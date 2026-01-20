Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Most érkezett!

Bekövetkezett a legrosszabb – friss közleményt adott ki Egressy Mátyás családja

Szörnyű

Ugyanúgy tűnt el Budapesten egy francia diáklány, mint Egressy Mátyás

Link másolása
Vágólapra másolva!
Háromgólos hátrány után a Manchester City 3-1-re kikapott a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának hetedik fordulójában kedden a norvég Bodö/Glimt otthonában. Pep Guardiola csapata ezzel második vereségét szenvedte el az idei BL-szezonban.

A házigazda a Bajnokok Ligája rájátszásában kezdte meg szereplését az idényben, vagyis kedd estig már nyolc nemzetközi mérkőzést játszott, de ezeken Kasper Högh mindössze egy gólt szerzett. A dán csatár aztán a Guardiola csapata ellen az első játékrész közepén két percen alatt duplázott, ezzel - bár a tízszeres angol bajnok idegenben is nagy mezőnyfölényben futballozott - a Bodö a szünetig megnyugtató előnyre tett szert.

Manchester City's Spanish manager Pep Guardiola reacts after the UEFA Champions League, league Phase - day 7 football match between Bodoe/Glimt and Manchester City in Bodoe, Norway on January 20, 2026. (Photo by Mats Torbergsen / NTB / AFP) / Norway OUT
Pep Guardiola csapata hatalmas verést kapott Norvégiában 
Fotó: Mats Torbergsen/NTB/AFP

Guardiola csapata hatalmas pofont kapott

A második félidő közepén két perc alatt esett egy-egy gól mindkét oldalon, Jens Hauge találata különösen látványosra sikeredett, mivel a tizenhatoson kívülről csavarta a labdát a bal felső sarokba. A francia Rayan Cherki szépítése után azonban a City azért nem tudott jobban felzárkózni, mert 2024 aranylabdása, a spanyol Rodri egy percen belül két sárga lapot kapott, így az angol együttes bő fél órát emberhátrányban futballozott.

  • Érdekesség, hogy az aranylabdás Rodri első és második sárga lapja között mindössze 53 másodperc telt el. Angol csapat játékosa legutóbb 2005 szeptemberében állítta ki magát ilyen gyorsan, akkor Wayne Rooney gyűjtött négy másodperc alatt két sárgát a Villarreal elleni BL-meccsen. 

A Bodö/Glimt az első győzelmét aratta a BL-alapszakaszban, míg a City a másodszor kapott ki.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 7. forduló:
Bodö/Glimt (norvég)-Manchester City (angol) 3-1 (2-0)
gólszerzők: Högh (22., 24.), Hauge (58.), illetve Cherki (60.)

Kairat Almati (kazah)-Club Brugge (belga) 1-4 (0-2)
gólszerzők: Sadybekov (92.), illetve Stankovic (32.), Vanaken (38.), Vermant (74.), Mechele (84.)

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!