag lesznek olyan pillanatok, amikor majd védeznünk kell, hogy erőt tudjunk gyűjteni.

De most sem az a cél, hogy veszítsünk. Ha megnézzük, hogy milyen csapatokkal játszottunk, akkor elmondhatom, hogy nagyon nagy csapatok ellen is megálltuk a helyünket. Nem vagyok naiv, győzni jöttünk ide, de tisztában vagyunk vele, hogy a Forestnek vannak olyan játékosai, akik a teljese keretünkkel felérnek az értéküket tekintve.

Akár még a távozó Varga Barnával és Tóth Alexszel együtt is. De én nem félek senkitől, az nem én vagyok. A játékosoknak is azt mondtam, hogy ne féljenek! Próbálják meg élvezni a játékot, és próbáljunk meglepetést okozni.”

„Ugyanúgy készültünk most is, mint például a Fenerbahce ellen. Okosan kell játszanunk, mert tudjuk, hogy a legjobb csapatok fel tudják törni a védelmünket. De azt is tudjuk, hogy képesek vagyunk nagyot alkotni.

Vannak olyan játékosaink, akik akár a falon is átmennének, szóval készen állunk a feladatra.

Robbie Keane nagyszerű Premier League-múltja miatt köztiszteletnek örvend Angliában, nem véletlen, hogy már az aprócska East-Midlands Repülőtéren is autogramvadászok várták, amikor kilépett a várócsarnokba.

Robbie Keane nem cserélné le a Fradit

Természetesen a vele kapcsolatos hírekből is napra készek a helyiek, így került szóba az edzői karrierje, és vontak párhuzamot a Manchester United kispadján remekül rajtoló Michael Carrickkel, akiről Keane elmondta, hogy nagyon jó barátja, és lenyűgöző, amit máris elért a Uniteddel. De vajon Robbie Keane-t nem zavarja, hogy egykori játékostársai már sztárcsapatok kispadján ülnek?