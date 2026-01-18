A 26 éves támadót korábban már szóba hozták az Újpest FC-vel, a skót Celtickel és a varsói Legiával is, de a hírek szerint Franko Kovacevic a Fradihoz ír alá, legalábbis a szlovén sajtó értesülései szerint. A horvát játékos minden sorozatot figyelembe véve eddig 28 meccsen játszott a mostani idényben a Celje csapatánál, ezeken 25 alkalommal volt eredményes és mellette még két gólpasszt is kiosztott.

Franko Kovacevic lehet Varga Barnabás utódja a Fradi csapatánál?

Fotó: JORG HALISCH / DPA

A Fradi a sajtóhírek szerint horvát csatárral erősítene

Varga Barnabás távozását követően az a kérdés foglalkoztatja leginkább a szurkolókat, hogy ki pótolhatja a gólérzékeny csatárt. A Sportklub arról ír, hogy Kovacevic már el is hagyta a celjei csapat mallorcai edzőtáborát, hogy a szerződés aláírása előtt átessen az ilyenkor szokásos, kötelező orvosi vizsgálatokon.