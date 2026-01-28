A Nottingham 17. az angol bajnokságban, de három meccse veretlen, az Arsenal és a Brentford elleni mérkőzéseken elért két egymást követő kapott gól nélküli találkozókat követően Sean Dyche csapatának ötpontos előnye van a már kieső helyen álló West Ham United előtt. A Forest menedzsere – aki a Fradi ellen már a hónap hetedik mérkőzésén irányítja csapatát – továbbra is a Premier League-et tartja a klub jövője szempontjából fontosabbnak.

Sean Dyche a Fradi elleni meccs előtt is a bajnoki célokról beszélt

Fotó: MIGUEL LEMOS / AFP

A Fradi és a Notthingham is elkerülné a plusz két meccset

„Jól akarunk szerepelni a Premier League-ben, ez két nagy sorozat, mindkettő más-más módon. A Premier League az, ahová a klub olyan kemény munkával visszajutott, ezért számomra ez élvez elsőbbséget, mert rendkívül fontos ennek a futballklubnak” – fogalmazott Dyche a Fradi meccset megelőző sajtótájékoztatón. A szakember ugyanakkor elismerte, hogy az Európa-liga történelmi lehetőséget kínál a Forest számára, hiszen közel 30 évet kellett várni az európai kupaszereplésre a Trent partján.

„Az európai szereplés az emlékek, a csillogás és a dicsőség miatt is fontos. Természetesen ez is fontos, különösen a szurkolók számára.”

„Ennek a klubnak vannak ambíciói, nagyon nagy ambíciói. Nem szabunk magunk elé határokat. Meccsről meccsre, lépésről lépésre haladunk, aztán meglátjuk, meddig jutunk. Szeretnénk minden egyes mérkőzést élvezni ebben a sorozatban a szurkolóinkkal együtt, mert 30 év után valódi öröm itt lenni és Európában játszani a közönségünk előtt” – tette hozzá a csapat védője, Nikola Milenkovic.

Dyche elmondta, Nicolo Savona újabb sérülést szenvedett, Olekszandr Zincsenko pedig hamarosan elhagyhatja a klubot, miután idő előtt megszüntetik a kölcsönszerződését az Arsenaltól, és új csapatot keres.

A klub közben azt már hivatalosan megerősítette, hogy Douglas Luiz azonnali hatállyal visszatér kölcsönszerződése után a Juventushoz, ő négy meccsen lépett pályára az Európa-ligában.

A Fradi az utolsó kör előtt 15 ponttal a hetedik helyen áll, a Nottinghamnek 11 pontja van, de matematikai esélye van még az angol csapatnak, hogy a legjobb nyolc között végezzen.