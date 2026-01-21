„Egy meccsen balszélső voltam nála” – mondta Robbie Keane annak kapcsán, hogy a Panathinaikosz edzője, Rafa Benítez korábban neki is volt főnöke még a Liverpool csapatánál. Keane szerint Benítez tapasztalt edző és jó csapata van. „Hozzá képest én épp csak elkezdtem a szakmát” – mondta a Fradi edzője, aki korábban többször is kritizálta Benítezt a klubnál töltött sikertelen időszaka miatt.

Robbie Keane szerint nehéz meccsel indul a tavaszi szezon a Fradi számára

Fotó: Polyák Attila

A Fradi nyerni akar minden meccsen, a Panathinaikosz ellen is

„Varga Barnabás hiányozni fog a góljai miatt, és azért is, mert remek ember is, a csapat körül jó volt a jelenléte. Két kulcsjátékos, ráadásul magyarok távozása januárban nem könnyű, főleg a bajnokság és a szabályok miatt. Tóth Alex története elképesztő, egy éve a második csapatban szerepelt, de megláttam benne valamit, és magunkkal vittük. Folyamatosan tudott fejlődni, a klub elveszített játékosokat, de büszkék is vagyunk a történtekre, hiányozni fognak, mindketten remek emberek, de ilyen a foci, tovább kell lépnünk. Fognak változni dolgok, de majd meglátjuk, hogy alakulnak a dolgok” – mondta Keane a két fontos távozó kapcsán.

„Kemény meccs lesz, de magunkra koncentrálunk. Változtatnunk kell dolgokon, talán a taktikában is, de most azokon van a sor, akik itt vannak. Elő kell lépniük és vinni előre a csapatot, élniük kell a lehetőséggel” – mondta Keane, aki szerint az ellenfél hasonló erejű lehet, mint a Fradi, ugyanakkor nem teljesít annyira a tudásán felül, mint az FTC. „Itt nincsenek véletlenül csapatok, minden meccs kemény. Nyerni akarunk, mindegy ki az ellenfél” – tette hozzá Keane.

„Másfél éve játszottam ellenük, fölényben voltak, de szoros meccs volt. Azóta sokat változtak, azóta talán három edzőjük volt, a játékosok is cserélődtek, de vannak, akikre emlékszem, vannak tanácsaim a csapattársaknak, de megváltoztak ők is” – mondta Gróf Dávid, aki korábban védett a görög bajnokságban, a Levadiakosz csapatában.

„11 napot töltöttünk Spanyolországban, jót tett, remek hangulat volt, tovább épült a csapategység. Három jó csapattal játszottunk edzőmeccset. Az eredményekből nem szabad kiindulni, de egyre jobb állapotba kerülünk, remélhetőleg holnap csúcsosodik majd ki mindez” – mondta Gróf, aki szerint nem feltétlenül előny az ellenfélnek, hogy tart a bajnokság, ugyanis a meccsritmus ellenére fáradtabb lehet az ellenfél, míg a Fradi frissebb.