Gordon McQueen, a skót válogatott és a Manchester United korábbi védője már 2021-ben súlyos vaszkuláris demenciával küzdött. Akkor még csak feltételezésként merült fel, hogy az évtizedeken át tartó profi futballkarrier – és a rengeteg fejelés – szerepet játszhatott az állapotában. A halála után azonban fordulat történt az ügyben.

CTE-t találtak Gordon McQueen agyában

A most nyilvánosságra került igazságügyi orvosszakértői vizsgálat szerint McQueen agyában CTE-t (krónikus traumatikus enkefalopátiát) mutattak ki. Ez egy súlyos, visszafordíthatatlan neurodegeneratív betegség, amelyet az orvostudomány ismételt fejet érő ütésekhez – például fejelésekhez – köt, írja a focus.de.

A szakértők megállapítása szerint a CTE és a vaszkuláris demencia együtt olyan mértékű állapotromláshoz vezetett, hogy McQueen végül ágyhoz kötötté vált. A közvetlen halálok tüdőgyulladás volt, ám a vizsgálat egyértelműen összekapcsolta a háttérben zajló agykárosodást a futballkarrier során elszenvedett terheléssel.

„A fejelés jelentős tényező volt” – megszólalt a lánya

A vizsgálat során megszólalt McQueen lánya, Hayley McQueen is, aki világosan fogalmazott. Elmondása szerint az orvosi jelentés alapján „a fejelés jelentős, közreható tényező volt apám agykárosodásában”, és hozzátette: a család reméli, hogy az eset figyelmeztetésként szolgál a futballvilág számára.

A CTE egyik legnagyobb veszélye, hogy évtizedekig tünetmentes lehet, élő embernél nem diagnosztizálható biztosan, gyakran csak akkor derül ki, amikor már túl késő.

A betegség később demenciát, memóriazavart, személyiségváltozást, mozgásromlást okozhat – és egyre több egykori sportolónál mutatják ki világszerte.

McQueen tragédiája nem elszigetelt történet. Az elmúlt években több volt futballistánál is kimutatták a CTE-t, miközben a fejelés továbbra is a játék természetes része maradt – gyakran már gyerekkorban.

