Az Európa-ligában ősszel csodásan menetelő Ferencváros számára hatalmas volt a tétje a Panathinaikosz elleni mérkőzésnek, ugyanis a magyar bajnok egy sikerrel bebiztosíthatta nyolcaddöntős szereplését. A csütörtök esti találkozót megelőzően a Fradi a tabella hatodik helyén, közvetlen továbbjutást érő helyen állt, míg a görög rivális a rájátszást érő 15. pozíciót foglalta el.
A Fradi a 20-szoros görög bajnok ellen készült újabb bravúrra
A zöld-fehérek kerete a télen jelentős átalakuláson esett át, két magyar válogatott kulcsember is távozott. A gólerős Varga Barnabás és a rendkívül tehetséges Tóth Alex hiánya fájó lehet, ám a vezetőség igyekezett gondoskosni a pótlásukról. Robbie Keane vezetőedző számára nem csak azért volt különleges a csütörtök esti találkozó, mert ez volt az első mérkőzés, amelyen már nem számíthatott a korábbi alapembereire, hanem azért is, mert a korábbi edzője ült az ellenfél kispadján. Az egykori ír válogatott támadó a Liverpoolban volt a játékosa Rafa Beníteznek, akinek most a Fradi trénereként készült borsot törni az orra alá.
Keane nem egy megszokottnak mondható kezdőcsapatot küldött pályára, hiszen Vargára és Tóthra már nem számíthatott, az új igazolásokat pedig az alapszakaszban még nem lehetett benevezni. Ezzel a szokatlan, ám így is ütősnek tűnő kezdőcspattal állt fel a Fradi a Panathinaikosz ellen:
Gróf – Cissé, Raemaekers, Szalai G. – Cadu, Mackreckis, Kanikovski, Julió Romao, Levi – Zachariassen, Yusuf.
Beníteznek is voltak hiányzói, de a BL-győztes spanyol szakember a lehetőségeihez képest erős kezdőt küldött fel a pályára: Lafont – Calabria, Palmer-Brown, Ingason, Touba – Sanches, Kirjakopulosz – Bakaszetasz, Chirivella, Pellistri – Swiderski.
A görögök előzetesen tartottak a dermesztő hidegtől, de a hét eleji fagyos időjárás a meccs napjára mérséklődött. A Fradi-szurkolók már jóval a kezdés előtt ellepték a népligeti metró aluljárót, és a stadionban is hozták a szokásos remek formájukat. A 20-szoros görög bajnok Panathinaikoszt is szép számmal elkísérték a drukkereik, a vendégek szektorában csak néhány üres szék maradt.
Kemény küzdelmet hozott az első félidő
A görögök indították útjára a labdát, és az első percekben többet is birtokolták azt, a Fradi játékosai viszont letámadással igyekezték megzavarni már a saját térfelükön a vendégeket.
A 8. percben a jobb szélen megiramodó Yusuf esett át egy görög védőn,
majd kezezés miatt veszélyes helyről végezhetett el szabadrúgást a magyar bajnok, ám az összhang ezúttal nem volt meg, a kivitelezés gyengére sikeredett. A 11. percben óriási athéni helyzet maradt ki, Pellistri már Cadu mellett is elhúzta a labdát és szemben állt Gróffal, ám lövése elszállt a kapu fölött.
A 14. percben Makreckis révén veszélyeztetett az FTC, lapos beadását azonban el tudta ütni Lafont kapus. Fokozatsan vette át a játék irányítását a hazai csapat, ám a szervezett görög védelem állta a sarat, túl sok veszélyes helyzetet az első 20 perc nem hozott. A 28. percben a sérült Dibuszt helyettesítő Grófnak kellett közbeavatkoznia, a Fradi kapusa remekül szedte le a labdát a kilépő Pellistri lábáról.
A 32. percben egy tetszetős támadást követően Levi lőhetett a 16-os előteréből, ám kísérlete elakadt a görög blokkban. Komoly helyzeteket nem igazán láthattak a szurkolók, mindkét csapat nagyon fegyelmezetten futballozott, a védelmek jól zártak.
A félidő hajrájára viszont ez már nem volt jellemző, ebben az időszakban nyomtak a zöld-fehérek,
hogy előnnyel vonulhassanak a szünetre. Főként Levi előtt adódtak lehetőségek, de a befejezések nem voltak elég pontosak, továbbra is 0-0 állt az eredményjelzőn.
Újabb Fradi-bravúr az El-ben
Két Fradi-szöglettel kezdődött a második játékrész, majd Grófnak kellett hatalmasat védenie az 54. percben Palmer-Brown 20 méterről leadott lövésénél. Ezek a görögök percei voltak, nem sokkal később egy szöglet után alakult ki veszélyes helyzet a magyar kapu előtt, de gól ebből sem lett. Az 58. percben felhördült a Fradi-tábor, a Panathinaikosz 16-osán belül kezezés, majd egy buktatás is történt.
Az esetet megvizsgálták a videoszobában, végül az ukrán Mikola Balakin játékvezető az egyértelmű kezezés miatt 11-est ítélt a Ferencváros javára.
A labda mögé Yusuf állt, a nigériai csatár magabiztosan gurított a bal alsóba.
A gól után felpörgött Rafa Benítez együttese, a 65. percben Calabria lőtte el az elé csorgó labdát, ám jócskán a bal felső sarok fölé durrantott. A görög lehetőség után a Fradi vezetett nagyon tetszetős támadást, az ellenfél csak kereste a labdát, amely szépen járt lábról lábra, csak a bal szélről érkező beadás volt pontatlan. A második játékrész felénél Keane cserélt, Ötvös Bencét küldte pályára, és Benítez is frissített a csapatán. A 81. percben kis hiján növelte előnyét a hazai csapat, de a vendégek a kapu előteréből fejjel menteni tudtak. A hajrá a Fradié volt, a meccset el lehetett volna dönteni, a Yusuf helyére beállt Joseph viszont nagy helyzetben a kapusnak ajándékozta a labdát.
Sajnos ez megbosszulta magát, mert a Panathinaikosz egyenlített,
a 86. percben a kisparól beszállt Zaroury egy csel után nagy gólt rúgott Gróf kapujába.
A folytatásban az eredmény már nem változott, a magyar bajnok 1-1-es döntetlent ért el görög riválisa ellen.
A 7. fordulót követően az El-ben még mindig veretlen Fradi közvetlen továbbjutást érő helyen áll,
és jó eséllyel ott lehet majd a nyolcaddöntőben. A Ferencváros az utolsó körben Angliába látogat, Robbie Keane együttese egy hét múlva a Premier League-ben szereplő Nottingham Forest otthonában zárja az alapszakasz küzdelmeit.
