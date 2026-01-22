A Ferencváros eddig egészen fantasztikusan szerepel az Európa-liga 2025-2026-os kiírásban, ugyanis annak a négy csapatnak az egyike, amely még mindig veretlen az alapszakaszban. Hat forduló elteltével a Fradi a tabella hatodik helyén áll – az első nyolc helyezett közvetlenül a legjobb 16 közé jut –, egy újabb sikerrel pedig bebiztosíthatja szereplését a nyolcaddöntőben.
Ez különleges bravúrnak számítana, ráadásul nagy előnnyel jár: ebben az esetben Robbie Keane együttese kihagyná a 16 közé jutásért rendezendő kétmeccses párharcot, és csak az azt követő fordulóban lépne pályára az egyenes kieséses szakaszban. A Fradi jelenleg olyan sztárcsapatokat előz meg az alapszakaszban, mint a Porto, az AS Roma, a Fenerbahce, a Feyenoord, vagy éppen az a Nottingham Forest, amelynek otthonába az utolsó körben utazik.
Varga Barnabás és Tóth Alex nélkül készül újabb bravúrra a Fradi
A magyar bajnok legutóbb az NB I-ben lépett pályára tétmeccsen, az őszi idény utolsó fordulójában 1-0-ra nyert a DVTK otthonában. A csapat januárban három felkészülési mérkőzést vívott, a német Holsten Kieltől és az osztrák Rapid Wientől kikapott, a dán Midtjylland ellen pedig döntetlent ért el, bár ennek a három meccsnek vajmi kevés jelentősége lehet a következő El-mérkőzés szempontjából.
Az viszont már lényegesen fontosabb, hogy a Fraditól két alapember is távozott télen.
A magyar válogatott Varga Barnabás Görögországba igazolt, a gólerős támadó azonban nem a csütörtöki ellenfél, a Panathinaikosz, hanem a Konferencia-ligában érdekelt AEK Athénhoz került. A 31 éves támadóért közel 5 millió euró körüli összeget kapott a Fradi, ami remek üzletnek tekinthető, ugyanakkor a góljai nagyon hiányozhatnak majd Robbie Keane vezetőedzőnek.
Varga az El-alapszakasz góllövőlistáján négy találattal – holtversenyben – a második helyen áll, de a BL-selejtezőben hatszor, az NB I-ben tízszer, a Magyar Kupában pedig kétszer volt eredményes.
Mellette egy másik magyar válogatott játékos, Tóth Alex is távozott, a 20 éves középpályás a Premier League-ben szereplő Bournemouth együtteséhez szerződött
nem kevés összegért, 12+3 millió euróért. Az NB I legjobb góllövője és a legértékesebb játékosa is eligazolt, de a pótlásukról azért gondoskodott a klub. A Diósgyőrtől érkezett a holland-ghánai kettős állampolgárságú Elton Acolatse a támadósorba, az argentin Mariano Gómez az FC Zürichtől a védelembe, valamint még egy gólerős csatárral erősödött a keret. A Fradi a szlovén NK Celje együttesétől megszerezte a horvát Franko Kovacevicet, aki ősszel 28 tétmeccsen 25 gólig jutott, a Konferencia-ligában éppen Varga új klubja, az AEK Athén ellen ért el mesterhármast, de az El-selejtezőben is betalált négyszer.
Robbie Keane Varga Barnabásék nélkül is győzelmet vár a Fraditól
Robbie Keane számára nem ismeretlen a Panathinaikosz edzője, Rafa Benítez, hiszen az egykori ír válogatott támadó korábban dolgozott a spanyol szakember kezei alatt. „Egy meccsen balszélső voltam nála. Hozzá képest én épp csak elkezdtem a szakmát” – mondta a Fradi edzője a Liverpoollal 2005-ben Bajnokok Ligája-győztes trénerről, akit korábban többször is élesen kritizált. Keane kemény meccsre számít a görögök ellen, ugyanakkor csakis a győzelmet tartja szem előtt, függetlenül attól, mennyire fog hiányozni a csapatból a két eligazolt kulcsember.
„Varga Barnabás hiányozni fog a góljai miatt, és azért is, mert remek ember is, a csapat körül jó volt a jelenléte. Két kulcsjátékos, ráadásul magyarok távozása januárban nem könnyű, főleg a bajnokság és a szabályok miatt.
Tóth Alex története elképesztő, egy éve a második csapatban szerepelt, de megláttam benne valamit, és magunkkal vittük.
Folyamatosan tudott fejlődni, a klub elveszített játékosokat, de büszkék is vagyunk a történtekre, hiányozni fognak, mindketten remek emberek, de ilyen a foci, tovább kell lépnünk. Lesznek változások, de majd meglátjuk, hogy alakulnak a dolgok” – szögezte le a Fradi edzője.
BL-győztes edző csapatát fogadja a Fradi az El-ben
A görög élvonalban csupán a tabella ötödik helyen álló Panathinaikosz az Európa-liga alapszakaszában már kétszer kikapott, de Rafa Benítez októberi kinevezése óta javult a klub helyzete, amely feljött a rájátszást érő 15. helyre. A bajnokságban az AEK ellen ugyan 4-0-ra kikapott a 20-szoros görög bajnok, de az El-ben egy sikerrel az utolsó pillanatig harcban maradhat a legjobb nyolc közé kerülésért. A Transfermarkt adatai alapján a Panathinaikosz keretének összértéke (83,85 millió euró) gyakorlatilag kétszer annyi, mint a Ferencvárosé (41 millió euró).
A csapat egyik legismertebb játékosa a 80-szoros görög válogatott Anasztasziosz Bakaszetasz, de a Milannal olasz bajnok Davide Calabria,
és a Manchester Unitedet is megjárt Facundo Pellistri is az athéniakat erősíti.
Rafa Benítez jó csapatnak tartja a Fradit
A Valencia, a Liverpool, a Chelsea, a Real Madrid, az Inter és megannyi klub kispadján megfordult Rafa Benítez a Varga Barnabáséktól kapott sokkoló bajnoki pofon után az El-ben javítana a Fradi ellen. A 65 éves edző nem foglalkozik azzal, hogy az FTC kerete átalakult, de dicsérettel illette a magyar bajnokot.
Jó csapat az ellenfelünk, remek védői vannak, ráadásul a támadójátékuk is nagyon jó. A legjobb tudásom szerint készítem fel a csapatot,
hogy csütörtökön győztesen hagyjuk el a pályát. Nálam mindig az egyensúly a legfontosabb, de szeretnénk nagy tempót diktálni, sokat birtokolni a labdát és magasan letámadni. Nehéz időszakon megy keresztül az együttes, az egyértelmű, hogy fejlődnünk kell, de kemény munkával ezt el is érhetjük” – utalt Benítez az AEK elleni 4-0-s vereségükre, majd Robbie Keane-ről is beszélt. Meglátása szerinte ír kollégája – akivel néhány hónapja egy konferencián találkozott – egyértelműen jó munkát végez, amit bizonyít csapata játéka és eredménysora is.
A Ferencváros és a Panathinaikosz eddig csupán egyetlen alkalommal, 1965-ben találkozott egymással.
A BEK nyolcaddöntőjében rendezett párharc során a hazai pályán elért gól nélküli döntetlen után a Fradi idegenben 3-1-es sikerrel harcolta ki a továbbjutást. Érdekesség, hogy a görög együttest annak idején Puskás Ferenc edzőként irányította, az Aranycsapat legendája 1971-ben BEK-döntőig juttatta a klubot, amely az Ajax elleni finálét 2-0-ra elveszítette.
A két csapat El-meccse csütörtökön 21 órakor veszi kezdetét a Groupama Arénában, a találkozót az ukrán Mikola Balakin vezeti majd. A mérkőzésről az Origo Sport a helyszínről tudosít.
