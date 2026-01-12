A germanijak.hr szerint a Fradi is érdeklődik Franko Kovacevic iránt, a horvát támadó kapcsán korábban az Újpest érdeklődéséről lehetett olvasni.

Újpest-Fradi derbi lehet a pályán kívül is: a tét Franko Kovacevic

Fotó: Franko Kovacevic/Instagram

A Fradi vagy az Újpest szerzi meg Franko Kovacevicet?

Néhány nappal ezelőtt arról szóltak a hírek, hogy az Újpestnél nagy igazolásra készülnek, ugyanis kinézték maguknak a Celje 26 éves csatárát, az ebben a szezonban 28 tétmeccsen 25 gólnál járó Franko Kovacevicet.

Most már úgy néz ki, hogy a liláknak fel kell kötni a gatyájukat: budapesti derbi alakulhatott ki a játékos megszerzéséért, ugyanis a támadót hírek szerint a Fradinál is szívesen látnák.

A germanijak.hr mellett a Csakfoci is úgy tudja, az FTC valóban figyelemmel követi a játékost, így elképzelhető, hogy az Újpest helyett a Ferencvárosnál köt majd ki a támadó.

A Celje a hírek szerint 3 millió eurót kér a szlovén liga góllövőlistáját 11 találattal holtversenyben vezető labdarúgó játékjogáért.