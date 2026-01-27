A szexrabszolgát tartó fociügynök, Jonathan Barnett gyilkossággal fenyegetőzött, miután az áldozata felfedte a kínzásokat.

A szexrabszolgát tartó fociügynök, Jonathan Barnett gyilkossággal fenyegetőzik

Gyilkossággal fenyegetőzött Jonathan Barnett?

A periratok szerint a nő, akit csak „Jane Doe” álnéven említenek és ausztrál állampolgár, azt vallotta, hogy Barnett több mint harmincszor megerőszakolta, pszichológiai és fizikai kínzásnak vetette alá, valamint arra kényszerítette, hogy más nőket is beszervezzen Los Angelesben. Elmondása alapján a férfi totális kontrollt gyakorolt felette, szigorú szabályokat állított fel, megalázó cselekedetekre, illetve öncsonkításra kényszerítette.

A nő ügyvédje szerint Jane Doe továbbra is félelemben él, miután Barnett állítólag azzal fenyegette, hogy megöli őt és a családját.

A keresethez mellékelték a WhatsAppon váltott üzeneteket és fényképeket, amelyek a vádló szerint megerősítik kapcsolatuk természetét. Ezek között szerepel egy üzenet, amelyben Barnett azt írja: „a rabszolgám ma kiváló volt.”

A 75 éves Barnett minden vádat tagad, és aktívan védekezik a Kaliforniában zajló perben. Ügyvédje, a Hollywoodban ismert Martin Singer kijelentette: ügyfele „várja, hogy teljes mértékben felmentsék és igazolják.” A férfi jelenleg az Egyesült Királyságban is nyomozás alatt áll ugyanebben az ügyben.

A kereset a Barnett korábbi cégét is célba veszi: a nő szerint a Creative Artists Agency (CAA) – a CAA Stellar anyavállalata – felelősséggel tartozik, mivel Barnett pozícióját arra használta, hogy kiszolgáltatott nőket zsákmányoljon ki. A CAA és Barnett egyaránt tagadják a vádakat, valamint azt is vitatják, hogy az amerikai bíróságnak joghatósága lenne az ügyben, mivel kapcsolatuk főként Londonban zajlott.

Barnett neve 2019-ben a Forbes listáján szerepelt, mint a világ legnagyobb futballügynöke, miután több mint egymilliárd font értékű átigazolást és szerződést közvetített. Ügyfelei között olyan neves játékosok szerepeltek, mint Gareth Bale, Jack Grealish vagy Ruben Loftus-Cheek. A vádló szerint éppen ez a hatalom és vagyon tette lehetővé, hogy a férfi éveken át következmények nélkül visszaéljen vele.