A gaboni sportért felelős miniszter, Simlicee-Désiré Mamboula közölte, emellett a teljes szakmai stábot menesztették, két játékost, Bruno Ecuélé Mangát és Pierre-Emerick Aubameyangot pedig kizárták a nemzeti együttesből.

Aubameyang és a gaboni válogatott is csúnyán leszerepelt az Afrika-kupán

Fotó: Franck Fife/AFP

Gabon már az első két csoportmeccse után elvesztette az esélyét a továbbjutásra, a szerdai utolsó mérkőzésén, a tartalékosan felálló, címvédő elefántcsontpartiak ellen azonban 2-0-ra vezetett, de végül 3-2-re kikapott, így az utolsó helyen végzett.

Elbúcsúzott a gaboni legenda?

A korábban a kontinens legjobbjának választott Aubameyang a szövetséggel kötött megállapodása nyomán már két forduló után visszatért francia klubjához, az Olympique Marseille-hez, hogy kezeltesse combsérülését. A történtek fényében elképzelhető, hogy a 36 éves játékos nem szerepel többet hazája válogatottjában.

Aubameyang 2009 márciusában debütált a gaboni válogatottban, 83 meccsen 40 gólt lőtt. 2015-ben megválasztották az év legjobb afrikai labdarúgójának.