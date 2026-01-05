Live
Fucsovics Márton nélkül fogadja a magyar férfi teniszválogatott az amerikai csapatot februárban a Davis Kupa selejtezőjében. A szövetségi kapitány elmondta, Fucsovics azért nem tagja a keretnek, mert akar sérülést kockáztatni salakon.

Bardóczky Kornél szövetségi kapitány kitért rá, hogy meggyőződése szerint salakon van a legnagyobb esélyük legyőzni a riválist, ezért választották ezt a borítást. Salakon viszont nem vállalta a szereplést a világranglista 54. helyén álló Fucsovics Márton.

Fucsovics Márton nem vállalta a játékot salakon
Fucsovics Márton nem vállalta a játékot salakon
Fotó: Derencsényi István/MTI

„Természetesen szerettem volna, ha mindkét top százas teniszezőnkre számíthatok. A csapathirdetés előtt többször egyeztettem Fucsovics Marcival, és nyugodtan mondhatom, hogy megértettük egymás érveit, céljait. 

Elfogadtam, hogy ő a salak miatt most nem vállalja a játékot, mert közvetlenül a DK-találkozó után Rotterdamban indul kemény pályán és nem akar egy sérülést kockáztatni. Mindketten tudjuk, hogy a sorsolásig még sok minden történhet, és lehetőségem van akár hármat is cserélni a most benevezett csapaton” 

– idézi az MTI a szövetségi kapitányt.

Fucsovics nélkül is lehet esélyünk

A sportági szövetség hétfőn közösségi oldalán jelentette be, hogy Bardóczky Kornél névsorában Marozsán Fábián, Piros Zsombor, Valkusz Máté, Fajta Péter és Füle Mátyás kapott helyet.

Marozsán Fábiánnal és Piros Zsomborral szinte bárkivel felvesszük a versenyt a Davis Kupában, és a többiek is bizonyították már, hogy lehet rájuk számítani, képesek extra teljesítményre a válogatottban. Minden adott ahhoz, hogy működjön a csapatkohézió, ami elengedhetetlen a sikerhez” 

– fogalmazott a szakember. 

A magyarok - akik először csapnak majd össze a 32-szeres bajnok tengerentúliakkal - Tatabányán a Multifunkcionális Sportcsarnokban fogadják majd riválisukat február 7-8-án.

Az a novembert 23-i, bolognai sorsoláson dőlt el, hogy Marozsánék az Egyesült Államok válogatottjával csapnak össze a selejtező első fordulójában. Mivel a két együttes még nem találkozott, az is sorsoláson dőlt el, hogy Magyarország lesz a házigazda. A továbbjutóra a Csehország-Svédország párharc győztese vár majd a kvalifikáció második fordulójában.

A válogatott tavaly februárban Montrealban 3-2-re megverte Kanadát, így kivívta a részvételt a finálé szeptemberi kvalifikációjában. Ott a magyarok az osztrákokat fogadták Debrecenben, de a Marozsán Fábián, Fucsovics Márton, Piros Zsombor, Fajta Péter, Valkusz Máté összeállítású csapat 3-2-re alulmaradt, így az ellenfél utazhatott Bolognába a nyolccsapatos szuperdöntőre.

