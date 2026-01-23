A Fradi csodásan menetelt ősszel az Európa-ligában, a téli átigazolási időszakban azonban két kulcsembere is távozott. Az első számú gólfelelős, Varga Barnabás, valamint a legnagyobb tehetség, Tóth Alex is eligazolt, de a csapat céljai ettől függetlenül változatlanok maradtak az El-ben. A magyar bajnok abban a tudatban fogadta a görög Panathinaikoszt, hogy egy győzelemmel szinte biztosan a nyolcaddöntőbe jut. Ez a bravúr ugyan nem sikerült, mert Robbie Keane együttesének a kezéből a hajrában kicsúszott a győzelem, ám ezzel együtt is közvetlen továbbjutást érő helyen áll a Ferencváros, amely a veretlenségét is meg tudta őrizni az Európa-liga alapszakaszában.
Folytatta menetelését a Fradi az Európa-ligában
A zöld-fehérek a második számú európai kupasorozat ligaszakaszában a Genk, a Salzburg, a Ludogorec és a Rangers skalpját is begyűjtötték, emellett a Plzen és a Fenerbahce ellen értek el döntetlent az első hat fordulóban. A hetedik körben a 20-szoros görög bajnok volt az ellenfél, a meccs első félideje kemény küzdelmet hozott, de gólt nem.
A második játékrészben pörögtek fel igazán az események, a Fradi a 62. percben Yusuf büntetőjével szerzett vezetést.
A görögök hevesen reklamáltak az ítélet ellen, de nem volt igazuk, mert a videobírós vizsgálat során kiderült, hogy Erik Palmer-Brown egyértelműen kezezett a 16-oson belül. A folytatásban feljavult az ellenfél, a sérült Dibusz Dénest helyettesítő Gróf Dávidnak többször is védenie kellett, de a meccset lezárhatta volna a magyar bajnok, a gólszerző helyére becserélt Joseph azonban a hajrában ziccert rontott. Az athéni együttes aztán a marokkói Anass Zaroury révén egy átlövésből kiegyenlítet, így pontosztozkodással ért véget a találkozó.
A Fradi újra begyűjthette volna a három pontot, ám a meccs képe alapján a döntetlen igazságosnak mondható. Az eredmény miatt a szurkolók talán csalódottak lehetnek, de elégedetlenek aligha, hiszen a magyar bajnok hét forduló elteltével négy győzelemmel és három döntetlennel a tabella 7. helyén áll, ami egyenes ági nyolcaddöntőbe jutást jelent.
A Ferencváros újabb sztárcsapat ellen ért el remek eredményt, és a veretlenségét is megőrizte
– ezt rajta kívül csak a Freiburg és a Plzen mondhatja el magáról.
Keane büszke a veretlenségre, Grófot egyetlen dolog bántja
Mindezt Robbie Keane vezetőedző is hangsúlyozta a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón, az ír szakember elismerően beszélt a játékosairól.
„Az első meccs mindig nehéz, főleg, hogy az ellenfél már folyamatos játékban van. A srácok nagyon fittek voltak, már most egy jó meccset játszottunk.
A kezdés előtt azt a kihívást állítottam a fiúk elé, hogy maradjunk veretlenek, mindez hét meccs után hatalmas bravúr. Kizárt dolog, hogy ebben a szobában bárki azt mondta volna a rajt előtt, hogy hét meccs után is veretlenek leszünk.
Persze van némi csalódottság bennünk, hogy nem nyertünk, de el kell ismerni, az ellenfél gyönyörű góllal egyenlített” – mondta Keane, aki Varga és Tóth hiányával nem akart foglalkozni, a továbbjutás kapcsán pedig arról beszélt, hogy csapata sorsa majd csak az utolsó fordulóban dől el.
A Fradi hátvédje, Szalai Gábor csalódott volt a hajrában bekapott gól miatt, ugyanakkor igazságosnak tartja a végeredményt.
„Kettős a megítélése a mérkőzésnek, mert vezettünk, tudtuk uralni a játékot, helyenként föléjük is nőttünk. Nyilván nekik is voltak lehetőségeik, és vissza tudtak jönni a mérkőzésbe. A hajrában bekapott gól miatt szomorúak vagyunk, de inkább igazságosnak mondható ez az eredmény” – értékelt a 25 éves védő, aki már a következő meccsre fókuszál.
„A gól előtti hibákat nem szeretném kielemezni, mindegy melyik játékos vétett, egy csapat vagyunk.
A tabellával nem foglalkoztam, most a vasárnapi, ETO elleni bajnoki rangadó a legfontosabb számunkra”
– tette hozzá Szalai, majd amikor megtudta, hogy a 7. helyen állnak, csak ennyit mondott: „Ez maradjon is így!”
A Fradi kapusa, Gróf Dávid csalódottan értékelt, de a veretlenségre ő is büszke.
„Hát így, hogy a végén kaptuk a gólt, ez vereségnek érződik.
Szerintem jól védekeztünk, csak azt bánom, hogy azt az egy lövést a végén nem tudtam hárítani,
mert három pontot ért volna. A minimális célunk az volt, hogy veretlenek maradjunk. Persze itthon játszottunk, nyerni akartunk, de nagyon fontos, hogy továbbra sincs vereségünk” – mondta a meccs után az egyébként remekül védő kapus.
Rafa Benítez Kylian Mbappéval példálózott
A Panathinaikosz edzője, Rafa Benítez szerint csapata jól játszott, a kihagyott helyezetek miatt azonban bosszús.
„Napról napra jobbnak kell lennünk, a bemelegítés alatt is gyakoroltuk a helyzeteket, reméltem a meccsen is ezt visszalátom, de sajnos nem.
Gólt rúgni az egyik legnehezebb dolog a futballban: vagy megveszed Kylian Mbappét, aki belövi ezeket a helyzeteket, vagy sajnos néha lesznek ilyen hibák”
– mondta a Bajnokok Ligája-győztes spanyol szakember.
A görög együttes egyenlítő találatát Anass Zaroury szerezte, a marokkói légiós így értékelte a pontszerzést és a gólját: „A lényeg az volt, hogy ne veszítsünk. Természetesen nyerni akartunk, de ez az eredmény esélyt ad nekünk a folytatásra. Amikor a lehetőség adódott, megragadtam, láttam, hogy gólt tudok szerezni, és meg is tettem”.
Angol sztárcsapat ellen folytatja a Fradi
A Panathinaikosz a rájátszásban folytathatja El-szereplését, a Fradi pedig megőrizte helyét a nyolcaddöntőt érő legjobb nyolc között. Robbie Keane csapata 15 pontot gyűjtve a hetedik helyen áll a tabellán, és csupán rosszabb gólkülönbsége miatt szorul az AS Roma mögé.
A Ferencváros az utolsó körben Angliába látogat, a Premier League-ben szereplő Nottingham Forest otthonában zárja az alapszakasz küzdelmeit.
A január 29-ei, nottinghami találkozónak az lesz a tétje, hogy a zöld-fehérek megőrizzék a helyüket a legjobb nyolc között – a playoff-szereplés a legrosszabb esetben is biztosan megvan.
A 36 csapatos, nyolcfordulós El-alapszakasz első nyolc helyezettje egyenes ágon a nyolcaddöntőbe jut, míg a 9-24. helyezettek oda-visszavágós párharcokban harcolhatnak a legjobb 16 közé kerülésért. A 25-36. pozícióban végző klubok számára véget ér az európai kupaszereplés.
