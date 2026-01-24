Sergio Mullor együttese a félidőben még 2-1-es hátrányban volt, a második játékrészben viszont lényegesen jobban játszott riválisánál, s előbb Pál Patrik egyenlített, majd Suscsák Máté kétszer is betalált és eldöntötte a három pont sorsát a futsal-Eb nyitányán.

Szenzációs győzelmet aratott a magyar futsalválogatott

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Magyar futsalszenzáció az Eb-n

A negyedik kontinenstornáján szereplő magyar nemzeti csapat sporttörténeti sikert aratott, mivel egészen mostanáig nem tudott Eb-n meccset nyerni. Fekete Márknak, az Aramis SE futsalosának 7. percben szerzett találata egyben azt jelentette, hogy 3642 nap után született magyar gól Európa-bajnokságon.

A válogatott második meccsét kedden 17.30-tól játssza a címvédő Portugália ellen, az összecsapást az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti.