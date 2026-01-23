Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Ezt önnek is látnia kell! Orbán Viktor a magyarországi békecsúcsról beszélt

Ezt látnia kell!

Nem üres az űr: valami egészen mást találtak a csillagok között

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Ferencváros megőrizte veretlenségét az Európa-ligában, a magyar bajnok a görög Panathinaikosz ellen 1-1-es döntetlent ért el hazai pályán. A Fradi edzője, Robbie Keane büszke a játékosaira az El-menetelés miatt, Gróf Dávidot viszont nagyon bántja, hogy az utolsó percekben kaptak gólt. Az újabb győzelem valóban összejöhetett volna, de így sem lehet ok a panaszra, hiszen a Ferencváros még mindig közvetlen továbbjutást érő helyen áll az alapszakaszban, sorsa pedig az utolsó fordulót követően dől el.

A Fradi csodásan menetelt ősszel az Európa-ligában, a téli átigazolási időszakban azonban két kulcsembere is távozott. Az első számú gólfelelős, Varga Barnabás, valamint a legnagyobb tehetség, Tóth Alex is eligazolt, de a csapat céljai ettől függetlenül változatlanok maradtak az El-ben. A magyar bajnok abban a tudatban fogadta a görög Panathinaikoszt, hogy egy győzelemmel szinte biztosan a nyolcaddöntőbe jut. Ez a bravúr ugyan nem sikerült, mert Robbie Keane együttesének a kezéből a hajrában kicsúszott a győzelem, ám ezzel együtt is közvetlen továbbjutást érő helyen áll a Ferencváros, amely a veretlenségét is meg tudta őrizni az Európa-liga alapszakaszában.

Továbbra is veretlen a Fradi az Európa-ligában
Továbbra is veretlen a Fradi az Európa-ligában
Fotó: Polyák Attila

Folytatta menetelését a Fradi az Európa-ligában

A zöld-fehérek a második számú európai kupasorozat ligaszakaszában a Genk, a Salzburg, a Ludogorec és a Rangers skalpját is begyűjtötték, emellett a Plzen és a Fenerbahce ellen értek el döntetlent az első hat fordulóban. A hetedik körben a 20-szoros görög bajnok volt az ellenfél, a meccs első félideje kemény küzdelmet hozott, de gólt nem. 

A második játékrészben pörögtek fel igazán az események, a Fradi a 62. percben Yusuf büntetőjével szerzett vezetést. 

A görögök hevesen reklamáltak az ítélet ellen, de nem volt igazuk, mert a videobírós vizsgálat során kiderült, hogy Erik Palmer-Brown egyértelműen kezezett a 16-oson belül. A folytatásban feljavult az ellenfél, a sérült Dibusz Dénest helyettesítő Gróf Dávidnak többször is védenie kellett, de a meccset lezárhatta volna a magyar bajnok, a gólszerző helyére becserélt Joseph azonban a hajrában ziccert rontott. Az athéni együttes aztán a marokkói Anass Zaroury révén egy átlövésből kiegyenlítet, így pontosztozkodással ért véget a találkozó.

Fradi, Ferencváros, Ferencvárosi TC, Panathinaikosz, Ferencvárosi TC – Panathinaikos, Ferencváros-Panathinaikosz Európa-Liga, labdarúgás, foci, 2026. 01. 22.
Döntetlennel ért véget a Fradi és a Panathinaikosz El-meccse
Fotó: Polyák Attila

A Fradi újra begyűjthette volna a három pontot, ám a meccs képe alapján a döntetlen igazságosnak mondható. Az eredmény miatt a szurkolók talán csalódottak lehetnek, de elégedetlenek aligha, hiszen a magyar bajnok hét forduló elteltével négy győzelemmel és három döntetlennel a tabella 7. helyén áll, ami egyenes ági nyolcaddöntőbe jutást jelent. 

A Ferencváros újabb sztárcsapat ellen ért el remek eredményt, és a veretlenségét is megőrizte 

– ezt rajta kívül csak a Freiburg és a Plzen mondhatja el magáról.

Ferencvaros' Nigerian forward #11 Bamidele Yusuf (R) celebrates scoring his team's first goal during the UEFA Europa League football match 1st round- Day 7 between Ferencvarosi TC and Panathinaikos in Budapest, Hungary on January 22, 2026. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Megőrizte veretlenségét a Fradi az El-ben
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Keane büszke a veretlenségre, Grófot egyetlen dolog bántja

Mindezt Robbie Keane vezetőedző is hangsúlyozta a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón, az ír szakember elismerően beszélt a játékosairól.

„Az első meccs mindig nehéz, főleg, hogy az ellenfél már folyamatos játékban van. A srácok nagyon fittek voltak, már most egy jó meccset játszottunk. 

A kezdés előtt azt a kihívást állítottam a fiúk elé, hogy maradjunk veretlenek, mindez hét meccs után hatalmas bravúr. Kizárt dolog, hogy ebben a szobában bárki azt mondta volna a rajt előtt, hogy hét meccs után is veretlenek leszünk. 

Persze van némi csalódottság bennünk, hogy nem nyertünk, de el kell ismerni, az ellenfél gyönyörű góllal egyenlített” – mondta Keane, aki Varga és Tóth hiányával nem akart foglalkozni, a továbbjutás kapcsán pedig arról beszélt, hogy csapata sorsa majd csak az utolsó fordulóban dől el. 

Fradi, Ferencváros, Ferencvárosi TC, Panathinaikosz, Ferencvárosi TC – Panathinaikos, Ferencváros-Panathinaikosz Európa-Liga, labdarúgás, foci, 2026. 01. 22.
Robbie Keane szerint hatalmas bravúr, hogy még mindig veretlen a Fradi
Fotó: Polyák Attila

A Fradi hátvédje, Szalai Gábor csalódott volt a hajrában bekapott gól miatt, ugyanakkor igazságosnak tartja a végeredményt.

„Kettős a megítélése a mérkőzésnek, mert vezettünk, tudtuk uralni a játékot, helyenként föléjük is nőttünk. Nyilván nekik is voltak lehetőségeik, és vissza tudtak jönni a mérkőzésbe. A hajrában bekapott gól miatt szomorúak vagyunk, de inkább igazságosnak mondható ez az eredmény” – értékelt a 25 éves védő, aki már a következő meccsre fókuszál.

„A gól előtti hibákat nem szeretném kielemezni, mindegy melyik játékos vétett, egy csapat vagyunk. 

A tabellával nem foglalkoztam, most a vasárnapi, ETO elleni bajnoki rangadó a legfontosabb számunkra” 

– tette hozzá Szalai, majd amikor megtudta, hogy a 7. helyen állnak, csak ennyit mondott: „Ez maradjon is így!”

A Fradi kapusa, Gróf Dávid csalódottan értékelt, de a veretlenségre ő is büszke.

„Hát így, hogy a végén kaptuk a gólt, ez vereségnek érződik. 

Szerintem jól védekeztünk, csak azt bánom, hogy azt az egy lövést a végén nem tudtam hárítani, 

mert három pontot ért volna. A minimális célunk az volt, hogy veretlenek maradjunk. Persze itthon játszottunk, nyerni akartunk, de nagyon fontos, hogy továbbra sincs vereségünk” – mondta a meccs után az egyébként remekül védő kapus.

Panathinaikos' Uruguayan midfielder #28 Facundo Pellistri and Ferencvaros' Hungarian goalkeeper #99 David Grof vie for the ball during the UEFA Europa League football match 1st round- Day 7 between Ferencvarosi TC and Panathinaikos in Budapest, Hungary on January 22, 2026. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Gróf Dávid remekül védett, de a bombagólról nem tehetett
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Rafa Benítez Kylian Mbappéval példálózott

A Panathinaikosz edzője, Rafa Benítez szerint csapata jól játszott, a kihagyott helyezetek miatt azonban bosszús. 

„Napról napra jobbnak kell lennünk, a bemelegítés alatt is gyakoroltuk a helyzeteket, reméltem a meccsen is ezt visszalátom, de sajnos nem. 

Gólt rúgni az egyik legnehezebb dolog a futballban: vagy megveszed Kylian Mbappét, aki belövi ezeket a helyzeteket, vagy sajnos néha lesznek ilyen hibák” 

– mondta a Bajnokok Ligája-győztes spanyol szakember. 

A görög együttes egyenlítő találatát Anass Zaroury szerezte, a marokkói légiós így értékelte a pontszerzést és a gólját: „A lényeg az volt, hogy ne veszítsünk. Természetesen nyerni akartunk, de ez az eredmény esélyt ad nekünk a folytatásra. Amikor a lehetőség adódott, megragadtam, láttam, hogy gólt tudok szerezni, és meg is tettem”. 

Fradi, Ferencváros, Ferencvárosi TC, Panathinaikosz, Ferencvárosi TC – Panathinaikos, Ferencváros-Panathinaikosz Európa-Liga, labdarúgás, foci, 2026. 01. 22.
Rafa Benítez Kylian Mbappéval példálózott a Fradi elleni meccs után
Fotó: Polyák Attila

Angol sztárcsapat ellen folytatja a Fradi

A Panathinaikosz a rájátszásban folytathatja El-szereplését, a Fradi pedig megőrizte helyét a nyolcaddöntőt érő legjobb nyolc között. Robbie Keane csapata 15 pontot gyűjtve a hetedik helyen áll a tabellán, és csupán rosszabb gólkülönbsége miatt szorul az AS Roma mögé. 

A Ferencváros az utolsó körben Angliába látogat, a Premier League-ben szereplő Nottingham Forest otthonában zárja az alapszakasz küzdelmeit. 

A január 29-ei, nottinghami találkozónak az lesz a tétje, hogy a zöld-fehérek megőrizzék a helyüket a legjobb nyolc között – a playoff-szereplés a legrosszabb esetben is biztosan megvan.

A 36 csapatos, nyolcfordulós El-alapszakasz első nyolc helyezettje egyenes ágon a nyolcaddöntőbe jut, míg a 9-24. helyezettek oda-visszavágós párharcokban harcolhatnak a legjobb 16 közé kerülésért. A 25-36. pozícióban végző klubok számára véget ér az európai kupaszereplés.

  • Kapcsolódó cikkek
Robbie Keane elárulta, miért sírta el magát Tóth Alex kapcsán – videó
Elárulta titkát a hatgólos Fradi-csatár, aki Varga Barnát is megelőzi
Hatalmasat lépett előre a Fradi, Robbie Keane csapata ott van a világ legjobbjai között

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!