Miért engedték el Varga Barnabást és Tóth Alexet? A Fradinál tiszta vizet öntöttek a pohárba, Orosz Pál, az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója többek között a két játékos helyzetéről is beszélt.

A Fradi vezérigazgatója, Orosz Pál sok témát érintett

Miért engedte el a Fradi a legjobbjait?

„Nyolc mérkőzés a ligafázisban, és ebből hét mérkőzésen veretlenek maradtunk.

Az utolsó meccsen tegnap elvertek minket. Ez történt. Szembejött velünk a Premier League, lássuk be, hogy ez egy másik kávéház" - mondta el a sportvezető az FTC eddigi Európa-Liga szerepléséről.

A Ferencváros 4-0-ra kapott ki csütörtök este a Nottingham Forest vendégeként, így végül 15 ponttal a 12. helyen zárt, és már a kieséses szakasz első körében is pályára kell lépnie. A pénteki sorsolás alapján a Ludogoreccel csap majd össze a nyolcaddöntőbe jutásért.

„Ha megnézzük a két csapatnak az értékét, a miénk 41 millió euró körüli, a Nottinghamé 600 millió körül van, tehát ez a realitás. Tudomásul kell venni, gratulálni kell nekik, és menni tovább" - jegyezte meg Orosz Pál.

A sportvezető elmondta, hogy a céljuk ez volt, hogy a rájátszásig eljussanak, de "evés közben jön meg az étvágy". Előzetesen - mint mondta - az FTC esélyesebbnek tűnik, de a bolgárok is jó csapatot alkotnak.

Talán mellettünk szól az, hogy kiemeltként idegenben kezdhetjük a párharcot. Február 26-án játszunk Budapesten, és biztos vagyok benne, hogy a közönségünk is oda fogja tenni magát. Remélem, hogy sikerrel vesszük ezt az akadályt is"

- fogalmazott.

Orosz Pál kitért arra, három helyen tudnak most cserélni az Európa-liga keretben, az pedig szakmai döntés lesz, hogy ki fog bekerülni.

Tóth Alex és Varga Barnabás átigazolásával kapcsolatban a vezérigazgató úgy gondolta, hogy mindkét esetben jól döntöttek.

„Ha egy 21 éves játékos kap egy ajánlatot a Premier League-ből, és ez a klubnak is jelentős bevételi forrás, akkor nem fogjuk megakadályozni abban, hogy az álmait beteljesítse és eljusson oda.

Biztos vagyok benne, hogy nagyon messze fog jutni a labdarúgásban, és sok örömet fog okozni a magyar szurkolóknak és a válogatottnak is" - összegzett Tóth Bournemouth-ba szerződésével kapcsolatban.