A Manchester City edzője egyértelművé tette: nem Haaland a hibás a gólínségért. Sőt, szerinte épp ellenkezőleg – a csapat hagyta cserben a támadót.

Guardiola lenne a legboldogabb, ha egy csúcsformában lévő Haalanddal száguldana a Manchester City

Fotó: OLI SCARFF / AFP

„Nem kap elég labdát” – Guardiola kimondta az igazságot

Guardiola szerint Haaland problémája nem formahanyatlás, nem önbizalomhiány, hanem az, hogy a csapattársak nem szolgálják ki megfelelően. A City nem teremt elég minőségi helyzetet a norvégnak, aki így egyszerűen eltűnik a mérkőzéseken.

Ez nem csak róla szól. Ha nem kap labdákat a megfelelő zónákban, nem tud gólt szerezni

– utalt Guardiola arra, hogy a rendszer jelenleg nem Haalandra van szabva.

Padra ültetés, figyelmeztetés, üzenet Haalandnak

A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy Guardiola legutóbb a kezdőből is kihagyta Haalandot. Hivatalosan „frissítésről” és „tiszta fejről” beszélt, de az üzenet egyértelmű volt: valaminek változnia kell. És nem feltétlenül Haalandnak.

A Manchester City játékában az utóbbi időben kevesebb a gyors támadás, kevesebb a mélységi passz és kevesebb az olyan szituáció, ahol Haaland az erősségeit kamatoztathatná. Guardiola szerint a középpálya és a szélek nem hozzák azt a szintet, amely révén tavaly a City ontotta a gólokat.

Erling Haalandot mostanában képesek az ellenfelek semlegesíteni

Fotó: FREDRIK VARFJELL / NTB

Haaland legutóbbi gólját is csak büntetőből szerezte, akcióból régóta eredménytelen. A szurkolók türelmetlenek, a média már válságról beszél, de Guardiola szerint ez túlzás. A kérdés inkább az: képes-e a City újra Haalandra szabni a játékát, vagy a világklasszisnak kell alkalmazkodnia?

Bár a Manchester City a tabella 2. helyén áll 46 ponttal, Haaland pedig 20 góllal vezeti a góllövőlistát, a kritikák mégis felerősödtek. Ennek oka, hogy a megítélésben nem az összteljesítmény, hanem az utóbbi hetek látványos gólcsendje dominál: egy világklasszis csatártól a közvélemény folyamatos jelenlétet és döntő pillanatokat vár el, nem csak összességében jó számokat.