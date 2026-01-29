A veretlenség megőrzése? Szenzációs lenne! Az első nyolc közé kerülés az Európa-liga főtábláján, ezzel biztos hely a márciusi nyolcaddöntőben? Fantasztikus teljesítmény lenne! Ez a két út volt a Fradi előtt a Premier League-ben szereplő Nottingham Forest otthonában. Arról ugyanis hallani sem akart senki, hogy egy vereség esetén a legrosszabb esetben még a 15. helyig is visszacsúszhat a Fradi. Igaz, a rájátszásban még ez is garantálná a hazai pályát. Erről természetesen az a közel 2000 magyar drukker sem akart hallani, aki a City Ground lelátóján buzdította a Ferencvárost.
A Forest számára a meccs tétje már csak annyi volt, hogy hazai pályán játszhatják-e a nyolcaddöntős play-off visszavágóját. Azonban nekik még ehhez is muszáj volt győzniük.
Így kezdte a meccset a Fradi
Robbie Keane nem volt könnyű helyzetben, hiszen a védelem legbiztosabb tagja, Toon Raemaekers a Panathinaikosz elleni meccsen megkapta a harmadik sárga lapját, így nem lehetett ott a pályán. Ahogy azt várni lehetett, a helyén Ötvös Bence kezdett, aki alapvetően védekező középpály, de a védelmben sem érzi magát idegenül.
A kapuban Gróf Dávid állt, a 3-5-2-es hadrendben pedig Kristoffer Zachariassen és Bamidele Yusuf feladata volt a gólszerzés.
A Fradi kezdője:
Gróf – Cissé, Ötvös, Szalai – Makreckis, Júlio Romao, Kanikovszki, Levi, Cadú – Zachariassen, Yusuf
A hangosbemondó magyarul köszöntette a Fradit, majd angolul méltatta a magyar csapatot, kiemelve, hogy az egyetlen hazánból, amelyik nemzetközi kupát nyert – a Vásárvárosok Kupáját 1965-ben.
Kezdésre egész szépen megtelt a 30 ezres City Ground, a Fradi-szurkolók egy hatalmas kanyart foglaltak el az alsó szinten.
Megbüntette a Fradi hibáit a Forest
Nem meglepő módon a hazaiak léptek fel kezdeményezőbben a kezdő sípszó után, és Dominguez középre lőtt labdája után Grófnak már a 4. percben be kellett mutatnia egy védést. Az viszont látszott, hogy a Forestnek nem ízlett a Fradi letamádsa, nehezen tudták kihozni a labdát. Vagy éppen sehogy sem, amiből a Fradi előtt adódott az első óriási helyzet: a 6. percben Szalai Gábor lövése pattant szögletre, a beívelt labdát pedig Kristoffer Zachariassen fejelte kapura, de a jobb kapufa mentett Sels helyett.
A Forest a 11. percben egy balról beküldött szabadrúgás után veszélyeztetett, de a Fradi védelme fel tudott szabadítani. A 15. percben Ndoye tört be szép cselekkel a Fradi tizenhatosára, de nyolc méterről leadott lövését bravúrral védte Gróf. A következő támadásnál azonban már ő is tehetetlen volt: Kanikovszki veszített labdát gyanús körülmények között,
Yates lépett meg a labdával a jobbszélen, középre adásába pedig Ötvös Bence ért bele szerencsétlenül, megszerezve a vezetést az angoloknak (1-0).
Egy perccel később jviszont éppen Ötvös segítette ki Grófot és tisztázott a Fradi ötösén. Egy kiugratásá után Yusuf kerülhetett volna helyzetbe, de nem érte el a rosszul haza adott labdát. A Forest a vezetésen felbátorodva támadásban maradt, és a 21. percben a második gólt megszerezte. Megint Kanikovszki veszített labdát, ezúttal fel sem merült szabálytalanság, Igor Jesus pedig a teljes Fradi védelmet becsapva lőtt a jobb alsó sarokba (2-0).
A Fradi-drukkerek becsületére legyen mondva, hogy még ezt követően is ők voltak hangosabbak, szinte szünet nélkül buzdították a csapatot.
Sorozatban rúgta a szögleteket a Forest, alig volt a labda a Fradinál, de ez nem jelentette azt, hogy zöld-fehérek feladták volna a meccset.
A félidő utolsó negyedórája már csak egy helyzetet hozott, az viszont a Fradi előtt adódott: Zachariassen fejesét a léc alól tolta szögletre Sels. A sarokrógás után Yusuf próbálkozott ollózással, de tisztázott a hazai védelem.
Nem kegyelmezett PL sztárcsapata
Szünetben cserélt a Fradi: Jonathan Levi helyére Lenny Josephet küldte pályára Robbbie Keane. Két óriási hazai helyzettel indult a második félidő, előbb Gróf védte Yates közeli lövését, majd Jesus próbálkozása süvített el jobb kapufa mellett.
Sorra jöttek a beadások és veszélyes hazai helyzetek, az 55. percben pedig újra kapitulált a Fradi védelme: egy előre vágott labdára Igor Jesus indult be,
Ötvös nem tudta megtartani a brazil csatárt, aki 15 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot (3-0).
Azért a Fradi is pályán volt, amit Yusuf bizonyított a 60. percben: bomba erős fejesét Sels helyett a felső léc mentette. A svájci kapusnak esélye sem volt hárítani.
A két csapat lehetőségei közötti különbséget jól mutatja, hogy Sean Dyche a 66. percben hármat cserélt, közülük ketten, Morgan Gibbs-White és Callum Hudson-Odoi is megfordultak már az angol válogatottban. Robbie Keane a támadások hatékonyabbá tételére a 73. percben Gruber Zsombort és Nabi Keitát küldte fel Yusuf és Kanikovszki helyére. Az utolsó percben Ötvös még összehozott egy büntetőt az angoloknak – lerántotta NDoyét –, a tizenegyest McAtee értékesítette, így végül 4-0-ra nyert a Forest.
A Fradi így négy győzelemmel, három döntetlennel és egy vereséggel, 15 ponttal a 12. helyen zárta a ligaszakaszt. A magyar bajnok kiemeltként várhatja a rájátszás pénteki sorsolását, azaz hazai pályán játszhatja majd a február 19-i és 26-i párharc visszavágóját.
- Eredmény, Európa-liga, ligaszakasz, 8. forduló:
Nottingham Forest–Ferencváros 4-0 (2-0)
City Ground, Nottingham, 26 304 ezer néző, v.: Gishamer (osztrák)
Nottingham Forest: Sels – Abbott, Milenkovics (Murillo 78.), Morato, Willliams (Aina 66.) – McAtee, Yates, Sangaré (Gibbs-White 66.) – Ndoye (Bakwa 84.), Igor Jesus (Hudson-Odoi 66.), Dominguez
Ferencváros: Gróf – Cissé, Ötvös, Szalai – Makreckis, Júlio Romao (Gólik 90.), Kanikovszki (Keita 73.), Levi (Joseph 46.), Cadú – Zachariassen (Madarász 84.), Yusuf (Gruber 73.)
gólszerzők: Ötvös 16. (öngól), I. Jesus 21., 55., McAtee 90. (11-esből)