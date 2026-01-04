A 31 éves támadónak elképesztő szezonja van. A Fradiban 29 meccsen 20 gólt lőtt és öt gólpasszt adott, a válogatottban pedig öt vb-selejtező mérkőzésen ötször talált a hálóba.

A Fraditól távozó Varga Barnabás elindult Athénba

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke is elmondta az évértékelőjében, hogy óriási kereslet van Varga Barnabás iránt, és kijelentette, hogy a klub el fogja adni a magyar válogatott támadót.

A Fradi támadója elindult Görögországba

Az utóbbi napokban a magyar és a nemzetközi sportsajtó már kész tényként kezeli, hogy Varga Barnabás a 13-szoros görög bajnok AEK Athén játékosa lesz. A Ferencváros és a görög klub állítólag már mindenben megegyezett egymással, már csak az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálat és a szerződés aláírása van hátra.

Varga Barnabás állítólag vasárnap este írta volna alá a szerződését a görög bajnokság listavezetőjénél. Az M1 információja szerint azonban csúszik az ügylet, ugyanis Görögországban a légi forgalmi rendszer hibája miatt légtérzár lépett életbe, így a 28-szoros magyar válogatott támadó gépe nem tudott időben elindulni.

A görögök már követik Varga Barnabás minden mozzanatát

Fotó: sport24.gr

Vargát elvileg este 20:30-ra várták volna Athénba, a görög sport24.gr viszont azt írja, hogy a magyar csatár gépe valószínűleg este 22:00 után landol majd, így az átigazolás hétfőn válhat hivatalossá.