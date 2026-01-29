Elképesztően izgalmas meccset játszott csütörtökön este a futsal-Eb-n Magyarország Olaszország ellen. A képlet egyszerű volt, a négyesből az első kettő mehetett tovább az egyenes kieséses szakaszba. Tekintettel arra, hogy az utolsó csoportmeccsek előtt Portugália két győzelemmel állt az élen, mögötte pedig Olaszország volt, harmadik pedig Magyarország, igaz, a 2-3. helyen 3-3 ponttal álltak a csapatok. Magyarán, ha a nemzeti csapat megveri az olaszokat, akkor továbbmegy, minden más esetben az ellenfél ünnepelhet a lefújás után.

Nagy meccset játszott a magyar csapat az olaszok ellen a futsal-Eb-n

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztőség

Ennek szellemében kezdett a nemzeti csapat, amelyben Rutai Balázs egy hatalmas góllal ünnepelte az 50. válogatottságát, amivel meg is szerezte a magyar együttes a vezetést. Sajnos az olaszok még az első félidő vége előtt egyenlítettek, így ismét ők kerültek előnybe összességében.

A második félidőben aztán jött a csoda, Suscsák előbb kiharcolt egy hatméterest, amely mögé Rutai állt és ismét betalált, ezzel 2-1 lett a mieinknek. Azaz ez már magyar negyeddöntőt jelentett 6,5 perccel a mérkőzés vége előtt. Sajnos egy percig tartott a piros-fehér-zöld öröm, ekkor jött a rutinos Calderoli, és egyenlített, 2-2, ismét az olaszok kerültek így előnybe.

Bő három perccel a vége előtt bejött megkülönböztetett mezben Kajtár, 5-4 ellen ment ekkor a játék, mindenképpen gólt kellett lőni a magyar csapatnak. Hihetetlenül izgalmas végjátékot láthattak a nézők, amelynek a végén még időt is kért a magyar válogatott, de végül nem jött össze a nagy bravúr, maradt a döntetlen és ezzel az olasz továbbjutás a tornán.