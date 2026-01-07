Gift Orban már a 15. percben megszerezhette volna a vezetést a Veronának, de Vanja Milinkovics-Szavics nagyot védett. Egy perc múlva már a Napoli szakállas szerb kapusa is tehetetlen volt, Martin Frese kapott szép labdát és nem is hibázott a helyzetben (0-1). Kétszeresen nápolyi hideg zuhany, hiszen szakadó esőben rendezték a találkozót.

Gift Orban elképesztő mozdulatokkal hergelte a nápolyi közönséget

Hamarosan, túl a félidő derekán a Verona növelte az előnyét. Hosszas VAR-vizsgálat Matteo Marchetti játékvezető is megnézte a vitatott jelenetet és úgy ítélte meg, Alessandro Buongiorno (Napoli) kézzel ütötte el a labdát a 16-oson belül. Büntető.

A különöse nevű, 23 éves Gift Orban állt a labda mögé és nekifutásként óriási táncot lejtett. Ezen felül a csapattársa, Bernede a 16-os előtt keresztbe futott, hogy még ő is megzavarja Milinkovics-Szavicsot. A szerb kapus rettenthetetlenül nézett szemet Gift Orbannal, aki azonban – ismerjük el – nagyon jól, laposan a jobb alsóba helyezte a labdát, a Napoli kapusának esélye sem volt (0-2).

⚽️ Gift Orban converts it. Napoli are in shock!



🇮🇹 Napoli 0-2 Hellas Veronapic.twitter.com/KAQdmA710K — Goals Xtra (@GoalsXtra) January 7, 2026

Gift Orban nápolyi produkciója kiverte a biztosítékot

A java azonban még hátra volt. Gift Orban elképesztő gólörömbe kezdett. Előbb csak térden csúszott és tisztelgett, utána aztán géppisztoly-sorozatot imitált a nápolyi közönség felé, majd a nyelvét kiöltve azt mutatta, hogy elvágják a torkát. Na, de kinek? Csak nem a maffiának üzent? Bátor ember. Szerencséjére a videóról ez már lemaradt.

Gift Orban from the penalty spot! Two for Verona! ⚽#NapoliVerona 0-2 pic.twitter.com/ojrjQ6pHyR — Lega Serie A (@SerieA_EN) January 7, 2026

A játékvezető megunta a magamutogatást, sárga lappal igyekezett jobb belátásra bírni Gift Orbant.

Szünetben hatalmas meglepetésre 2-0-ra vezetett a kieső helyen tanyázó Verona a Serie A harmadik helyén álló, címvédő Napoli otthonában.