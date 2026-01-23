Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Ezt önnek is látnia kell! Orbán Viktor a magyarországi békecsúcsról beszélt

Ezt látnia kell!

Nem üres az űr: valami egészen mást találtak a csillagok között

Link másolása
Vágólapra másolva!
Borítékolható volt, hogy lesz valami balhé az Európa-ligában rendezett FC Utrecht–Racing Genk meccsen. A belgáknak alig két órát kellett autózniuk egy idegenbeli nemzetközi kupameccsre, ami nem szokványos, el is indultak nem kevesen a holland városba, ahol a balhé sem maradt el, főleg a Genk szurkolóinak köszönhetően.

Korábban a Fradi is játszott a Genk otthonában az Európa-ligában, azt a meccset megelőzően is éppen óriási balhé volt a klubnál a szurkolók miatt. Az Utrecht és a KRC Genk Európa-liga-találkozója azért csúszott, mert a rohamrendőrségnek be kellett vonulnia a vendégszektorba. A mérkőzést eredetileg 21.00 órakor tervezték elkezdeni, ám röviddel a kezdés előtt a csúsztatás mellett döntöttek.

A Genk-szurkolók egy része lemaradt a meccsről
A Genk-szurkolók egy része lemaradt a meccsről
Fotó: ROBIN VAN LONKHUIJSEN / ANP

A Genk szurkolói megint balhéztak

Holland hírek szerint jegy nélküli Genk-szurkolók egy csoportja áttörte a stadion biztonsági ellenőrzését, és átvizsgálás nélkül jutott be a vendégszektorba. Ezt követően a rohamrendőrség bevonult a vendégtáborba, kiürítette a szektort, ami összecsapásokhoz vezetett az ingerült szurkolókkal.

A rendőrök nemcsak azokat a drukkereket vezették ki, akik már bent voltak a vendégszektorban, hanem további vendégszurkolókat sem engedtek be.

A meccs végül 50 perces késéssel kezdődött el, Genk-szurkolók nélkül a vendégszektorban. A Genk végül 2-0-ra nyert, így két pontra megközelítette a Fradit, mindkét csapatnak nagyon kell majd küzdenie, ha az utolsó kör után a legjobb nyolc között akar zárni.

  • További cikkek:
A Fradi újabb sikerével az Európa-liga legjobb csapatai közé került
Sorscsapás és katasztrófa – összeomlottak a belgák a Fradi győzelme után
Ezzel a varázslatos góllal nyert a Fradi a Genk ellen – videó


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!