Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Itt a teljes névsor: mutatjuk a Fidesz jelöltjeit

Link másolása
Vágólapra másolva!
Rosszul kezdődik az év Sallai Roland csapatának. A Galatasaray ugyanis szombaton 2-0-ra kikapott a Fenerbahce csapatától a Török Szuperkupáért lejátszott meccsen.

Az Atatürk Olimpiai Stadionban talált gazdára szombton a 2026-os év első trófeája a török labdarúgásban. A bajnok és  kupagyőztes, Sallai Rolandot is foglalkoztató Galatasaray az előző bajnoki idény ezüstérmese, a Fenerbahce ellen lépett pályára a 77 főt befogadó arénában. 

ISTANBUL, TURKIYE - JANUARY 10: Galatasaray player Roland Sallai (7) plays during the Turkcell Super Cup final against Fenerbahce at Ataturk Olympic Stadium in Istanbul, Turkiye, on January Abdulhamid Hosbas / Anadolu (Photo by ABDULHAMID HOSBAS / Anadolu via AFP)
Sallai Roland és a Galatasaray ezúttal trófea nélkül maradt
Fotó: ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU

Guendouzi okozta a Galatasaray vesztét

A Galata kezdőjében ott volt Sallai Roland, aki a 33. percben sárga lapot kapott, és végül a 87. percben cserélte le Okan Buruk. A Fenerben kezdő volt a Laziótól csütörtökön 28 millió euróért megvásárolt francia Mattéo Guendouzi, aki gyorsan belopta magát a Fener-drukkerek szívébe, mert a 28. percben az ő góljával szerzett vezetést a Fradi korábbi Európa-liga-riválisa.

A Galatasaray nem tudott betalálni, a Fener pedig a 48. percben Jayden Oosterwolde góljával eldöntötte a mérkőzést, és megnyerte a Szuperkupát.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!