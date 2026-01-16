A magyar bajnok Ferencváros spanyolországi edzőtáborban készül az NB I és az Európa-liga tavaszi folytatására. A La Manga-i helyszínen a német másodosztályban szereplő Holstein Kiel csapatától 2-0-ra, majd az osztrák Rapid Wientől 1-0-ra kapott ki az FTC. Csütörtökön az El alapszakaszában szintén remeklő Midtjylland volt Robbie Keane együttesének ellenfele. A Tóth Alex nélküli Fradi ellen a dán csapat már a 15. percben megszerezte a vezetést Denil Castillo góljával, ám a 90. percben a frissen igazolt középső védő, Mariano Gómez fejesével egyenlített a magyar csapat.

A Midtjylland játékosa, Paulinho megsérült az FTC elleni edzőmérkőzésen

Fotó: FOTO OLIMPIK / NurPhoto

Paulinho horrorsérülése az FTC és a Midtjylland edzőmérkőzésén

A találkozó egy ijesztő sérülést is tartalmazott: az 5. percben a dánok részéről Paulinho iramodott meg a jobb szélen, és úgy ütközött Nagy Barnabással, hogy az oldalvonalon kívül a földön maradt. A magyar focista, majd az asszisztens és a játékvezető is azonnal hívta az orvosi stábot, mert érezték, hogy nagy lehet a baj.

Mint kiderült, a brazil játékos rosszul esett rá a bal karjára, és a Fradi csapatorvosa is segített az ápolásában.

Helyszíni beszámolók szerint Paulinho hangosan kiáltozva kérte, hogy tegyék vissza a kiugrott könyökét, és miután ez megtörtént, lecserélték és kórházba szállították őt. Bár azóta visszaengedték a szállásra, pénteken újabb vizsgálatok várnak rá. Csapattársa, Aral Simsir is megerősítette: „szörnyen nézett ki, nem úgy tűnt, mintha a könyöke rendben lenne".

A magyar bajnoki tabella második helyén álló, az El-ben már biztosan továbbjutó Ferencváros a hétfői hazatérése után csütörtökön a Panathinaikosz ellen lép pályára, majd jövő vasárnap a listavezető ETO FC-t fogadja az NB I-ben. A Midtjylland az Európa-liga alapszakaszát a norvég Brann Bergen otthonában folytatja.