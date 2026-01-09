Az osztályozót jelentő 16. helyen álló hamburgi klub pénteken közölte, hogy a rendezők nem tudják időben eltakarítani az északi hidegbetörés következtében lehullott, nagy mennyiségű havat a Millerntor Stadionhoz vezető utcákban, illetve az aréna lelátóin.

A hamburgi illetékesek nem vállalták a kockázatot

A hamburgi stadion életveszélyes lett

Emellett veszélyt jelenthet a szurkolókra a létesítmény tetején felhalmozódott hó és jég is.

Egyelőre nem tudni, hogy Gulácsi Péter és Willi Orbán csapata mikor pótolja a St. Pauli elleni mérkőzést, amelyre szombaton 15.30 órakor került volna sor.