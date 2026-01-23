Korábban a Fradi is játszott a Genk otthonában az Európa-ligában, azt a meccset megelőzően is éppen óriási balhé volt a klubnál a szurkolók miatt. Az Utrecht és a KRC Genk Európa-liga-találkozója azért csúszott, mert a rohamrendőrségnek be kellett vonulnia a vendégszektorba. A mérkőzést eredetileg 21.00 órakor tervezték elkezdeni, ám röviddel a kezdés előtt a csúsztatás mellett döntöttek.
A Genk szurkolói megint balhéztak
Holland hírek szerint jegy nélküli Genk-szurkolók egy csoportja áttörte a stadion biztonsági ellenőrzését, és átvizsgálás nélkül jutott be a vendégszektorba. Ezt követően a rohamrendőrség bevonult a vendégtáborba, kiürítette a szektort, ami összecsapásokhoz vezetett az ingerült szurkolókkal.
A rendőrök nemcsak azokat a drukkereket vezették ki, akik már bent voltak a vendégszektorban, hanem további vendégszurkolókat sem engedtek be.
A meccs végül 50 perces késéssel kezdődött el, Genk-szurkolók nélkül a vendégszektorban. A Genk végül 2-0-ra nyert, így két pontra megközelítette a Fradit, mindkét csapatnak nagyon kell majd küzdenie, ha az utolsó kör után a legjobb nyolc között akar zárni.
