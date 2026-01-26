Gróf Dávid, a Ferencváros kapusa a mérkőzés után elvállalta, hogy interjút adjon a magyar sajtó képviselőinek, de igencsak látszott rajta a csalódottság. Elsősorban nem magát a vereséget, hanem annak a gyakoriságát és a körülményeit emelte ki.

Gróf Dávid őszintén, egyúttan rendkívül csalódottan nyilatkozott

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

„Egyetlen vereséget sem élek meg jól. Csak hát túl sokszor történik mostanában, hogy itt a Groupamában kikapunk. Ezen tényleg el kell gondolkodnunk, mert olyan nincsen, hogy csütörtökön tudsz futballozni, vasárnap pedig nem. Ez így elfogadhatatlan Fradi-címerrel a mezünkön, ez lehetetlen. Tovább kell lépnünk. Most megint komoly meccsek jönnek, úgyhogy valamit változtatnunk kell, és muszáj kijönnünk ebből” — fogalmazott az Origo Sport érdeklődésére Gróf Dávid.

Gróf Dávid nem a magyar szabályt hibáztatja

A Ferencváros helyzetét megnehezíti, hogy Varga Barnabás és Tóth Alex távozásával két magyar kulcsjátékos is távozott, és úgy tűnik, hogy egyelőre nem sikerült őket pótolni. A magyar szabály alapján öt hazai játékosnak is a pályán kellett lennie, ezt a szerepet ezúttal Gróf mellett Szalai Gábor, Nagy Barnabás, Madarász Ádám és Ötvös Bence kapta meg. Gróf hangsúlyozta: a nehézségek ellenére a pályán lévő csapatnak nyernie kellett volna.

Persze, nem egyszerűsíti meg a helyzetünket. A Fradinál hosszú évek óta komoly építkezés működik, és ez megmutatkozik azon is, hogy Európában milyen eredményeket érünk el. Nem könnyű az edzőnek (a magyar szabály miatt), ebben biztos vagyok, de úgy gondolom, hogy a mai csapat is elég kellett volna, hogy legyen, vagy képes kellett volna, hogy legyen megverni a Győrt.

A folytatásról és a szükséges változtatásokról szólva a kapus ismét a hazai pályán elveszített pontokra tért vissza.

„Nagyon nehéz most bármit is mondani, főleg így, nem sokkal a meccs után. Az biztos, hogy ez nem fér bele. Le kell ülnünk, újra egy komoly csapategységet kell alkotnunk. Ki kell jönnünk belőle.”

A következő mérkőzések kapcsán hozzátette: a program nem lesz könnyebb. A Nottingham elleni EL-mérkőzés után a Fradi mumusához, a Pakshoz látogat, majd az Újpestet látja vendégül az NB I-ben.

Megvan bennünk a minőség, és most kellenek az igazi komoly karakterek, akik itt összefogják a csapatot, és ki kell jönni ebből, mert ahogy mondtam, ennél a Ferencváros többet érdemel.

Varga Barnabás és Tóth Alex igencsak hiányzott

A távozó húzóemberekről Gróf elismerte, hogy hiányuk érezhető, ugyanakkor nem nevezte ezt a vereség okának.