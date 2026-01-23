Korábban a Fradi is játszott a Genk otthonában az Európa-ligában, azt a meccset megelőzően is éppen óriási balhé volt a klubnál a szurkolók miatt. Az Utrecht és a KRC Genk Európa-liga-találkozója azért csúszott, mert a rohamrendőrségnek be kellett vonulnia a vendégszektorba. A mérkőzést eredetileg 21.00 órakor tervezték elkezdeni, ám röviddel a kezdés előtt a csúsztatás mellett döntöttek.

A Genk-szurkolók egy része lemaradt a meccsről

Fotó: ROBIN VAN LONKHUIJSEN / ANP

A Genk szurkolói megint balhéztak

Holland hírek szerint jegy nélküli Genk-szurkolók egy csoportja áttörte a stadion biztonsági ellenőrzését, és átvizsgálás nélkül jutott be a vendégszektorba. Ezt követően a rohamrendőrség bevonult a vendégtáborba, kiürítette a szektort, ami összecsapásokhoz vezetett az ingerült szurkolókkal.

Een bizar optreden van de Mobiele Eenheid in Utrecht. Een deel van de supporters in het uitvak is niet goed gefouilleerd (of heeft hier niet aan meegewerkt). Vervolgens is het uitvak van KRC Genk met geweld leeggeveegd in stadion Stadion Galgenwaard. pic.twitter.com/yt51grBGGi — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) January 22, 2026

A rendőrök nemcsak azokat a drukkereket vezették ki, akik már bent voltak a vendégszektorban, hanem további vendégszurkolókat sem engedtek be.

A meccs végül 50 perces késéssel kezdődött el, Genk-szurkolók nélkül a vendégszektorban. A Genk végül 2-0-ra nyert, így két pontra megközelítette a Fradit, mindkét csapatnak nagyon kell majd küzdenie, ha az utolsó kör után a legjobb nyolc között akar zárni.