Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

„Tudják, mi a dolguk!” – Zelenszkij nevetve üzent Trumpnak

Sport

Szoboszlaiék drámai meccsén a 97. percben született meg az év gólja

Link másolása
Vágólapra másolva!
Varga Barnabás, a Ferencváros magyar válogatott támadója elindult Görögországba, hamarosan pedig aláírja szerződését az AEK Athén csapatához. A Fradi támadóját vasárnap este lencsevégre kapták a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, amint éppen a Görögországba tartó járatára várakozik.

A 31 éves támadónak elképesztő szezonja van. A Fradiban 29 meccsen 20 gólt lőtt és öt gólpasszt adott, a válogatottban pedig öt vb-selejtező mérkőzésen ötször talált a hálóba. 

A Fraditól távozó Varga Barnabás elindult Athénba
A Fraditól távozó Varga Barnabás elindult Athénba
Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke is elmondta az évértékelőjében, hogy óriási kereslet van Varga Barnabás iránt, és kijelentette, hogy a klub el fogja adni a magyar válogatott támadót. 

A Fradi támadója elindult Görögországba

Az utóbbi napokban a magyar és a nemzetközi sportsajtó már kész tényként kezeli, hogy Varga Barnabás a 13-szoros görög bajnok AEK Athén játékosa lesz.  A Ferencváros és a görög klub állítólag már mindenben megegyezett egymással, már csak az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálat és a szerződés aláírása van hátra. 

Varga Barnabás állítólag vasárnap este írta volna alá a szerződését a görög bajnokság listavezetőjénél. Az M1 információja szerint azonban csúszik az ügylet, ugyanis Görögországban a légi forgalmi rendszer hibája miatt légtérzár lépett életbe, így a 28-szoros magyar válogatott támadó gépe nem tudott időben elindulni.

A görögök már követik Varga Barnabás minden mozzanatát
Fotó: sport24.gr

Vargát elvileg este 20:30-ra várták volna Athénba, a görög sport24.gr viszont azt írja, hogy a magyar csatár gépe valószínűleg este 22:00 után landol majd, így az átigazolás hétfőn válhat hivatalossá. 

  • kapcsolódó cikkek:
Varga Barnabás komoly pénzt kereshet az AEK Athénnál, a volt Real Madrid-sztár a mérce
Megőrülnek Athénban: ezt várják Varga Barnabástól a görög sztárklubnál
Megvan Varga Barnabás utódja a Fradinál? Reagált a menedzser
Így várják Varga Barnabást? Szoboszlait tették címlapra a Fradi csatára helyett

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!