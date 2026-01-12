A Fradi a téli felkészülés részeként három edzőmérkőzést vív spanyolországi edzőtábora alatt, első ellenfele a német másodosztályban szereplő Holstein Kiel volt, amely ellen szombaton 2-0-ra kikapott. Robbie Keane együttese hétfőn már Bolla Bendegúz osztrák csapata, a Rapid Wien ellen lépett pályára.

A Fradi nem bírt a Rapid Wiennel

Fotó: fradi.hu / Fradi.hu

Bolla gólpassz és újabb Fradi vereség Spanyolországban

Az osztrák bajnokságban csupán hetedik helyen álló bécsi csapat ellen a Varga Á. – Cissé, Raemaekers, Szalai – Cadu, Romao, Zachariassen, Kanichowsky, O’Dowda – Joseph, Yusuf kezdőcsapattal állt fel a magyar csapat. A mérkőzés első komoly helyzetei a Fradi előtt adódtak, de előbb Yusuf fejelt nem sokkal kapu mellé, majd Lenny Joseph ziccerét védte Niklas Hedl, aki fél óra játék után ismét nagyot védett a francia csatár helyzeténél – derült ki a Fradi.hu beszámolójából. A fölényben játszó Ferencváros a folytatásban is sok helyzetet alakított ki, de ezeket nem tudta gólra váltani az első félidőben.

A szünetben hármat is cserélt Robbie Keane, ám a gólszerzés a Rapidnak jött össze az 51. percben. A második félidőre csereként beállt magyar válogatott védő, Bolla Bendegúz tekerte a tizenhatoson belülre, Matthias Seidl pedig higgadtan a bal alsó sarokba lőtt.

A FTC-nek ezt követően is lendületesen futballozott, a minden bizonnyal hamarosan távozó Tóth Alex előtt is adódott ígéretes helyzet, míg a hajrában Gruber zsombor egyenlíthetett volna, ám kapu fölé lőtt. Az utolsó percekben még Varga védett egy veszélyes szabadrúgást, de az eredmény már nem változott, így végül a magyar címvédő a második felkészülési meccsén is kikapott. Bár a helyzetek ezúttal is megvoltak, Robbie Keane-nek fejtörést okozhat, hogy Varga Barnabás távozása óta még szerzett gólt a csapata.

A Ferencváros legközelebb január 15-én a dán FC Midtjyllanddal csap össze.