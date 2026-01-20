A Fradi sportigazgatója az M1 aktuális csatornának kedden azt nyilatkozta, sok más érdeklődő is volt a 20 éves középpályásért, de úgy gondolták, hogy a futballista számára ez a legjobb szakmai projekt.

Tóth Alex a Fraditól a Bournemouth csapatához igazolt a Premier League-ben

Fotó: Polyák Attila - Origo

„Úgy gondolom, hogy Alex szempontjából is ez volt a legjobb döntés, és boldogok lehetünk, hogy idáig eljutott a Ferencváros. Közös érdek volt, hogy olyan döntést hozzunk, ami a későbbiekre is óriási hatással van” – fogalmazott Hajnal Tamás.

Miért engedte el a Fradi Tóth Alexet?

A sportigazgató elárulta, a Bournemouth régóta figyelte Tóthot, náluk előkelő helyen szerepelt a listán, de január elején még nem volt biztos, hogy ez az átigazolás már most létrejöhet. Hozzátette, az olasz élvonalbeli Laziótól is érkezett konkrét ajánlat, de érdeklődők még más országokból is akadtak.

Nem titok, a mi célunk az volt, hogy még fél évig itt tartsuk, mert fontos szerepet tölt be a csapatnál, de ez meghiúsította volna az egész megállapodást, márpedig ő is nagyon szeretett volna a Bournemouth-hoz igazolni”

– jelentette ki Hajnal Tamás, aki azt is elmondta, a szerződésben szerepel egy fix vételi összeg, ezen felül könnyen megszerezhető bónuszok, illetve a játékos további értékesítéséből is jelentős részesedésre számíthat az FTC, így a sportigazgató szerint a klub számára is nagyon előnyös megállapodást sikerült kötni.

Pontos összeget természetesen nem mondhatok, de ami a médiában szerepel, az megközelíti azokat az összegeket, amelyek a megegyezés részei”

– fogalmazott.

Hajnal Tamás, a Ferencváros sportigazgatója

Fotó: fradi.hu

Hajnal Tamás azt is elárulta, hogy hamarosan várható egy újabb bejelentés, mégpedig egy külföldi bajnokságból érkező támadóra vonatkozóan, a Diósgyőri VTK-tól igazolt Elton Acolatsét pedig kifejezetten azért szerezték meg, mert most nincs idő próbálkozásra, vagy egy fiatal játékos felépítésére és beépítésére. A harmincéves Acolatse az AEK Athénhoz igazolt Varga Barnabás pótlására érkezett a csatárposztra.

Sajnos a magyar piacon olyan akadályokba ütköztünk, amit nem vártunk volna. Piaci alapon nagyon jó ajánlatokat tettünk nagyon sok játékosért, akik szerintem megérdemelnék, hogy a Fradiban is megmutassák a képességeiket, sőt, még innen tovább tudjanak lépni. Sajnos ezt más kluboknál nem így látták, ezzel együtt kell most élnünk és megpróbálni az adott helyzetből a legjobbat kihozni”

– fogalmazott a fogalmazott a sportigazgató.