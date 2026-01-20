A házigazda a Bajnokok Ligája rájátszásában kezdte meg szereplését az idényben, vagyis kedd estig már nyolc nemzetközi mérkőzést játszott, de ezeken Kasper Högh mindössze egy gólt szerzett. A dán csatár aztán a Guardiola csapata ellen az első játékrész közepén két percen alatt duplázott, ezzel - bár a tízszeres angol bajnok idegenben is nagy mezőnyfölényben futballozott - a Bodö a szünetig megnyugtató előnyre tett szert.

Fotó: Mats Torbergsen/NTB/AFP

Guardiola csapata hatalmas pofont kapott

A második félidő közepén két perc alatt esett egy-egy gól mindkét oldalon, Jens Hauge találata különösen látványosra sikeredett, mivel a tizenhatoson kívülről csavarta a labdát a bal felső sarokba. A francia Rayan Cherki szépítése után azonban a City azért nem tudott jobban felzárkózni, mert 2024 aranylabdása, a spanyol Rodri egy percen belül két sárga lapot kapott, így az angol együttes bő fél órát emberhátrányban futballozott.

Érdekesség, hogy az aranylabdás Rodri első és második sárga lapja között mindössze 53 másodperc telt el. Angol csapat játékosa legutóbb 2005 szeptemberében állítta ki magát ilyen gyorsan, akkor Wayne Rooney gyűjtött négy másodperc alatt két sárgát a Villarreal elleni BL-meccsen.

A Bodö/Glimt az első győzelmét aratta a BL-alapszakaszban, míg a City a másodszor kapott ki.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 7. forduló:

Bodö/Glimt (norvég)-Manchester City (angol) 3-1 (2-0)

gólszerzők: Högh (22., 24.), Hauge (58.), illetve Cherki (60.)

Kairat Almati (kazah)-Club Brugge (belga) 1-4 (0-2)

gólszerzők: Sadybekov (92.), illetve Stankovic (32.), Vanaken (38.), Vermant (74.), Mechele (84.)