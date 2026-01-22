A Fradi gólját Bamidele Yusuf szerezte tizenegyesből az Európa-ligában, a játékos a meccs után így mesélt a sorsdöntőnek tűnő lövésről: „Három pontot akartunk, de örülünk az egy pontnak is, így kell folytatunk. Szeretnék minél több gólt szerezni, örülök, hogy ez ma sikerült. Nem éreztem nyomást magamon a tizenegyes előtt, egy csatárnak az a dolga, hogy az ilyen lehetőségeket értékesítse.”

A Fradi szurkolói ezúttal is óriási hangulatot varázsoltak

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A Fradi kapusa nagyokat védett a meccsen

Gróf Dávid: „Hogy a végén kaptuk a gólt, így vereségnek érződik a meccs, de majdnem sikerült, hogy tökéletesnek érződjen az este, de a végén rúgott egy gólt az ellenfél, így nem lett tökéletes az este. Nagy részben mi uraltuk a mérkőzést, lett volna sanszunk lezárni a találkozót, de ez sajnos nem sikerült, persze voltak olyan periódusok, amikor volt esélye az ellenfélnek is. Jól védekeztünk, én csak hozzátettem a magamét, csak azt sajnálom, hogy azt az egyet nem tudtam kivédeni. A minimális célunk az volt, hogy veretlenek maradjunk, de a Fradi vagyunk, győzni akartunk, de ez sajnos most nem jött össze.”

Robbie Keane hosszabban értékelt az M4 Sport kamerái előtt: „Őszintén szólva csalódott vagyok, különösen, ha az utolsó öt percben kapjuk a gólt. Jól játszottunk egy nagyon jó csapat ellen, már csak percek voltak hátra, gondoltam, hogy okosan megtartjuk a labdát, ehelyett majdnem kikaptunk. Magabiztosak voltunk, én is nyugodt voltam, mert a két helyzetükön kívül nem voltak lehetőségeik. Nekünk volt egy jogos tizenegyesünk, és mellette több egyértelmű gólhelyzetünk is. Ha korábban azt mondod, hogy hét meccs után veretlenek leszünk, biztos, hogy mindenki elégedett lett volna.

Varga Barnabás és Tóth Alex elvesztése után változtatnunk kellett taktikailag. Nincs elég fiatal magyar játékosunk, ezért is játszattuk őket a felkészülés során. Nagyon fiatal játékosokat nem lehet rögtön a 6-os poszton szerepeltetni, és Yusuf mellé is kell valaki, hogy segítsen neki. Ő nagyon jól tartja meg a labdát, remekül egy-egyezik, ezért remekül tudott szerintem a két 10-es egymás mellett játszani.”