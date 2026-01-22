Franko Kovacevic a szlovén élvonalban szereplő NK Celjétől érkezett az FTC-hez, de korábban többek között a német Wehen Wiesbaden csapatában is megfordult. A Konferencialiga-idény góllövőlistáját holtversenyben vezető horvát csatár az akkor másodosztályú Wehen színeiben a Hertha BSC ellen is eredményes volt – a berlinieknél akkor az Újpest jelenlegi sportigazgatója, Dárdai Pál volt a vezetőedző.

Franko Kovacevic komoly erősítést jelenthet az FTC-nek – az Újpest sportigazgatóját, Dárdai Pált már ismeri

Fotó: Ferencvárosi TC

Franko Kovacevic és Dárdai Pál nem az FTC-Újpest derbin találkozik először

A Metropol idézte fel, hogy a 2024 januárjában rendezett wiesbadeni bajnokin a Wehen hazai pályán 3-1-re győzte le Dárdaiékat, és azon a mérkőzésen a hetven percet játszó Kovacevic szerezte a hazaiak első két gólját.

„Fájdalmas ez így a meccs után, hiába utaztunk ide. Készültünk a kontrajátékukra, nem ért minket meglepetésként. Mégis így kaptuk mindhárom gólt. Néhány játékosunk nem zárt vissza és nem figyelt bizonyos helyzetekben, így azonnal lekontráztak minket. Ez ma túl kevés volt tőlünk, megérdemelten kaptunk ki. Nem a mi napunk volt, ha még öt órán át játszunk, akkor sem sikerült volna semmi” – nyilatkozta akkor a Kay Bernstein klubelnököt is gyászoló Dárdai Pál, akinek középső fia, Dárdai Márton napokkal korábban döntött a magyar válogatottság mellett.

Dárdai Pál emellett még egyszer volt vesztes csapat vezetője Franko Kovacevic aktuális együttese ellen: a Hertha abban az idényben odahaza is kikapott a Wehentől. Február 7-én, a Ferencváros és az Újpest népligeti derbijén már a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya örülne.