„Tudják, mi a dolguk!” – Zelenszkij nevetve üzent Trumpnak

Káosz: egész Görögország felett megbénult a légiközlekedés

A Hetek című hetilapnak adott interjút Gera Zoltán, a 97-szeres magyar válogatott korábbi labdarúgó a mélyebb gondolatai mellett megrendítő, személyes történetéről is beszélt. Gera Zoltán azt is elárulta, hogy jelenleg teológiát tanul.

Gera Zoltán kétségkívül a 21. századi magyar futball egyik legsikeresebb és legnépszerűbb alakja, és ha az utóbbi időben Szoboszlai Dominik nem szárnyalna úgy a Liverpoolban, ahogyan teszi, talán még az „egyik” kitételt is kihúzhatnánk a mondatból. Játékosként mindenütt kedvenc volt – Angliában éppúgy, mint a Fradiban –, edzőként viszont egyelőre elkerülik a sikerek. Jelenleg nincs csapata, és most a Hetek című hetilapnak adott interjúban arról beszélt, hogy váratlanul érte, amikor menesztették Kecskeméten, és még nem tudja, mit hoz a jövő. Az is előfordulhat, hogy pályát vált: ha marad is a futballon belül, akkor is más szerepkörben dolgozhat, noha sok munkát fektetett az edzősködésbe, és minden szükséges végzettséget megszerzett – írja a Magyar Nemzet.

Felcsút, 2025. február 22. Gera Zoltán, a Kecskemét vezetőedzője a labdarúgó OTP Bank Liga 21. fordulójában játszott Puskás Akadémia FC - Kecskeméti TE mérkőzésen a felcsúti Pancho Arénában 2025. február 22-én. MTI/Purger Tamás
Gera Zoltán megrendítő történetet mesélt el
Fotó: Purger Tamás/MTI Fotószerkesztőség

Gera az interjúban elárulta, hogy most teológiát tanul a Hit Gyülekezete által alapított Szent Pál Akadémián: – Ott szeretnék helytállni, ahol a helyem van – mondta a jövőjéről Gera sejtelmesen.

Gera Zoltán megrázó története a börtönből

Köztudott, hogy Gera életében milyen fontos szerepet tölt be a hit, amelynek segítségével elzüllő fiatalként visszatalált a futballhoz és a becsületes élethez. Gera az interjúban egy megrázó, személyes történetet is elmesélt, ami egy börtönben történt vele.

2002-ben voltam először Sopronkőhidán egy börtönben evangelizálni. Elmondtam a megtérésemet, és miközben meséltem, hogy milyen hülyeségeket csináltam, fölállt az egyik rab, és azt mondta: „Emlékszel? Velem csináltad.” Az egy olyan pillanat volt, nemcsak nekem, hanem a többieknek is, hogy ők csak is néztek 

– mesélte Gera Zoltán, majd hozzátette: – Látták, hogy én megtértem még időben, fiatal koromban, ő pedig nem, és börtönbe került. Úgy találkoztunk bent, hogy én látogató voltam, ő pedig egy rab. Érzelmes pillanat volt, valós megtapasztalás, hogy nem kamuztam, amikor arról beszéltem, hogy én honnan jöttem, persze az ember erre nem büszke.

