Gróf Dávid, a Ferencváros kapusa a mérkőzés után elvállalta, hogy interjút adjon a magyar sajtó képviselőinek, de igencsak látszott rajta a csalódottság. Elsősorban nem magát a vereséget, hanem annak a gyakoriságát és a körülményeit emelte ki.
„Egyetlen vereséget sem élek meg jól. Csak hát túl sokszor történik mostanában, hogy itt a Groupamában kikapunk. Ezen tényleg el kell gondolkodnunk, mert olyan nincsen, hogy csütörtökön tudsz futballozni, vasárnap pedig nem. Ez így elfogadhatatlan Fradi-címerrel a mezünkön, ez lehetetlen. Tovább kell lépnünk. Most megint komoly meccsek jönnek, úgyhogy valamit változtatnunk kell, és muszáj kijönnünk ebből” — fogalmazott az Origo Sport érdeklődésére Gróf Dávid.
Gróf Dávid nem a magyar szabályt hibáztatja
A Ferencváros helyzetét megnehezíti, hogy Varga Barnabás és Tóth Alex távozásával két magyar kulcsjátékos is távozott, és úgy tűnik, hogy egyelőre nem sikerült őket pótolni. A magyar szabály alapján öt hazai játékosnak is a pályán kellett lennie, ezt a szerepet ezúttal Gróf mellett Szalai Gábor, Nagy Barnabás, Madarász Ádám és Ötvös Bence kapta meg. Gróf hangsúlyozta: a nehézségek ellenére a pályán lévő csapatnak nyernie kellett volna.
Persze, nem egyszerűsíti meg a helyzetünket. A Fradinál hosszú évek óta komoly építkezés működik, és ez megmutatkozik azon is, hogy Európában milyen eredményeket érünk el. Nem könnyű az edzőnek (a magyar szabály miatt), ebben biztos vagyok, de úgy gondolom, hogy a mai csapat is elég kellett volna, hogy legyen, vagy képes kellett volna, hogy legyen megverni a Győrt.
A folytatásról és a szükséges változtatásokról szólva a kapus ismét a hazai pályán elveszített pontokra tért vissza.
„Nagyon nehéz most bármit is mondani, főleg így, nem sokkal a meccs után. Az biztos, hogy ez nem fér bele. Le kell ülnünk, újra egy komoly csapategységet kell alkotnunk. Ki kell jönnünk belőle.”
A következő mérkőzések kapcsán hozzátette: a program nem lesz könnyebb. A Nottingham elleni EL-mérkőzés után a Fradi mumusához, a Pakshoz látogat, majd az Újpestet látja vendégül az NB I-ben.
Megvan bennünk a minőség, és most kellenek az igazi komoly karakterek, akik itt összefogják a csapatot, és ki kell jönni ebből, mert ahogy mondtam, ennél a Ferencváros többet érdemel.
Varga Barnabás és Tóth Alex igencsak hiányzott
A távozó húzóemberekről Gróf elismerte, hogy hiányuk érezhető, ugyanakkor nem nevezte ezt a vereség okának.
„Aki elveszít egy Varga Barnabást meg egy Tóth Alexet, az meg fogja érezni, de azért próbáltuk őket pótolni, és segítünk az új fiúknak, hogy ők is ilyen kiemelkedő játékosaink legyenek és segítsenek a csapaton. Nem kell rájuk fogni, hogy azért nem nyertünk ma, merthogy ők elmentek. Úgy gondolom, hogy ezzel a csapattal is nyernünk kellett volna.”
Vitális Milán: „Szavakkal nem lehet leírni az örömöt”
A győriek részéről Vitális Milán a siker jelentőségéről beszélt, ugyanakkor már az első válaszában visszafogottan beszélt az álmokról.
„Szavakkal nem lehet leírni és elmondani, hogy mekkora az öröm, ugyanakkor tudjuk, hogy ez még csak az első idei mérkőzés volt. Továbbra is szerényen kell dolgoznunk tovább, és majd idővel, bízom benne, hogy beszélhetünk arról, hogy a dobogón is szerepelhetünk.”
Pedig a Győr négy ponttal vezet a Fradi előtt, így joggal reménykedhetne akár abban is, hogy az ETO bombameglepetést okozzon az NB I-ben, de erről egyelőre szó sincsen.
„Én úgy gondolom, hogy ez még nagyon távol van. Akárki akármit mond, tizennégy meccs van még hátra.”
Bármi előfordulhat ebben a magyar bajnokságban. De ha továbbra is ilyen stabilan és ilyen mentalitással tudunk játszani, akkor bízom benne, hogy majd később beszélhetünk róla.
A mérkőzés alakulásáról szólva Vitális az 1-0-s Fradi-előny utáni motiváltságot emelte ki.
„Én úgy gondolom, hogy felkészültünk arra, hogy mi lesz, ha esetleg hátrányba kerülünk, és a reakciónk szinte tökéletes volt, hiszen sikerült fordítanunk, ráadásul három gólt is szereztünk. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon erős mentális felkészítést igényel, amit meg is kapunk a stábtól.”
Védekezés és saját játék
Vitális szerint a Ferencváros ellen természetes, hogy időszakosan védekezésre kényszerülnek, ugyanakkor az ETO képes volt a saját játékát játszani.
„Én úgy gondolom, hogy teljesen normális az, hogyha egy Ferencváros ellen védekezésre kényszerülünk. Ugyanakkor mindenki tudja a csapatból, a stáb is tudja, és úgy gondolom, hogy egyre többen, hogy mi is tudjuk játszani a játékunkat, akár egy Ferencváros ellen, de bárki ellen is. Hála Istennek mi több gólt rúgtunk, úgyhogy ez a legfontosabb.”
A hangulatról és a háttérről szólva a stáb, a csapat és a szurkolók szerepét emelte ki.
„Le a kalappal a stáb előtt, a csapat előtt, és legfőképpen a szurkolók előtt, hogy ennyire hangosan biztatták a csapatot. Úgy gondolom, hogy ez egy közös munka volt, egy közös élmény is és egy közös győzelem is.”
Arra a kérdésre, hogy kereste-e őt a mostani átigazolási időszakban a Ferencváros, Vitális nem kívánt reagálni.
„Nem szeretnék erről beszélni. Ez nem az én dolgom, hogy ezzel foglalkozzak. Én maximálisan a focira koncentráltam és igyekeztem a lehető legjobbat kihozni magamból. És én úgy gondolom, hogy majd mindennek el fog jönni az ideje.”
- Még több cikk