Szenzáció Ljubljanában! A magyar válogatott első mérkőzésén 4-2-re legyőzte Lengyelországot szombaton, a lett-litván-szlovén közös rendezésű futsal Európa-bajnokságon.

Sergio Mullor együttese a félidőben még 2-1-es hátrányban volt, a második játékrészben viszont lényegesen jobban játszott riválisánál, s előbb Pál Patrik egyenlített, majd Suscsák Máté kétszer is betalált és eldöntötte a három pont sorsát a futsal-Eb nyitányán.

Ljubljana, 2026. január 24. Kajtár Mátyás (j) és a lengyel Sebastian Leszczak a férfi futsal Európa-bajnokság D csoportjának első fordulójában játszott Magyarország - Lengyelország mérkőzésen a ljubljanai Stozice Arenában 2026. január 24-én. MTI/Bodnár Boglárka
Szenzációs győzelmet aratott a magyar futsalválogatott
Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Magyar futsalszenzáció az Eb-n

A negyedik kontinenstornáján szereplő magyar nemzeti csapat sporttörténeti sikert aratott, mivel egészen mostanáig nem tudott Eb-n meccset nyerni. Fekete Márknak, az Aramis SE futsalosának 7. percben szerzett találata egyben azt jelentette, hogy 3642 nap után született magyar gól Európa-bajnokságon.

 

A válogatott második meccsét kedden 17.30-tól játssza a címvédő Portugália ellen, az összecsapást az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti.

 

