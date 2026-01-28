Live
Érdekes és nosztalgikus párharc vár a futballrajongókra szerdán este a labdarúgó Bajnokok Ligájában. A koppenhágai Jordan Larsson, a legendás svéd csatár, Henrik Larsson fia, édesapja egykori klubja, a Barcelona ellen lép pályára.

A 2006-os BL-döntő hősének, Henrik Larssonnak a fia apja régi klubjával néz szembe.

A BL-győzelmet ünneplik a Barcelona legendás játékosai, köztük Henrik Larsson
A BL-győzelmet ünneplik a Barcelona legendás játékosai, köztük Henrik Larsson
Fotó: GABRIEL BOUYS / AFP

Henrik Larsson legendás párizsi estéje

A mérkőzésre a Bajnokok Ligája alapszakaszának zárófordulójában került sor, ahol a dán bajnok számára óriási a tét: a koppenhágaiaknak pontot kell szerezniük, hogy bejussanak a legjobb 24 közé és kvalifikálják magukat a rájátszásba, míg a katalánok célja a legjobb nyolc közé kerülés és a közvetlen 16 közé jutás biztosítása.

Henrik Larsson neve örökre beíródott a Barcelona történetébe, különösen a 2006-os Bajnokok Ligája-döntő után. A svéd csatár a 60. percben csereként állt be az Arsenal ellen, amikor a londoniak 1–0-ra vezettek, de egy emberrel kevesebben voltak Jens Lehmann kiállítása miatt.  

Larsson előbb gólpasszt adott Samuel Eto’o egyenlítő találatánál, majd négy perccel később Juliano Bellettivel kényszerítőzve előkészítette a győztes gólt is. A Barcelona 2-1-re nyert, ő pedig hősként búcsúzott a katalán klubtól, ahol két év alatt 59 mérkőzésen 19 gólt szerzett és két bajnoki címet is nyert.  

Barcelona's Swedish forward Henrik Larsson celebrates after his team won the UEFA Champion's League final football match against Arsenal, 17 May 2006 at the Stade de France in Saint-Denis, northern Paris. Barcelona won 2 to 1. AFP PHOTO LLUIS GENE (Photo by LLUIS GENE / AFP)
Henrik Larrson volt a 2006-os BL-döntő hőse
Fotó: LLUIS GENE / AFP

A teljesítményét még az ellenfél, Thierry Henry is elismerte, aki meccs után úgy fogalmazott: 

Mindenki Ronaldinhóról beszél, de ma este csak Henrik Larssont láttam. Ő változtatta meg a mérkőzést.”

Apja nyomdokain Jordan Larsson

Jordan Larsson 2004 és 2006 között édesapjával élt Barcelonában, és a klub akadémiáján kezdte a futballpályafutását. Később több országban is megfordult – Hollandiában az NEC-nél, Oroszországban a Szpartak Moszkvánál, Németországban a Schalke csapatánál, majd visszatért Svédországba az IFK Norrköping és az AIK játékosaként.  

A dán FC Köbenhavn együtteséhez 2023-ban szerződött, és jelenleg negyedik idényét tölti a klubnál. Idén a Bajnokok Ligájában is letette a névjegyét, hiszen gólt szerzett a Bayer Leverkusen és a Napoli ellen is, ezzel fontos pontokhoz segítette a csapatát. 

Jordan Larsson of F.C. Copenhagen is in action during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 match between F.C. Copenhagen and FC Kairat Almaty at Parken Stadium in Copenhagen, Denmark, on November 26, 2025. (Photo by Kristian Tuxen Ladegaard Berg/NurPhoto) (Photo by Kristian Tuxen Ladegaard Berg / NurPhoto via AFP)
Jordan Larsson hőssé válthat a Barcelona ellen
Fotó: KRISTIAN TUXEN LADEGAARD BERG / NurPhoto

A nyolcszoros svéd válogatott támadó most élete egyik legkülönlegesebb meccsére készül: a Camp Nouban léphet pályára apja legendás klubja ellen, ahol húsz évvel korábban Henrik Larsson tündökölt.

Ahogy valaha az apa fordította meg a döntőt Barcelonának, most a fiú próbálhatja megédesíteni a koppenhágaiak estéjét – miközben a lelátón biztosan lesz valaki, aki pontosan tudja, mit jelent hőssé válni a Bajnokok Ligájában.  

