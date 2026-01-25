Live
Mint arról már beszámoltunk, szenzációs győzelmet aratott a magyar futsalválogatott az Európa-bajnokságon. A sikernél már csak az azt bebiztosító gól volt szenzációsabb, amit joggal nevezhetünk csodagólnak. A futsal-Eb remekül indult.

A magyar futsalválogatott 4-2-re legyőzte Lengyelországot a lett-litván-szlovén közös rendezésű futsal Európa-bajnokság ljubljanai csoportjában. A siker több szempontból is történelminek nevezhető, hiszen először nyert Eb-meccset, és két hét híján tíz év után sikerült ismét gólt szerezni, amikor Fekete Márk a 7. percben betalált. Ezt követte még három találat, zárásként pedig egy csodagól.

Suscsák Máté (13) csodagólja egészen biztosan bekerül a futsal-Eb legszebb találatai közé
Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Csodagól zárásként a futsal-Eb-n

A lengyelek még a szünet előtt fordítottak, a második félidőben viszont háromszor is betalált a magyar csapat, előbb Pál Patrik egyenlített a 27. percben, majd Suscsák Máté a 35. percben ismét megszerezte a vezetést. A pontot is Suscsák tette ki a meccs végén – és micsoda egy pont volt az! Egy Alasztics kapusról kipattanó labdát a saját hatosunkról ívelt a lengyel kapuba úgy, hogy a labda csak a gólvonal mögött esett le. 

A gólt ITT lehet megnézni.

Tudtam, hogy üres a kapu, de csak reménykedtem, hogy betalálok, mert onnan, ahol álltam, úgy nézett ki, hogy a kapu fölé megy a labda” – mondta a támadó az MTI-nek, majd kiemelte, hetek óta a lengyelek elleni mérkőzésre készültek, mert lehetségesnek tartották a győzelmet.

 

