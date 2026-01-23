Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Ezt önnek is látnia kell! Orbán Viktor a magyarországi békecsúcsról beszélt

Ezt látnia kell!

Nem üres az űr: valami egészen mást találtak a csillagok között

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Ferencváros veretlen maradt az El-ben, 1-1-es döntetlent ért el a görög Panathinaikosz ellen a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának hetedik fordulójában. A Fradi elnöke, Kubatov Gábor a meccs után a közösségi oldalán üzent.

A Fradi a második félidőben Bamidele Yusuf tizenegyesével szerezte meg a vezetést a görög Panathinaikosz ellen, amely azonban a 85. percben egyenlíteni tudott a csereként beállt marokkói Anasz Zarury találatával. A magyar bajnok az 1-1-es döntetlennel megőrizte a veretlenségét, amit az Európa-liga 36 csapatos mezőnyében a zöld-fehéreken kívül csupán a német Freiburg és a cseh Viktoria Plzen mondhat még el magáról. 

Fradi, Ferencváros, Ferencvárosi TC, Panathinaikosz, Ferencvárosi TC – Panathinaikos, Ferencváros-Panathinaikosz Európa-Liga, labdarúgás, foci, 2026. 01. 22.
Továbbra is veretlen a Fradi az Európa-ligában
Fotó: Polyák Attila

Így látta Kubatov Gábor a veretlenségét őrző Fradi pontszerzését

A Ferencváros számára fájó lehet a hajrában elbukott győzelem, mivel három ponttal gyakorlatilag már a nyolcaddöntőben érezhette volna magát, a döntetlennel viszont a 16 közé jutáshoz legalább egy pontra szüksége van az utolsó fordulóból, de az sem feltétlen lesz elég. 

Az FTC elnöke, Kubatov Gábor közvetlenül a lefújás után egyetlen szóval értékelte a döntetlent a Facebook-oldalán

veretlenül.

A klubelnök nem sokkal később videós üzenetben is reagált, amelyben elégedettségének adott hangot amiatt, hogy bár közel volt a győzelem, a csapat továbbra is veretlen a második számú európai kupasorozat alapszakaszában.

„Az a kérdés, hogy hogy állunk? Elég jól, mert kevés ilyen csapat van Európában, aki veretlen. Hetedik helyen vagyunk a tabellán, ez volt a cél. Egy baj van, hogy olyan közel volt a győzelem. Akkor is, azért is hajrá Fradi!” – üzente Kubatov Gábor.

Az egyenes kieséses szakaszba már korábban továbbjutott zöld-fehérek jövő csütörtökön az alapszakasz utolsó körében a Premier League-ben szereplő Nottingham Forest otthonába látogatnak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!