A veretlenség megőrzése? Szenzációs lenne! Az első nyolc közé kerülés az Európa-liga főtábláján, ezzel biztos hely a márciusi nyolcaddöntőben? Fantasztikus teljesítmény lenne! Ez a két út volt a Fradi előtt a Premier League-ben szereplő Nottingham Forest otthonában. Arról ugyanis hallani sem akart senki, hogy egy vereség esetén a legrosszabb esetben még a 15. helyig is visszacsúszhat a Fradi. Igaz, a rájátszásban még ez is garantálná a hazai pályát. Erről természetesen az a közel 2000 magyar drukker sem akart hallani, aki a City Ground lelátóján buzdította a Ferencvárost.

Óriási kihívás várt a Fradira a Nottingham Forest otthonában

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztõség

A Forest számára a meccs tétje már csak annyi volt, hogy hazai pályán játszhatják-e a nyolcaddöntős play-off visszavágóját. Azonban nekik még ehhez is muszáj volt győzniük.

Így kezdte a meccset a Fradi

Robbie Keane nem volt könnyű helyzetben, hiszen a védelem legbiztosabb tagja, Toon Raemaekers a Panathinaikosz elleni meccsen megkapta a harmadik sárga lapját, így nem lehetett ott a pályán. Ahogy azt várni lehetett, a helyén Ötvös Bence kezdett, aki alapvetően védekező középpály, de a védelmben sem érzi magát idegenül.

A kapuban Gróf Dávid állt, a 3-5-2-es hadrendben pedig Kristoffer Zachariassen és Bamidele Yusuf feladata volt a gólszerzés.

A Fradi kezdője:

Gróf – Cissé, Ötvös, Szalai – Makreckis, Júlio Romao, Kanikovszki, Levi, Cadú – Zachariassen, Yusuf

A hangosbemondó magyarul köszöntette a Fradit, majd angolul méltatta a magyar csapatot, kiemelve, hogy az egyetlen hazánból, amelyik nemzetközi kupát nyert – a Vásárvárosok Kupáját 1965-ben.

Kezdésre egész szépen megtelt a 30 ezres City Ground, a Fradi-szurkolók egy hatalmas kanyart foglaltak el az alsó szinten.

Ennyien talán még sosem buzdították európai kupameccsen a Fradit

Fotó: Origo

Megbüntette a Fradi hibáit a Forest

Nem meglepő módon a hazaiak léptek fel kezdeményezőbben a kezdő sípszó után, és Dominguez középre lőtt labdája után Grófnak már a 4. percben be kellett mutatnia egy védést. Az viszont látszott, hogy a Forestnek nem ízlett a Fradi letamádsa, nehezen tudták kihozni a labdát. Vagy éppen sehogy sem, amiből a Fradi előtt adódott az első óriási helyzet: a 6. percben Szalai Gábor lövése pattant szögletre, a beívelt labdát pedig Kristoffer Zachariassen fejelte kapura, de a jobb kapufa mentett Sels helyett.