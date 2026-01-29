Csütörtökön immár sokadjára írhat történelmet a Ferencváros a nemzetközi porondon. A Videoton 1984-85-ös UEFA-kupa menetelése után a Fradi lehet az első magyar csapat, amelyik a legjobb 16 közé jut egy európai labdarúgó kupában. Ehhez szerencsés esetben „csak” annyi kell, hogy pontot szerezzen a magyar bajnok a Premier League-ben szereplő Nottingham Forest otthonában, míg a nehezített pályán győznie kellene a City Groundon az Európa-liga alapszakaszának utolsó játéknapján.

Valami hasonlóra számíthat a Fradi a City Groundon is

Fotó: Polyák Attila

Biztatásban nem lesz hiány a Fradi meccsén

Az biztos, hogy a szurkolókon ezúttal sem fog múlni a dolog: ahogy a nagy európai futballcsatákon, úgy ezúttal is komoly támagotásra számíthatnak a zöld-fehérek a lelátóról. Hírek szerint mintegy kétezer magyar szurkoló lesz City Groundon.

Köztük lesz a Kecskemétről érkezett Imre és fia, az ifjabb Imre, akikkel a szállodával szemközti szupermarketben futottunk össze.

„Születésnapjára kapta a fiam az utazást” – mondja idősebb Imre, fia az ifjabb Imre pedig megerősíti, hogy január 18-án, a tizedik szülinapján kapta meg a fantasztikus ajánlatot.

„A sorsolás után rögtön tudtam, hogy ez lesz a szülinapi ajándéka. Persze, hogy nagy volt az öröm. Már apám is Fradi-drukker volt, én is az vagyok, nem is volt kérdés, hogy a fiam is fradista lesz” – szögezte le.

Kérdésünkre azt is elárulta, hogy ő bizony a legoptimistább drukkerek közé tartozik, szerinte 1-0-ra a Fradi fog nyerni csütörtök este.

Nagy idők tanúja

Beszélgetésünket meghallotta egy idősebb hölgy, aki magyar tudás nélkül is kihámozta, hogy itt bizony fociról van szó?

„A meccsre jöttek? Én is kint leszek a stadionban. Évtizedek óta bérletes vagyok” – büszkélkedett. Megkérdeztük, hogy már a kétszeres BEK-győztes csapatot is látta?

„Persze, hogy láttam, azok voltak csak az igazán szép idők” – nevetett.