Fordulat: Putyin a teljes befagyasztott orosz vagyont Zelenszkijnek adja

Most jött

Leállította a számlázást az MVM - részletek

A világhírű olasz transzferguru, Fabrizio Romano úgy értesült, hogy a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (La Liga) szereplő Girona megállapodott az ETO FC-vel az ukrán Olekszandr Piscsur leigazolásáról. Az NB I-be listavezető győriek most reagáltak a híresztelésre.

Sajtóhírek szerint a spanyol Girona szemet vetett az ETO FC Győr ukrán csatárára, Olekszandr Piscsurra. Erről az átigazolási hírekben rendre jól értesült olasz újságíró, Fabrizio Romano is beszámolt a közösségi oldalán. 

Spanyolországba kerülhet a győriek ukrán tehetsége, Olekszandr Piscsur
Spanyolországba kerülhet a győriek ukrán tehetsége, Olekszandr Piscsur
Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

A La Ligában 11. helyen álló katalán együttes állítólag már konkrét ajánlatot is tett a 20 éves ukrán utánpótlás-válogatott támadóét, s noha Fabrizio Romano csütörtökön azt írta, a két klub megállapodott egymással és a játékos körülbelül egymillióért vált csapatot, a győriek állítják, hogy elutasították az ajánlatot – írja a kisalföld.hu.

Nem rég még NB II-ben szerepelt, topligába köthet ki a győr tehetsége

A spanyol klub ennek ellenére nem mondott le Piscsur szerződtetéséről, ám kérdéses, hogy mit szól ehhez az NB I listavezetője.

A korábban a Kisvárdánál, a Puskás Akadémiánál is megfordult támadót nyáron szerződtette a Győr az NB II-ből kieső Gyirmótból. A fiatal csatár idei szezonban jobbára csereként kapott lehetőséget, de 20 tétmérkőzésen így is szerzett négy gólt és kiosztott egy gólpasszt is. A Transfermarkt szerint 250 ezer euró a piaci értéke.

A Girona a napokban már bejelentett egy komoly igazolást, ugyanis a szezon hátralevő részére kölcsön vette a Barcelona hatszoros spanyol bajnok és Bajnokok Ligája-győztes kapusát, Marc-André ter Stegent.

