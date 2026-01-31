Gulácsi Péterék veresége óriási meglepetés, ugyanis a meccset a 16., osztályozós helyről kezdő Mainzcal szemben maradtak alul, ráadásul hazai pályán. A vezetést még a házigazda szerezte meg, de aztán a vendégek a szünet előtt büntetőből egyenlítettek, majd a fordulást követően előnybe is kerültek, ezt pedig egészen a lefújásig sikerült megőrizniük.

Gulácsi Péterék meglepő vereséget szenvedtek a Bundesligában

Fotó: Ronny Hartmann/AFP

A mainziaknak idegenben ez mindössze a második győzelmük volt a mostani szezonban. Gulácsi és Orbán végig a pályán volt, a lipcsei csapat pedig a szezonbeli harmadik hazai vereségét szenvedte el.

​Gulácsiék és Schäferék is kikaptak

Schäferék a tabellán harmadik, remek formában lévő, hat meccse veretlen Hoffenheim vendégeként léptek pályára. A magyar válogatott középpályás 0-3-nál, csereként állt be, csapata pedig végül 3-1-es vereséget szenvedett. A fővárosi gárda immár öt kör óta nyeretlen.

Bundesliga, 20. forduló:

RB Leipzig–FSV Mainz 1-2 (1-1)

Hoffenheim–Union Berlin 3-1 (2-0)

Eintracht Frankfurt–Bayer Leverkusen 1-3 (0-2)

Werder Bremen–Borussia Mönchengladbach 1-1 (0-0)

Augsburg–St. Pauli 2-1 (1-1)