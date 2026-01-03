A sportsajtó az utóbbi napokban kész tényként kezeli, hogy Varga Barnabás, a Fradi magyar válogatott támadója bármikor aláírhat a görög AEK Athén együtteséhez.

Varga Barnabás biztosan távozik a Fraditól

Fotó: Vasvári Tamás/MTI

Ha Varga távozik a Fraditól, akkor a bajnoki címvédő csapatnak mindenképpen minőségi pótlásra lesz szüksége és itt jöhet a képbe a magyar válogatottnál is számításba vett Bárány Donát, aki az őszi szezonban 18 meccsen nyolc gólt lőtt a Lokiban.

A Fradi megtalálta Varga Barnabás utódját?

Filipovics Vladan, a 25 éves csatár menedzsere az M1 aktuális csatornának adott interjúban a Ferencváros érdeklődését nem erősítette meg, ellenben felsorolta, mely országokból kapott ajánlatot a játékos.

Célunk, hogy Donát továbblépjen, elsősorban külföldre, és lehetőleg most télen. Angliából, Oroszországból és Törökországból kapott ajánlatot, illetve néhány Európán kívüli országból is”

– idézi az MTI Filipovicsot, aki hozzátette, hogy a Ferencváros előrelépés lenne a támadónak, de részletekbe nem bocsátkozott.

Bárány Donát remek formában futballozik az idei szezonban

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

Ugyanakkor elismerte, hogy Vitális Milán esetleges klubváltása ügyében a fővárosi egyesület felvette a kapcsolatot az ETO FC Győrrel.

Készen áll a következő lépésre, de számára az FTC lenne a legjobb döntés”

– jellemezte a 23 éves középpályást, aki tavaly a magyar válogatottban is bemutatkozott, és négy világbajnoki selejtezőn is pályára lépett.

Filipovics röviden szót ejtett további három labdarúgóról is. A szintén a Debrecenben futballozó Kocsis Dominik iránt három észak-amerikai klub érdeklődik, a fél évet kihagyó 53-szoros válogatott Kleinheisler László pedig jelezte, mindenképpen külföldi csapatnál folytatná. Nehezebb helyzetben van válogatottbeli csapattársa, Csoboth Kevin, aki a Genclerbirligiben szeptember óta csupán öt bajnokin összesen ötven percet kapott, illetve két kupamérkőzésen egy félidőnyi játékidőt. Mivel a mostani idényben a török együttes előtt játszott már a svájci St. Gallenben is, esetleges téli klubváltása csak olyan országba lehetséges, amelyben az év elején kezdődik az új idény.