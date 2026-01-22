Live
A labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 7. fordulójában a Ferencváros a görög Panathinaikosz csapatát fogadja csütörtök este a Groupama Arénában. Ősszel csodásan menetelt a kupasorozatban a Fradi, és egy újabb győzelemmel szinte biztos, hogy az első nyolcban végez, ami az egyenes ági nyolcaddöntőbe jutást jelentené. A magyar bajnoknak erre minden esélye megvan, ugyanakkor nehéz meccs vár rá, hiszen Varga Barnabás és Tóth Alex már nem segíthet, az ellenfelet pedig egy Bajnokok Ligája-győztes tréner irányítja, aki ráadásul nagyon jól ismeri a Fradi edzőjét, Robbie Keane-t.

A Ferencváros eddig egészen fantasztikusan szerepel az Európa-liga 2025-2026-os kiírásban, ugyanis annak a négy csapatnak az egyike, amely még mindig veretlen az alapszakaszban. Hat forduló elteltével a Fradi a tabella hatodik helyén áll – az első nyolc helyezett közvetlenül a legjobb 16 közé jut –, egy újabb sikerrel pedig bebiztosíthatja szereplését a nyolcaddöntőben. 

A Fradi a Panathinaikosz ellen folytathatja menetelését az Európa-ligában
A Fradi a Panathinaikosz ellen folytathatja menetelését az Európa-ligában
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Ez különleges bravúrnak számítana, ráadásul nagy előnnyel jár: ebben az esetben Robbie Keane együttese kihagyná a 16 közé jutásért rendezendő kétmeccses párharcot, és csak az azt követő fordulóban lépne pályára az egyenes kieséses szakaszban. A Fradi jelenleg olyan sztárcsapatokat előz meg az alapszakaszban, mint a Porto, az AS Roma, a Fenerbahce, a Feyenoord, vagy éppen az a Nottingham Forest, amelynek otthonába az utolsó körben utazik.

Varga Barnabás és Tóth Alex nélkül készül újabb bravúrra a Fradi

A magyar bajnok legutóbb az NB I-ben lépett pályára tétmeccsen, az őszi idény utolsó fordulójában 1-0-ra nyert a DVTK otthonában. A csapat januárban három felkészülési mérkőzést vívott, a német Holsten Kieltől és az osztrák Rapid Wientől kikapott, a dán Midtjylland ellen pedig döntetlent ért el, bár ennek a három meccsnek vajmi kevés jelentősége lehet a következő El-mérkőzés szempontjából. 

Az viszont már lényegesen fontosabb, hogy a Fraditól két alapember is távozott télen. 

A magyar válogatott Varga Barnabás Görögországba igazolt, a gólerős támadó azonban nem a csütörtöki ellenfél, a Panathinaikosz, hanem a Konferencia-ligában érdekelt AEK Athénhoz került. A 31 éves támadóért közel 5 millió euró körüli összeget kapott a Fradi, ami remek üzletnek tekinthető, ugyanakkor a góljai nagyon hiányozhatnak majd Robbie Keane vezetőedzőnek. 

Görögországból érdeklődnek a Fradi csatára, Varga Barnabás iránt
Varga Barnabás ontotta a gólokat a Fradiban
Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztőség

Varga az El-alapszakasz góllövőlistáján négy találattal – holtversenyben – a második helyen áll, de a BL-selejtezőben hatszor, az NB I-ben tízszer, a Magyar Kupában pedig kétszer volt eredményes. 

Mellette egy másik magyar válogatott játékos, Tóth Alex is távozott, a 20 éves középpályás a Premier League-ben szereplő Bournemouth együtteséhez szerződött 

nem kevés összegért, 12+3 millió euróért. Az NB I legjobb góllövője és a legértékesebb játékosa is eligazolt, de a pótlásukról azért gondoskodott a klub. A Diósgyőrtől érkezett a holland-ghánai kettős állampolgárságú Elton Acolatse a támadósorba, az argentin Mariano Gómez az FC Zürichtől a védelembe, valamint még egy gólerős csatárral erősödött a keret. A Fradi a szlovén NK Celje együttesétől megszerezte a horvát Franko Kovacevicet, aki ősszel 28 tétmeccsen 25 gólig jutott, a Konferencia-ligában éppen Varga új klubja, az AEK Athén ellen ért el mesterhármast, de az El-selejtezőben is betalált négyszer.

Franko Kovacevic, Fradi, Ferencváros
Franko Kovacevic komoly erősítést jelenthet a Fradinak
Fotó: Ferencvárosi TC

Robbie Keane Varga Barnabásék nélkül is győzelmet vár a Fraditól

Robbie Keane számára nem ismeretlen a Panathinaikosz edzője, Rafa Benítez, hiszen az egykori ír válogatott támadó korábban dolgozott a spanyol szakember kezei alatt. „Egy meccsen balszélső voltam nála. Hozzá képest én épp csak elkezdtem a szakmát” – mondta a Fradi edzője a Liverpoollal 2005-ben Bajnokok Ligája-győztes trénerről, akit korábban többször is élesen kritizált. Keane kemény meccsre számít a görögök ellen, ugyanakkor csakis a győzelmet tartja szem előtt, függetlenül attól, mennyire fog hiányozni a csapatból a két eligazolt kulcsember.

„Varga Barnabás hiányozni fog a góljai miatt, és azért is, mert remek ember is, a csapat körül jó volt a jelenléte. Két kulcsjátékos, ráadásul magyarok távozása januárban nem könnyű, főleg a bajnokság és a szabályok miatt. 

Tóth Alex története elképesztő, egy éve a második csapatban szerepelt, de megláttam benne valamit, és magunkkal vittük.

Folyamatosan tudott fejlődni, a klub elveszített játékosokat, de büszkék is vagyunk a történtekre, hiányozni fognak, mindketten remek emberek, de ilyen a foci, tovább kell lépnünk. Lesznek változások, de majd meglátjuk, hogy alakulnak a dolgok” – szögezte le a Fradi edzője. 

Robbie Keane felhőtlen öröme a Fradi újabb nemzetközi győzelme után
Robbie Keane Varga Barnabásék nélkül is győzni akar
Fotó: Polyák Attila

BL-győztes edző csapatát fogadja a Fradi az El-ben

A görög élvonalban csupán a tabella ötödik helyen álló Panathinaikosz az Európa-liga alapszakaszában már kétszer kikapott, de Rafa Benítez októberi kinevezése óta javult a klub helyzete, amely feljött a rájátszást érő 15. helyre. A bajnokságban az AEK ellen ugyan 4-0-ra kikapott a 20-szoros görög bajnok, de az El-ben egy sikerrel az utolsó pillanatig harcban maradhat a legjobb nyolc közé kerülésért. A Transfermarkt adatai alapján a Panathinaikosz keretének összértéke (83,85 millió euró) gyakorlatilag kétszer annyi, mint a Ferencvárosé (41 millió euró). 

A csapat egyik legismertebb játékosa a 80-szoros görög válogatott Anasztasziosz Bakaszetasz, de a Milannal olasz bajnok Davide Calabria, 

és a Manchester Unitedet is megjárt Facundo Pellistri is az athéniakat erősíti.

Panathinaikos' Italian defender #02 Davide Calabria celebrates scoring his team's second goal during the UEFA Europa League football match between Panathinaikos FC and SK Sturm Graz at the Apostolos Nikolaidis Stadium in Athens on November 27, 2025. (Photo by Aris MESSINIS / AFP)
A Panathinaikosz egyik legismertebb játékosa a 7-szeres olasz válogatott jobbhátvéd, Davide Calabria
Fotó: ARIS MESSINIS / AFP

Rafa Benítez jó csapatnak tartja a Fradit

A Valencia, a Liverpool, a Chelsea, a Real Madrid, az Inter és megannyi klub kispadján megfordult Rafa Benítez a Varga Barnabáséktól kapott sokkoló bajnoki pofon után az El-ben javítana a Fradi ellen. A 65 éves edző nem foglalkozik azzal, hogy az FTC kerete átalakult, de dicsérettel illette a magyar bajnokot. 

Jó csapat az ellenfelünk, remek védői vannak, ráadásul a támadójátékuk is nagyon jó. A legjobb tudásom szerint készítem fel a csapatot, 

hogy csütörtökön győztesen hagyjuk el a pályát. Nálam mindig az egyensúly a legfontosabb, de szeretnénk nagy tempót diktálni, sokat birtokolni a labdát és magasan letámadni. Nehéz időszakon megy keresztül az együttes, az egyértelmű, hogy fejlődnünk kell, de kemény munkával ezt el is érhetjük” – utalt Benítez az AEK elleni 4-0-s vereségükre, majd Robbie Keane-ről is beszélt. Meglátása szerinte ír kollégája – akivel néhány hónapja egy konferencián találkozott – egyértelműen jó munkát végez, amit bizonyít csapata játéka és eredménysora is. 

Panathinaikos coach Rafa Benitez reacts during the PAOK - Panathinaikos match for the 15th matchday of the Super League football championship at Toumba Stadium in Thessaloniki, Greece, on December 21, 2025. (Photo by Achilleas Chiras/NurPhoto) (Photo by Achilleas Chiras / NurPhoto via AFP)
Rafa Benítez elismerően beszélt a Fradiról
Fotó: ACHILLEAS CHIRAS / NurPhoto

A Ferencváros és a Panathinaikosz eddig csupán egyetlen alkalommal, 1965-ben találkozott egymással. 

A BEK nyolcaddöntőjében rendezett párharc során a hazai pályán elért gól nélküli döntetlen után a Fradi idegenben 3-1-es sikerrel harcolta ki a továbbjutást. Érdekesség, hogy a görög együttest annak idején Puskás Ferenc edzőként irányította, az Aranycsapat legendája 1971-ben BEK-döntőig juttatta a klubot, amely az Ajax elleni finálét 2-0-ra elveszítette.

A két csapat El-meccse csütörtökön 21 órakor veszi kezdetét a Groupama Arénában, a találkozót az ukrán Mikola Balakin vezeti majd. A mérkőzésről az Origo Sport a helyszínről tudosít.

