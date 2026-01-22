Sajtóhírek szerint a spanyol Girona szemet vetett az ETO FC Győr ukrán csatárára, Olekszandr Piscsurra. Erről az átigazolási hírekben rendre jól értesült olasz újságíró, Fabrizio Romano is beszámolt a közösségi oldalán.

Spanyolországba kerülhet a győriek ukrán tehetsége, Olekszandr Piscsur

A La Ligában 11. helyen álló katalán együttes állítólag már konkrét ajánlatot is tett a 20 éves ukrán utánpótlás-válogatott támadóét, s noha Fabrizio Romano csütörtökön azt írta, a két klub megállapodott egymással és a játékos körülbelül egymillióért vált csapatot, a győriek állítják, hogy elutasították az ajánlatot – írja a kisalföld.hu.

Nem rég még NB II-ben szerepelt, topligába köthet ki a győr tehetsége

A spanyol klub ennek ellenére nem mondott le Piscsur szerződtetéséről, ám kérdéses, hogy mit szól ehhez az NB I listavezetője.

A korábban a Kisvárdánál, a Puskás Akadémiánál is megfordult támadót nyáron szerződtette a Győr az NB II-ből kieső Gyirmótból. A fiatal csatár idei szezonban jobbára csereként kapott lehetőséget, de 20 tétmérkőzésen így is szerzett négy gólt és kiosztott egy gólpasszt is. A Transfermarkt szerint 250 ezer euró a piaci értéke.

A Girona a napokban már bejelentett egy komoly igazolást, ugyanis a szezon hátralevő részére kölcsön vette a Barcelona hatszoros spanyol bajnok és Bajnokok Ligája-győztes kapusát, Marc-André ter Stegent.

