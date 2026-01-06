Live
Itt a nagy bejelentés. Lejáró szerződése ellenére biztosan nem távozik télen Gulácsi Péter az RB Leipzigtől – erősítette meg a német klub sportigazgatója, Marcel Schäfer a Bildnek. A magyar válogatott kapus szerződése június végéig érvényes, így nyáron akár ingyen is távozhatna, de a Lipcse így sem kívánja pénzért eladni a téli átigazolási időszakban.

Marcel Schäfer elmondta, több tárgyaláson is egyeztettek Gulácsi Péter jövőjéről, a klub pedig nagyra értékeli teljesítményét.

Gulácsi Péter akár második számú kapusként is maradna Lipcsében
Gulácsi Péter akár második számú kapusként is maradna Lipcsében
Fotó: JAN WOITAS / DPA

Marad Gulácsi Péter Lipcsében?

A sportigazgató nem kertelt, határozottan reagált arra, hogy a télen távozhat-e a kapus. 

Ez kizárt, ebben teljesen biztos vagyok.

A Magyar Nemzet beszámolója szerint két út maradt Gulácsi előtt: hosszabbít és marad végül, vagy a nyáron szabadon távozik. A sportigazgató elárulta, hogy zajlanak a tárgyalások.

Már két-három alkalommal összeültünk, nyíltan és őszintén megbeszéltük a kérdéseket – fogalmazott Schäfer a Gulácsi-ügyben. – Hogyan alakul a sportszakmai oldal, milyen szerepet tölt be, milyet szánunk neki, esetleg szeretne-e valami újba fogni. Természetesen a pénzügyi kérdések is szóba kerültek, ő egy nagyon nagyra tartott játékos, aki mindig kiválóan teljesített. Az elmúlt fél évben is nagy szerepet vállalt abban, hogy csapatként nagy fejlődést értünk el."

A Kicker szerint Gulácsi akár második számú kapusként is maradna, ha a 23 éves Maarten Vandevoordt venné át a helyét a következő idényben. Így tehát minden jel alapján Gulácsi jövője Lipcsében folytatódhat, noha várhatóan kisebb szerep hárul majd rá a csapatban.  

