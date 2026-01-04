Live
Rossz hír érkezett Portugáliából. Gulácsi Péter, a Bundesligában szereplő RB Leipzig kapusa megsérült a csapat almancili edzőtáborában.

Nem lehetnek boldogok az RB Leipzig szurkolói. A téli szünetet a Bundesliga tabellájának 4. helyén töltő csapatban most éppen a gárda egyik legbiztosabb pontja, a kapus, Gulácsi Péter sérült meg.

Gulácsi Péter ezúttal sem kapott gólt
Gulácsi Péter térdsérülés miatt nem tud a csapattal készülni
Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

Gulácsi Péter megsérült

A hírről a klub honlapja számolt be. A Bajnokok Ligája-indulást érő helyen tanyázó együttes a portugáliai Almancilban készül a jövő hétvégén esedékes folytatásra, és erősen kérdéses, hogy Ole Werner milyen összetételű csapatot fog tudni pályára küldeni a St. Pauli otthonában.

A lipcsei beszámoló szerint ugyanis az edzőtábor harmadik napján nem csak Gulácsi térde sérült meg, de a bokáját fájlaló brazil támadó, Romulo Cardoso is a többiektől külön készült, hasonlóan a csapatmunkából már korábban kiváló belga Johan Bakayokóhoz és a norvég Antonio Nusához.

 

 

