A Fradi magasra tette a lécet az Európa-liga első hét fordulójában. Bár a Nottingham Forest otthonában elszenvedett vereség papírforma, talán a megnövekedett elvárások, talán a nagy különbség (4-0) miatt a Ferencváros legendái, Bánki József és Telek András kritizálták Robbie Keane csapatát a Fradi Zónában.

Ötvös Bence öngól vétett és büntetőt hozott össze, de az egész Fradi nem játszott jól a Nottingham otthonában az Európa-ligában

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

– Hiába van óriási különbség a Premier League és az NB I között, azért ennyire nem lehet bátortalanul és hatástalanul játszani. Közel sem voltunk a bravúrhoz. Eddig tökösen játszottunk, ma inkább nőiesen! – idézi a Magyar Nemzet Bánkit.

Ötvös és a Fradi nem játszott jól

Telek András is kritizált.

– Nem volt üteme se a támadásunknak, se a védekezésünknek, még a labdavezetések is hosszúra sikeredtek. Jellemző, hogy a legjobb teljesítményt nálunk a kapus, Gróf Dávid nyújtotta. Szegény Ötvös „Csöpinek” nem ez volt a legjobb meccse – emelte ki külön Telek Ötvöst, aki nem tudta jól megoldani a kényszerből elfoglalt középső védő posztját.

Azt ugyanakkor a Fradi korábbi játékosai hangsúlyozták: az összkép így is jó az El-alapszakasz után.