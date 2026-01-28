A 2006-os BL-döntő hősének, Henrik Larssonnak a fia apja régi klubjával néz szembe.
Henrik Larsson legendás párizsi estéje
A mérkőzésre a Bajnokok Ligája alapszakaszának zárófordulójában került sor, ahol a dán bajnok számára óriási a tét: a koppenhágaiaknak pontot kell szerezniük, hogy bejussanak a legjobb 24 közé és kvalifikálják magukat a rájátszásba, míg a katalánok célja a legjobb nyolc közé kerülés és a közvetlen 16 közé jutás biztosítása.
Henrik Larsson neve örökre beíródott a Barcelona történetébe, különösen a 2006-os Bajnokok Ligája-döntő után. A svéd csatár a 60. percben csereként állt be az Arsenal ellen, amikor a londoniak 1–0-ra vezettek, de egy emberrel kevesebben voltak Jens Lehmann kiállítása miatt.
Larsson előbb gólpasszt adott Samuel Eto’o egyenlítő találatánál, majd négy perccel később Juliano Bellettivel kényszerítőzve előkészítette a győztes gólt is. A Barcelona 2-1-re nyert, ő pedig hősként búcsúzott a katalán klubtól, ahol két év alatt 59 mérkőzésen 19 gólt szerzett és két bajnoki címet is nyert.
A teljesítményét még az ellenfél, Thierry Henry is elismerte, aki meccs után úgy fogalmazott:
Mindenki Ronaldinhóról beszél, de ma este csak Henrik Larssont láttam. Ő változtatta meg a mérkőzést.”
Apja nyomdokain Jordan Larsson
Jordan Larsson 2004 és 2006 között édesapjával élt Barcelonában, és a klub akadémiáján kezdte a futballpályafutását. Később több országban is megfordult – Hollandiában az NEC-nél, Oroszországban a Szpartak Moszkvánál, Németországban a Schalke csapatánál, majd visszatért Svédországba az IFK Norrköping és az AIK játékosaként.
A dán FC Köbenhavn együtteséhez 2023-ban szerződött, és jelenleg negyedik idényét tölti a klubnál. Idén a Bajnokok Ligájában is letette a névjegyét, hiszen gólt szerzett a Bayer Leverkusen és a Napoli ellen is, ezzel fontos pontokhoz segítette a csapatát.
A nyolcszoros svéd válogatott támadó most élete egyik legkülönlegesebb meccsére készül: a Camp Nouban léphet pályára apja legendás klubja ellen, ahol húsz évvel korábban Henrik Larsson tündökölt.
Ahogy valaha az apa fordította meg a döntőt Barcelonának, most a fiú próbálhatja megédesíteni a koppenhágaiak estéjét – miközben a lelátón biztosan lesz valaki, aki pontosan tudja, mit jelent hőssé válni a Bajnokok Ligájában.