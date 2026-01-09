Még el sem kezdődött, máris vége van. A rossz időjárás miatt Hamburgban elmarad a szombatra kiírt St. Pauli-RB Leipzig mérkőzés a német labdarúgó-bajnokság 16., idei első fordulójában.
Az osztályozót jelentő 16. helyen álló hamburgi klub pénteken közölte, hogy a rendezők nem tudják időben eltakarítani az északi hidegbetörés következtében lehullott, nagy mennyiségű havat a Millerntor Stadionhoz vezető utcákban, illetve az aréna lelátóin.
A hamburgi stadion életveszélyes lett
Emellett veszélyt jelenthet a szurkolókra a létesítmény tetején felhalmozódott hó és jég is.
Egyelőre nem tudni, hogy Gulácsi Péter és Willi Orbán csapata mikor pótolja a St. Pauli elleni mérkőzést, amelyre szombaton 15.30 órakor került volna sor.
