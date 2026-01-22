Az Európa-ligában ősszel csodásan menetelő Ferencváros számára hatalmas volt a tétje a Panathinaikosz elleni mérkőzésnek, ugyanis a magyar bajnok egy sikerrel bebiztosíthatta nyolcaddöntős szereplését. A csütörtök esti találkozót megelőzően a Fradi a tabella hatodik helyén, közvetlen továbbjutást érő helyen állt, míg a görög rivális a rájátszást érő 15. pozíciót foglalta el.

A Panathinaikosz ellen is győzelemre készült a Fradi

Fotó: Polyák Attila

A Fradi a 20-szoros görög bajnok ellen készült újabb bravúrra

A zöld-fehérek kerete a télen jelentős átalakuláson esett át, két magyar válogatott kulcsember is távozott. A gólerős Varga Barnabás és a rendkívül tehetséges Tóth Alex hiánya fájó lehet, ám a vezetőség igyekezett gondoskosni a pótlásukról. Robbie Keane vezetőedző számára nem csak azért volt különleges a csütörtök esti találkozó, mert ez volt az első mérkőzés, amelyen már nem számíthatott a korábbi alapembereire, hanem azért is, mert a korábbi edzője ült az ellenfél kispadján. Az egykori ír válogatott támadó a Liverpoolban volt a játékosa Rafa Beníteznek, akinek most a Fradi trénereként készült borsot törni az orra alá.

Keane nem egy megszokottnak mondható kezdőcsapatot küldött pályára, hiszen Vargára és Tóthra már nem számíthatott, az új igazolásokat pedig az alapszakaszban még nem lehetett benevezni. Ezzel a szokatlan, ám így is ütősnek tűnő kezdőcspattal állt fel a Fradi a Panathinaikosz ellen:

Gróf – Cissé, Raemaekers, Szalai G. – Cadu, Mackreckis, Kanikovski, Julió Romao, Levi – Zachariassen, Yusuf.

Beníteznek is voltak hiányzói, de a BL-győztes spanyol szakember a lehetőségeihez képest erős kezdőt küldött fel a pályára: Lafont – Calabria, Palmer-Brown, Ingason, Touba – Sanches, Kirjakopulosz – Bakaszetasz, Chirivella, Pellistri – Swiderski.

A görögök előzetesen tartottak a dermesztő hidegtől, de a hét eleji fagyos időjárás a meccs napjára mérséklődött. A Fradi-szurkolók már jóval a kezdés előtt ellepték a népligeti metró aluljárót, és a stadionban is hozták a szokásos remek formájukat. A 20-szoros görög bajnok Panathinaikoszt is szép számmal elkísérték a drukkereik, a vendégek szektorában csak néhány üres szék maradt.