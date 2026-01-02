Nehezen hiszünk a szemünknek, hogy ilyen megtörténhet, pedig megtörtént. Egy focicsapat játékosai között óhatatlanul vannak nézeteltérések, néha össze is verekednek játékosok (aligha kell bárkinek bemutatni Joey Barton pályafutását...), de ilyen sunyi támadást, hogy valaki szándékosan hátba rúgta a csapattársát, csak nagyon ritkán látni.

Diogo Costát annyira feldühítette a csapattársa, hogy szándékosan hátba rúgta

Fotó: LUIS EIRAS / NurPhoto

Diogo Costa hátba rúgta Rodrigo Morát

Márpedig a portugál sztárcsapat, az FC Porto újévi edzésén éppen ez történt. Az O Jogo cikke szerint az edzésen egy támadógyakorlat során a 18 éves Rodrigo Mora egy labdára rajtolva megelőzte a rutinos kapust, és a hálóba lőtt. Ezen Costa annyira felhúzta magát, hogy így állt bosszút:

🚨 Exclusivo CMTV: Diogo Costa, capitão do FCPorto, agride Rodrigo Mora com uma patada nas costas.



Péssimo clima no Dragão.



Jogadores vêem motivos para rescisão imediata.

pic.twitter.com/9XmGx3YhYO — LM ® 🇸🇻 (@LuisMota1986) January 1, 2026

Szerencsére Mora nem különösebben vette fel a történteket és nem próbált törleszteni, illetve a csapattársak is gyorsan kapcsoltak, és elsimították az ügyet.

A két érintett focista is jól teszi, ha kibékül egymással, mert a nyári foci-vb-n a 26 éves, 42-szeres válogatott kapus egészen biztosan, míg a hétszeres válogatott támadó minden bizonnyal ott lesz a végső győzelemre is esélyesnek tartott portugál válogatott keretében.