Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Brüsszel kiadta az ukázt: háborús üzemmódba kapcsoltak a nyugati országok

Ezt tudnia kell!

Veszélyesebb, mint hinnénk – éveket vehet el az életünkből egy hétköznapi rossz szokás

Link másolása
Vágólapra másolva!
Varga Barnabás Athénba távozása óta a nagy kérdés, hogy kivel pótolhatja a rekord magyar bajnok a válogatott támadóját. Nos, szlovén sajtóhírek szerint Franko Kovacevic lehet a befutó ez ügyben a Fradi csapatánál.

A 26 éves támadót korábban már szóba hozták az Újpest FC-vel, a skót Celtickel és a varsói Legiával is, de a hírek szerint Franko Kovacevic a Fradihoz ír alá, legalábbis a szlovén sajtó értesülései szerint. A horvát játékos minden sorozatot figyelembe véve eddig 28 meccsen játszott a mostani idényben a Celje csapatánál, ezeken 25 alkalommal volt eredményes és mellette még két gólpasszt is kiosztott.

Franko Kovacevic lehet Varga Barnabás utódja a Fradi csapatánál?
Franko Kovacevic lehet Varga Barnabás utódja a Fradi csapatánál?
Fotó: JORG HALISCH / DPA

A Fradi a sajtóhírek szerint horvát csatárral erősítene

Varga Barnabás távozását követően az a kérdés foglalkoztatja leginkább a szurkolókat, hogy ki pótolhatja a gólérzékeny csatárt. A Sportklub arról ír, hogy Kovacevic már el is hagyta a celjei csapat mallorcai edzőtáborát, hogy a szerződés aláírása előtt átessen az ilyenkor szokásos, kötelező orvosi vizsgálatokon.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!