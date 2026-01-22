A Ferencváros eddig egészen fantasztikusan szerepel az Európa-liga 2025-2026-os kiírásban, ugyanis annak a négy csapatnak az egyike, amely még mindig veretlen az alapszakaszban. Hat forduló elteltével a Fradi a tabella hatodik helyén áll – az első nyolc helyezett közvetlenül a legjobb 16 közé jut –, egy újabb sikerrel pedig bebiztosíthatja szereplését a nyolcaddöntőben.

A Fradi a Panathinaikosz ellen folytathatja menetelését az Európa-ligában

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Ez különleges bravúrnak számítana, ráadásul nagy előnnyel jár: ebben az esetben Robbie Keane együttese kihagyná a 16 közé jutásért rendezendő kétmeccses párharcot, és csak az azt követő fordulóban lépne pályára az egyenes kieséses szakaszban. A Fradi jelenleg olyan sztárcsapatokat előz meg az alapszakaszban, mint a Porto, az AS Roma, a Fenerbahce, a Feyenoord, vagy éppen az a Nottingham Forest, amelynek otthonába az utolsó körben utazik.

Varga Barnabás és Tóth Alex nélkül készül újabb bravúrra a Fradi

A magyar bajnok legutóbb az NB I-ben lépett pályára tétmeccsen, az őszi idény utolsó fordulójában 1-0-ra nyert a DVTK otthonában. A csapat januárban három felkészülési mérkőzést vívott, a német Holsten Kieltől és az osztrák Rapid Wientől kikapott, a dán Midtjylland ellen pedig döntetlent ért el, bár ennek a három meccsnek vajmi kevés jelentősége lehet a következő El-mérkőzés szempontjából.

Az viszont már lényegesen fontosabb, hogy a Fraditól két alapember is távozott télen.

A magyar válogatott Varga Barnabás Görögországba igazolt, a gólerős támadó azonban nem a csütörtöki ellenfél, a Panathinaikosz, hanem a Konferencia-ligában érdekelt AEK Athénhoz került. A 31 éves támadóért közel 5 millió euró körüli összeget kapott a Fradi, ami remek üzletnek tekinthető, ugyanakkor a góljai nagyon hiányozhatnak majd Robbie Keane vezetőedzőnek.

Varga Barnabás ontotta a gólokat a Fradiban

Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztőség

Varga az El-alapszakasz góllövőlistáján négy találattal – holtversenyben – a második helyen áll, de a BL-selejtezőben hatszor, az NB I-ben tízszer, a Magyar Kupában pedig kétszer volt eredményes.

Mellette egy másik magyar válogatott játékos, Tóth Alex is távozott, a 20 éves középpályás a Premier League-ben szereplő Bournemouth együtteséhez szerződött

nem kevés összegért, 12+3 millió euróért. Az NB I legjobb góllövője és a legértékesebb játékosa is eligazolt, de a pótlásukról azért gondoskodott a klub. A Diósgyőrtől érkezett a holland-ghánai kettős állampolgárságú Elton Acolatse a támadósorba, az argentin Mariano Gómez az FC Zürichtől a védelembe, valamint még egy gólerős csatárral erősödött a keret. A Fradi a szlovén NK Celje együttesétől megszerezte a horvát Franko Kovacevicet, aki ősszel 28 tétmeccsen 25 gólig jutott, a Konferencia-ligában éppen Varga új klubja, az AEK Athén ellen ért el mesterhármast, de az El-selejtezőben is betalált négyszer.