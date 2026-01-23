A Fradi a második félidőben Bamidele Yusuf tizenegyesével szerezte meg a vezetést a görög Panathinaikosz ellen, amely azonban a 85. percben egyenlíteni tudott a csereként beállt marokkói Anasz Zarury találatával. A magyar bajnok az 1-1-es döntetlennel megőrizte a veretlenségét, amit az Európa-liga 36 csapatos mezőnyében a zöld-fehéreken kívül csupán a német Freiburg és a cseh Viktoria Plzen mondhat még el magáról.

Továbbra is veretlen a Fradi az Európa-ligában

Fotó: Polyák Attila

Így látta Kubatov Gábor a veretlenségét őrző Fradi pontszerzését

A Ferencváros számára fájó lehet a hajrában elbukott győzelem, mivel három ponttal gyakorlatilag már a nyolcaddöntőben érezhette volna magát, a döntetlennel viszont a 16 közé jutáshoz legalább egy pontra szüksége van az utolsó fordulóból, de az sem feltétlen lesz elég.

Az FTC elnöke, Kubatov Gábor közvetlenül a lefújás után egyetlen szóval értékelte a döntetlent a Facebook-oldalán:

veretlenül.

A klubelnök nem sokkal később videós üzenetben is reagált, amelyben elégedettségének adott hangot amiatt, hogy bár közel volt a győzelem, a csapat továbbra is veretlen a második számú európai kupasorozat alapszakaszában.

„Az a kérdés, hogy hogy állunk? Elég jól, mert kevés ilyen csapat van Európában, aki veretlen. Hetedik helyen vagyunk a tabellán, ez volt a cél. Egy baj van, hogy olyan közel volt a győzelem. Akkor is, azért is hajrá Fradi!” – üzente Kubatov Gábor.

Az egyenes kieséses szakaszba már korábban továbbjutott zöld-fehérek jövő csütörtökön az alapszakasz utolsó körében a Premier League-ben szereplő Nottingham Forest otthonába látogatnak.