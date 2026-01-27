A lengyelek elleni bravúros futsalsiker után felszabadultan léphetett pályára a magyar csapat az Eb egyik legnagyobb esélyese ellen, ám már a találkozó elején világossá vált: a portugálok egészen más tempót képviselnek. Fél perc sem telt el, amikor Erick egy oldalberúgás után a léc alá bombázott.

Rábl János (b) és a portugál Tiago Brito a férfi futsal Európa-bajnokság D csoportjának második fordulójában játszott Magyarország - Portugália mérkőzésen

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Alasztics tartotta meccsben a magyar futsalválogatottat

A portugál válogatott óriási labdabirtoklási fölényben játszott, a mieinknek főként védekezésben akadt dolguk. A 6. percben Lúció Jr. az üres kapuba talált, de ezt követően Alasztics Marcell parádézott: az első félidőben 11 védést mutatott be, így a szünetig nem nőtt tovább a különbség.

A fordulás után egy eladott labda pecsételte meg a sorsunkat: Diogo Santos kapáslövése után már háromgólos volt a hátrány, majd Tomás Pacó is betalált. A magyar válogatott próbált váltani, öt a négy elleni játékkal is kísérletezett, Fekete Márk azonban csak a kapufát találta el.

Suscsák Máté (j) és a portugál Tomás Pacó csatája

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Rutai bombája lett a jutalom

A hajrában Pany Varela megszerezte a portugálok ötödik gólját, de a mieink nem maradtak válasz nélkül.

A 36. percben Rutai Balázs távolról hatalmas gólt lőtt – a találat a meccs egyik legszebb momentuma volt, és megszerezte a magyar csapat becsületgólját.

Eredmény:

Magyarország–Portugália 1–5 (0–2)

Ljubljana, Stozice Aréna, 600 néző

v.: Bogdan Hanceariuc (román), Kalojan Kirilov (bolgár)

Magyarország: Alasztics - Bencsik, Rábl, Büki, Szabó L. cserék: Gémesi, Vatamaniuc-Bartha, Fekete, Szalmás, Pál, Rutai, Suscsák, Kajtár, Rafinha

gólszerző: Rutai, illetve Erick, Lúció Jr., Diogo Santos, Tomás Pacó, Pany Varela

Olaszország ellen dől el minden

A vége 5–1 lett Portugália javára, ám a magyar válogatott továbbra is versenyben van a továbbjutásért. A mieink csütörtökön 20.30-tól az olaszok ellen lépnek pályára, ahol már a csoport második helye a tét - számolt be az MLSZ.hu.

Marco Rossi, a nagypályás válogatott szövetségi kapitánya a minap azt mondta: Olaszország ellen még ő is a magyaroknak fog szurkolni.

A tizenhat csapatos kontinenstorna négy csoportjából az első két-két helyezett jut a negyeddöntőbe. Pontazonosság esetén az egymás elleni eredmény rangsorol, továbbá - ha szükséges - a gólkülönbség, majd a több szerzett gól.