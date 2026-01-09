Live
Még el sem kezdődött, máris vége van. A rossz időjárás miatt Hamburgban elmarad a szombatra kiírt St. Pauli-RB Leipzig mérkőzés a német labdarúgó-bajnokság 16., idei első fordulójában.

Az osztályozót jelentő 16. helyen álló hamburgi klub pénteken közölte, hogy a rendezők nem tudják időben eltakarítani az északi hidegbetörés következtében lehullott, nagy mennyiségű havat a Millerntor Stadionhoz vezető utcákban, illetve az aréna lelátóin.

PRODUCTION - 08 January 2026, Hamburg: Soccer: Bundesliga, press conference FC St. Pauli for the match against RB Leipzig, outside view of Millerntorstadion at Heiligengeistfeld in heavy snowfall. Photo: Christian Charisius/dpa - IMPORTANT NOTE: In accordance with the regulations of the DFL German Football League and the DFB German Football Association, it is prohibited to utilize or have utilized photographs taken in the stadium and/or of the match in the form of sequential images and/or video-like photo series. (Photo by CHRISTIAN CHARISIUS / dpa Picture-Alliance via AFP)
A hamburgi illetékesek nem vállalták a kockázatot
Fotó: CHRISTIAN CHARISIUS / DPA

A hamburgi stadion életveszélyes lett

Emellett veszélyt jelenthet a szurkolókra a létesítmény tetején felhalmozódott hó és jég is.

Egyelőre nem tudni, hogy Gulácsi Péter és Willi Orbán csapata mikor pótolja a St. Pauli elleni mérkőzést, amelyre szombaton 15.30 órakor került volna sor.

