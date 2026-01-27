Eredetileg január 10-én csapott volna össze a már kiesést jelentő 17. helyen álló hamburgi klub, a St. Pauli és a Gulácsi Pétert, illetve Willi Orbánt foglalkoztató RB Leipzig, ám a mérkőzést a rossz időjárás miatt elhalasztották. Ezt a mérkőzést pótólták most kedd este.

Gulácsi Péterék a 93. percben bukták el a győzelmet

Az utolsó pillanatokban veszítettek pontokat Gulácsiék

Gulácsi Péter és Willi Orbán ezúttal is a Lipcse kezdőcsapatában kapott helyet és egyaránt végig a pályán voltak. Az RB Leipzig sokáig nem tudott mit kezdeni hazaiak masszív védekezésével, ám a második félidő közepén megtört a jég és a 19 éves Yan Diamonde tizenhatos előteréről szerzett bombagóljával vezetéshez jutott.

A 35 éves magyar kapusnak nem sok védeni valója volt a meccsen, és sokáig úgy tűnt, hogy a szezonban kilencedszer is sikerül megóvnia a kapuját a góltól, ám a hamburgiak a 93. percben Martijn Kaars révén egyenlíteni tudtak.

A meccs embere a kiválóan játszó Willi Orbán lett, aki 131 alkalommal találkozott a labdával, 87 százalékos volt a passzhatékonysága, valamint 9 párharcot nyert meg a mérkőzés folyamán.

A pontszerzéssel a Lipcse a BL-indulást érő negyedik, a St. Pauli viszont továbbra is a kiesést jelentő 17. helyen áll jelenleg a német labdarúgó-bajnokságban.

Bundesliga, a 16. fordulóból elhalasztott mérkőzések:

St. Pauli-RB Leipzig 1-1 (0-0)

Werder Bremen-Hoffenheim 0-2 (0-1)