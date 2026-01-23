A Fradi csodásan menetelt ősszel az Európa-ligában, a téli átigazolási időszakban azonban két kulcsembere is távozott. Az első számú gólfelelős, Varga Barnabás, valamint a legnagyobb tehetség, Tóth Alex is eligazolt, de a csapat céljai ettől függetlenül változatlanok maradtak az El-ben. A magyar bajnok abban a tudatban fogadta a görög Panathinaikoszt, hogy egy győzelemmel szinte biztosan a nyolcaddöntőbe jut. Ez a bravúr ugyan nem sikerült, mert Robbie Keane együttesének a kezéből a hajrában kicsúszott a győzelem, ám ezzel együtt is közvetlen továbbjutást érő helyen áll a Ferencváros, amely a veretlenségét is meg tudta őrizni az Európa-liga alapszakaszában.

Továbbra is veretlen a Fradi az Európa-ligában

Fotó: Polyák Attila

Folytatta menetelését a Fradi az Európa-ligában

A zöld-fehérek a második számú európai kupasorozat ligaszakaszában a Genk, a Salzburg, a Ludogorec és a Rangers skalpját is begyűjtötték, emellett a Plzen és a Fenerbahce ellen értek el döntetlent az első hat fordulóban. A hetedik körben a 20-szoros görög bajnok volt az ellenfél, a meccs első félideje kemény küzdelmet hozott, de gólt nem.

A második játékrészben pörögtek fel igazán az események, a Fradi a 62. percben Yusuf büntetőjével szerzett vezetést.

A görögök hevesen reklamáltak az ítélet ellen, de nem volt igazuk, mert a videobírós vizsgálat során kiderült, hogy Erik Palmer-Brown egyértelműen kezezett a 16-oson belül. A folytatásban feljavult az ellenfél, a sérült Dibusz Dénest helyettesítő Gróf Dávidnak többször is védenie kellett, de a meccset lezárhatta volna a magyar bajnok, a gólszerző helyére becserélt Joseph azonban a hajrában ziccert rontott. Az athéni együttes aztán a marokkói Anass Zaroury révén egy átlövésből kiegyenlítet, így pontosztozkodással ért véget a találkozó.

Döntetlennel ért véget a Fradi és a Panathinaikosz El-meccse

Fotó: Polyák Attila

A Fradi újra begyűjthette volna a három pontot, ám a meccs képe alapján a döntetlen igazságosnak mondható. Az eredmény miatt a szurkolók talán csalódottak lehetnek, de elégedetlenek aligha, hiszen a magyar bajnok hét forduló elteltével négy győzelemmel és három döntetlennel a tabella 7. helyén áll, ami egyenes ági nyolcaddöntőbe jutást jelent.

A Ferencváros újabb sztárcsapat ellen ért el remek eredményt, és a veretlenségét is megőrizte

– ezt rajta kívül csak a Freiburg és a Plzen mondhatja el magáról.