Az Atatürk Olimpiai Stadionban talált gazdára szombton a 2026-os év első trófeája a török labdarúgásban. A bajnok és kupagyőztes, Sallai Rolandot is foglalkoztató Galatasaray az előző bajnoki idény ezüstérmese, a Fenerbahce ellen lépett pályára a 77 főt befogadó arénában.

Sallai Roland és a Galatasaray ezúttal trófea nélkül maradt

Fotó: ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU

Guendouzi okozta a Galatasaray vesztét

A Galata kezdőjében ott volt Sallai Roland, aki a 33. percben sárga lapot kapott, és végül a 87. percben cserélte le Okan Buruk. A Fenerben kezdő volt a Laziótól csütörtökön 28 millió euróért megvásárolt francia Mattéo Guendouzi, aki gyorsan belopta magát a Fener-drukkerek szívébe, mert a 28. percben az ő góljával szerzett vezetést a Fradi korábbi Európa-liga-riválisa.

A Galatasaray nem tudott betalálni, a Fener pedig a 48. percben Jayden Oosterwolde góljával eldöntötte a mérkőzést, és megnyerte a Szuperkupát.